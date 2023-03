Meteorologen med nedslående beskjed

Solen skinner flere steder i landet, men temperaturene er fortsatt lave mange steder i landet. Ifølge meteorologen er det lite som tyder på at det vil endre seg.

Kalenderen viser første vårmåned.

Men det er lite som minner om vårtemperaturer ute. Med temperaturer ned mot 30 minusgrader er det fortsatt bitende kaldt flere steder i landet.

Flere steder i landet ligger snøen fortsatt på bakken. I nord kom det natt til mandag så store snømengder at det skapte store problemer for flytrafikken.

Ifølge energimeteorologen i StormGeo Beate Tveita er det lite som tilsier at det vil bli noe særlig varmere i løpet av mars måned.

– Stort sett minusgrader

– Det ser ut som det blir en kald periode fremover. Den kuldeperioden vi er inne i vil nok fortsette, sier Tveita.

Hun forteller videre at det ikke er normalt at det er så kaldt som det er nå.

OSLO: I hovedstaden vil det være perfekt skøytevær en god stund fremover. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Temperaturene vil jo stige noe i løpet av mars, men det er kjøligere enn normalen. Det er stort sett minusgrader over hele linjen.

Energimeteorologen sier at trenden de ser er kalde netter og noen få plussgrader på dagtid. Det er spesielt i ytre strøk at det vil være store forskjeller i temperaturene på dagtid og nattestid.

Også i fjellet begynner temperaturen å stige sakte, men sikkert.

– Det kan se ut som at temperaturene på minus 30 og minus 20 grader vil slippe litt. Men det vil jo fremdeles være kaldt, sier Tveita.

Ikke pakk vekk jakken

I slutten av måneden og inn mot april ser meteorologen at temperaturen vil fortsette å stige.

– Hele perioden frem mot månedsskifte vil være veldig tørr. Så det vil bli kaldt og tørt. Men det vil nok ikke bli den beinkalde situasjonen vi har nå.

Ifølge Tveita er det et høytrykk over hele landet som skaper det milde været. Det er også høytrykket som vil dominere i tiden fremover, og ved månedsskiftet spår Tveita at temperaturene har krøpet opp til mellom fem og ti plussgrader.

– Fremover mot månedsskiftet vil det nok bli mer behagelig vårvær. Men jeg ville nok hatt den varme vinterjakken hengene til rundt påsketider.