Merete (35) fant faren sin drept – politiet beklager

OPPGITT: Merete ønsker, av hensyn til resten av familien, ikke at TV 2 bruker etternavnet hennes. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det har vært kjipt å lese i pressen at politiet «rykket ut etter en savnetmelding» og fant faren min. Sannheten er jo at de ikke engang hadde klart å ta imot savnetmeldingen ennå, sier Merete.

Selv bor hun i Oslo, men daglig snakket hun med faren sin på telefonen. De siste tolv årene har faren bodd i Haugesund.

Onsdag 9. august ringte Merete til Sør-Vest politidistrikt, som dekker Haugesund.



– Da hadde jeg ikke hørt fra pappa på sju dager. Vi hadde drevet litt privat etterforskning og ringt til sykehuset og lignende for å utelukke alle muligheter, sier Merete.

Sendt frem og tilbake

Svaret hun fikk fra politiet i Haugesund, var at hun måtte møte opp på sitt lokale politikontor for å levere en savnetmelding.

ÅSTEDET: Politiets krimteknikere jobbet i mange timer i leiligheten der Meretes far ble drept. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Merete dro derfor til politihuset på Grønland.

– Jeg var der i et par timer og avga blant annet en slags forklaring. Til slutt fikk jeg bare beskjed om at de likevel ikke hadde kapasitet til å ta imot savnetmeldingen min, sier Merete.

Hun fikk beskjed om å sende mail til Sør-Vest politidistrikt. I tillegg fikk hun en epostadresse til Oslo politidistrikt som hun kunne bruke dersom Sør-Vest politidistrikt ikke kunne hjelpe henne.

– Jeg ringte til Sør-Vest politidistrikt igjen, som sa de ikke kunne ta imot eposten min. Da brukte jeg backup-mailen jeg hadde fått fra Oslo, sier hun.

HJELPESLØS: I lang tid prøvde Merete å få hjelp fra politiet. Foto: Simen Askjer / TV 2

I dagene som fulgte, ringte hun flere ganger til begge politidistriktene for å sjekke at savnetmeldingen var registrert.

– Jeg fikk bare beskjed om å vente på skriftlig svar, sier Merete.

– Vi kjente lukten

Lørdag morgen hadde det gått to dager side hun sendte eposten. Da fant Merete ut at hun hadde ventet lenge nok.

Hun kjøpte derfor en togbillett til Haugesund neste morgen.

– Jeg hadde jo panikk, så jeg fortsatte å ringe til politiet hele dagen. Blant annet snakket jeg med en i Oslo-politiet som fant eposten min. Han sendte den videre til Sør-Vest mens vi snakket sammen.

Søndag morgen, etter at Haugesund-politiet igjen hadde gitt henne beskjed om å møte opp fysisk hos politiet i Oslo, satte Merete seg på toget.

I OSLO: Merete vokste opp med faren sin. De siste tolv årene har han bodd i Haugesund, og de har daglig hatt kontakt på telefon. Foto: Simen Askjer / TV 2

Sent på kvelden var hun fremme, og neste morgen reiste hun rett til Karmøy politistasjon, forteller hun.

– Der fikk jeg beskjed om å komme tilbake klokken 13.00. Da fikk jeg en venninne til å kjøre meg til pappas leilighet, sier Merete.

Fremme ved leiligheten fikk hun raskt antakelsene sine bekreftet.

– Vi kjente lukten og skjønte hva som hadde skjedd, sier hun.

Lå trolig død i uker

Merete og venninnen gikk ikke inn i leiligheten, men ringte igjen til politiet. Da fikk de beskjed om å forholde seg til timeavtalen klokken 13.00, sier hun.

– Vi var paniske og sa tydelig ifra om at faren min var død. Jeg skulle akkurat til å gå inn i leiligheten da venninnen min ringte nødnummeret, forteller Merete.

Politiet kom til leiligheten, tok seg inn og fant Meretes far død.

Samtidig slo politiet drapsalarm. Etterforskningen har vist at faren trolig hadde vært død i to uker da politiet fant ham.

SPERRET INNGANGEN: Slik så det ut på åstedet etter at politiet omsider hadde rykket ut. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Merete og venninnen måtte likevel vente på timeavtalen klokken 13.00. Først da, fem dager etter første telefon til politiet, kunne hun formelt melde faren sin savnet.

– At de ikke engang hadde greid å ta imot savnetmeldingen min da de fant pappa, synes jeg er opprørende, sier hun.

Politiet beklager

TV 2 har stilt både Oslo politidistrikt og Sør-Vest politidistrikt spørsmål ved deres håndtering av saken.

I en epost skriver pressesjef Unni Grøndahl i Oslo-politiet at de to distriktene har et felles svar på spørsmålene.

«I denne saken har det vært en rekke misforståelser og kommunikasjonssvikt, som dessverre medførte at datteren til avdøde ikke fikk den responsen og oppfølgingen hun skulle fått. Dette beklager vi», skriver Grøndahl.

MØTTE HER: Merete møtte opp på Grønland politihus, men fikk ikke hjelp. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå er begge distriktene i gang med en evaluering av saken. Evalueringen skal være klar i januar.

«Det er viktig å gå gjennom rutinene for å sikre at informasjonsdeling både internt og på tvers av politidistrikter er god nok, og at slike hendelser ikke oppstår», skriver politiet.

Merete er glad for politiets svar.

– Jeg synes det er fint at de selv har innsett feilene sine og gransker seg selv, sier hun.

Snudde helt i avhør

Omkring seks timer etter at Meretes far ble funnet død, pågrep politiet en mann i 40-årene og siktet ham for drap.

Den drapssiktede mannen bor i leiligheten og leide ut et rom til avdøde.

AVHØR: Politiet i Haugesund pågrep den drapssiktede mannen og avhørte ham samme dag som Meretes far ble funnet død. Foto: Frode Sunde / TV 2

I sine første avhør stilte siktede seg fullstendig uforstående til anklagene.

Da han i slutten av august var kalt inn for å lese gjennom sine egne avhør, fikk han noen supplerende spørsmål.

Plutselig erkjente han å ha tatt livet av avdøde.

Formelt har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Det er blant annet fordi rettsoppnevnte sakkyndige ikke er ferdige med sine undersøkelser av siktede.

– Vokst opp med pappa

Merete sier til TV 2 at hun ble veldig bekymret allerede fra første dagen hun ikke hørte fra faren sin.

– Jeg har vokst opp sammen med pappa, og vi har alltid hatt et veldig nært forhold. Grunnen til at det gikk en uke før jeg kontaktet politiet, var at jeg daglig var i kontakt med siktede, sier hun.

Ifølge Merete ga siktede, som altså leide ut et rom til faren hennes, uttrykk for at han hadde snakket med ham.

På dette tidspunktet stolte Merete på siktede, sier hun.

Forsvareren til siktede, advokat Ørjan Eskeland, ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Dette er noe vi vil ta opp i retten, sier Eskeland til TV 2.