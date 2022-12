Meta må møte «Mannegruppa Ottar» i retten

– Han er naturligvis kjempefornøyd med dette. Ikke bare for egen del, men for alle som opplever overtramp fra Facebook - samt alle som har hatt glede av Facebook-gruppen, sier advokat Per Danielsen i advokatfirmaet Danielsen & Co til TV 2.

«Mannegruppa Ottar» var en Facebook-gruppe for menn over 18 år - grunnlagt av Kay Erikssen. Den kontroversielle Facebook-gruppen ble stengt ned permanent av Facebook i oktober 2019.

Kay Erikssen mener utestengelsen er i strid med ytringsfriheten, Menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven - og valgte derfor å saksøke techgiganten. Han ønsker at gruppen skal gjenåpnes.

I en fersk kjennelse kommer det fram at saken skal opp i Vestfold tingrett, men har foreløpig ikke fått en dato.

«Etter rettens syn er det klart at norske domstoler har stedlig domsmyndighet i saken, slik at den skal fremmes, ikke avvises.», står det i kjennelsen.

TV 2 har vært i kontakt med advokat Mathias Lilleengen i Bing Hodneland advokatselskap, som representerer Meta Ireland. Han har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser, men har tidligere uttalt at søksmålet er grunnløst.

Da gruppen ble nedlagt, hadde den over 74.000 medlemmer. I dag eksisterer det en lignende gruppe med langt færre medlemmer.

Den lukkede Facebook-gruppen har de siste årene gjentatte ganger fått flengende kritikk, blant annet for kjønnsdiskriminerende og rasistiske kommentarer. Vitser i gruppen om både voldtekt og 22. juli har også skapt overskrifter i mediene.

– Som på alle andre nettsider - og Facebook selv - publiserte et fåtall medlemmer innhold som var i strid med retningslinjene. Dette ble slått hardt ned på, men siden til gruppen ble likevel stengt - uten at noe nærmere begrunnelse ble gitt, sa Danielsen til TV 2 tidligere i november.