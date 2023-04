Meteorologen: – Vil holde seg kaldt

Det nærmer seg mai med stormskritt.

Allikevel har det denne uken snødd flere steder i landet.

På Østlandet våknet flere tirsdag til snø og temperaturer ned mot null, etter en hel uke med sol og sommerstemning.

I nord skinner solen denne uken, mens det var mye nedbør flere steder forrige uke.

Men skal vi tro spådommen til klimaforsker i NORCE og ved Bjerknessenteret, Erik Kolstad, så skal forhåpentligvis nedbøren avta noe frem mot nasjonaldagen.



Kan bli tørrere enn normalt

På Klimavarsling.no skriver Kolstad flere prognoser på været fremover. Skal vi tro de ulike målingene som er utført, vil mai bli en noe tørrere måned enn vanlig.

I hvert fall sør i landet.

FORSKER: Erik Kolstad er klimaforsker ved både NORCE og Bjerknessenteret. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Kolstad understreker at det fortsatt er langt frem i tid, og mye kan endre seg før 17. mai.

– Vi ser en todeling hvor vi enten havner i det varme området som vi ser skal treffe vest i Europa, eller i det kalde området som skal treffe i øst, sier Kolstad til TV 2.

– Foreløpig ser det ut som at Sør-Norge vil holde seg ganske tørt fra neste uke av.

Lenger nord i landet spår Kolstad at det vil være mer normalt for årstiden. Men hva som er normalt, er veldig stedsavhengig, forklarer Kolstad. Det er derfor vanskelig å si noe om hvordan været vil bli på et generelt nivå i nord.

– Vil holde seg kaldt

Men selv om det skal være tørrere enn normalt i sør, er det ikke sikkert at temperaturene vil følge den samme positive retningen.

Ifølge Kolstad må mange i år regne med at det blir en kaldere nasjonaldag enn de foregående årene.

Han mener likevel at det ikke er sannsynlig at det vil snø på 17. mai sør i landet.

– Det ser ut som det i snitt vil holde seg relativt kaldt. Det kan jo for eksempel være at det snør den 16. mai, og så er det 12 grader den 17. mai.

Kolstad understreker at det skal bli ganske mange grader kaldere enn normaltemperatur for årstiden, for at det skal begynne å snø.

– Normaltemperaturen i sør nå begynner å nærme seg rundt 10 grader på dagtid, så det skal bli ganske mye kaldere for at det skal snø. Så det er ganske usannsynlig at det vil snø på 17. mai.