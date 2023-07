Meteorologen: – Bedre å velge Mellom-Europa

Det er lite som minner om sommer i Norge nå. Og nå er nye lavtrykk på vei.

– Det ser dårligst ut i vest. Lørdag kan bli et lite unntak, med litt oppholdsvær, men så vil nok regnet komme tilbake, sier meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen.

UVANLIG VÅTT: Det er bare å ha paraplyen klar, for det våte sommerværet ser ut til å fortsette. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Litt finere helgevær

Østlandet har fått en liten smakebit på sommeren, men noe særlig til temperatur har det ikke blitt.



– Det har ikke vært så varmt som mange vil ha det, med 20 grader. Og fra søndag kan det bli regn og til uka bikker gradestokken igjen under 20-tallet, sier Hansen.

Nord-Norge kan få et lite gjensyn med sommeren til helgen.

FØLGER MED: Det kan bli en litt finere helg over hele landet, sier Roar Inge Hansen, meteorolog i StormGeo. Foto: Pål S. Schaathun

– Det kommer varmere luft fra øst, og det kan nærme seg 20 grader. Det er ikke så aller verst til nord å være, for det er ikke særlig til regn å spore.

Midt i landet kan det gå noen regnbyger, men Hansen sier det ikke ser for ille ut.

– Det er håp om bedring i helgen, med litt finere vær i Møre og Romsdal og Trøndelag.

ALTERNATIV NEDKJØING: Det forblir varmt i mange av Sydens land i uken som kommer. Foto: Markus Schreiber / AP

Anbefaler midt imellom

Samtidig som vi lengst nord i Europa opplever det meteorologen beskriver som en uvanlig våt og kald juli, ser de motsatte problemene ut til å fortsette lenger sør på kontinentet.

– Det blir varmt de neste dagene, og opp mot rekord flere plasser.

For i populære ferieland som Tyrkia, Italia og Spania kan gradestokken bikke 45 de kommende dagene.

– Grensa går ved den franske rivieraen. Sør for det herjer hetebølgen, mens nordover er det mer levelig, sier Hansen.

Likevel er det noe bedring å spore for de som er i noen av de varmeste områdene.



– Prognosene viser at det kan bli litt mindre hett i Italia og Spania fra rundt tirsdag, mens det i eksempelvis Hellas forblir like hett.



SOMMER: Det er lov å håpe på bedring i sommerværet her hjemme, i alle fall om du har sen ferie. Foto: Lise Åserud / NTB

Håp for de med sen ferie

– Det er ikke en kjempesommer noen plass, med alt for hett i sør og for kaldt og vått i nord, sier meteorologen.



Og er du en av de som har sett seg lei på «sommerværet» her hjemme, men kanskje ikke er for fristet av hetebølge, så har Hansen et stalltips.

– Kan man velge fritt, så ser det bedre ut i Mellom-Europa, med mer normale sydentemperaturer på 25 til 30 grader.



Han trekker fram Nord-Frankrike, Tyskland og områder sør for Alpene som steder med mer vante tall på gradestokken.

Og før noen gir opp sommeren her hjemme helt, har Hansen et litt oppløftende varsel.

For de fleste prognosene viser et høytrykk som bygger seg opp over Skandinavia fra rundt månedsskiftet.

– Så det er håp for de med sen ferie, sier Hansen.

– Været er fantastisk



Mens mange som bor her til lands klager over været nå, er det ikke like ille for turister på besøk.

– Været er fantastisk. Det minner veldig om været hjemme i Melbourne, sier Greg Gibbs til TV 2.

Han har tatt turen fra Australia til Bergen med sine kone, hvor hetebølger og rundt 40 varmegrader er vant kost om sommeren.

– Det er ikke for kaldt, slår Gibbs fast.

Spanske Mariam og Pasqual har rømt fra hetebølge i sørlige Spania til kaldere Norge.

– Jeg elsker regn, sier Pasqual Romero til TV 2.

BRYGGEN I BERGEN: Mens det er hetebølge i sørlige Europa, regner det i Bergen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

For nordmenn har pipen en annen lyd. Det har resultert i en restplass-boom og travle dager for reiseselskaper.

SYDEN-FRISTES: Bergensbesøket ble vått for Kristiansen og familien. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Jeg har vært inne og sett på restplass flere ganger, sier Erik Kristiansen.

Han er på Vestlands-ferie, uten at været har spilt på lag.

– Det har jo bare vært regn, sier Kristiansen, som er en av mange som vurderer å slå til på en restplass-reise snart.