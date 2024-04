– Mer populært enn på 90-tallet

Det er ikke et nytt fenomen at stiler fra tidligere tidsepoker blir trendy igjen.

En av stiltypene som for alvor har returnert er mote fra 90-tallet og tidlig 2000-tallet, også kjent som Y2K.

Denim på denim, lavt liv bukser og singlet-topper er klare kjennetegn.

Det er også navlepiercingen, som nå har gjort et comeback både blant kjendiser og resten av folket.

Det var KK som omtalte saken først.

Trender som aldri før

Cecilia Kristensen er daglig leder i Posh piercing og har jobbet i studioet siden 1997.

– Det er enda mer populært med navlepiercing nå enn det var på 90- tallet, forteller hun.

ALLE VIL HA: Etterspørselen eter denne piercingen har skutt til værs. Foto: Posh Piercing

Kristensen tror grunnen kan være at det nå har blitt mer akseptabelt å ha piercing.

– Og at det nå finnes flere «classy» varianter av de. Derfor er det mange forskjellige mennesker som kommer innom. Piercing er ikke lenger bare for de «crazy» folkene, men mer for folk flest.

Eier av tatovering- og piercingstudioet Viaticum Gallery, Anko, har merket stor etterspørsel fra unge jenter.

– Grunnen kan være sosiale medier og offentlige personer. Veldig mange kjente har navlepiercing og unge kan relatere til dem.

– Man hadde jo heller ikke sosiale medier på 90-tallet, så trendene sprer seg på en annen måte nå, sier han.

BLING: Britney Spears gikk for den store varianten av piercingen. Foto: Gary Hershorn / Reuters

Også moteekspert Marianne Jemtegård har sett at flere kjendiser har kastet seg på piercing-bølgen.

– Jeg har lagt merke til at kjendisene på rød løper har navlepiercing, trenden har virkelig blitt omfavnet av Hollywood og da sprer det seg fort videre.

Populært blant menn

Det kommer både gutter og jenter, unge og gamle innom studioene for å få bling på magen.

– Jenter har vært her med både mor og mormor, og alle har endt opp med å ta navlepiercing, forteller Kristensen.

Ved Viaticum Gallery har Anko lagt merke til at flere menn nå tar piercing i navlen.

SVART METALL: Flere menn har gått for en mørkere variant av smykket. Foto: Viaticum Gallery

– Det er absolutt en trend blant menn. De velger ofte de vanlige type smykkene, men kan bruke en annen farge – for eksempel svart, forteller han.

Nye varianter

Kristensen forteller at navlepiercing har vært populært de siste to-tre årene, men at etterspørselen virkelig har skutt til værs de siste to månedene.

BESKJEDEN: Å gå for en liten variant av smykket er det som er mest trendy nå. Foto: Posh Piercing

På 90-tallet var det inn med større og lengre smykker. Det er nå den diskrete varianten av smykket som er det mest populære.

– Tidligere har det blitt brukt 1,6 millimeter store piercinger, men nå er det blitt veldig trendy med 1,2 millimeter. Den er mindre og mer delikat, noe som gjør at den kanskje passer flere.

Piercing i navlen er heller ikke den eneste av de ikoniske stilene som nå er blitt inn igjen.

– Det er også en økende trend å pierce øyenbrynet, slik som det var på 90-tallet. Også er det veldig populært med nipplepiercing, forteller Anko.

KOMMER TILBAKE: Også piercing i brynet er en stigende trend. Foto: Viaticum Gallery

Moteekspert Jemtegård påpeker at motebransjen er sirkulær og at trendene kommer fort tilbake.

– I det siste har fascinasjonen av 90-tallsstilen blitt omfavnet av de som ikke var en del av det på den tiden.

Denne stilen legger spesielt til rette for at blinget på magen skal vises.

– Vi ser at magen får mer eksponering med croppede T-skjorter, bikinitopper og heklede plagg, sier Jemtegård.

– Overlever lenge

Piercingstudioene tror ikke trenden kommer til å snu med det første.

– Dette er den mest populære piercingen i industrien nå og trenden vil overleve lenge, mener Anko.

– Veldig mange vil pierce seg nå før sommeren, da man viser magen mer enn resten av året, sier Kristensen.

Likevel er det noen ting man må være obs på dersom man vil smykke seg med denne piercingen nå.

– Du kan ikke bade i klor eller sjø de første 21 dagene. Også er det veldig viktig å holde det rent, både piercingen og alt som kommer i kontakt med den, oppfordrer Kristensen.