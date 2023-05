– Mer enn en sånn diskusjon som skal til for å vippe meg av pinnen

Justisminister Emilie Enger Mehl har fått mye oppmerksomhet etter at hun la ut en TikTok-video fra FN-toppmøtet i New York.

SVARER: Justisminister Emilie Enger Mehl har fått mye oppmerksomhet etter at hun la ut en TikTok-video fra FN-toppmøtet i New York. Hun mener det er viktig å nå yngre mennesker der de er. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Det var mye oppstyr i høst og tidligere i år da justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (29) hadde brukt appen TikTok på tjenestemobilen. Hun er fremdeles på TikTok, men denne gangen med en egen mobil for sosiale medier, og ikke tjenestemobilen som i fjor.

– Siden i høst har jeg hatt en egen telefon som er dedikert til sosiale medier, så den bruker jeg TikTok på, forteller justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til God morgen Norge.



Se TikToken som justisministeren har fått reaksjoner på i videoen under.

Stortinget vedtok forbud mot appen på enheter med tilgang til Stortingets systemer, fordi eierne av appen har blitt anklaget for å dele brukerinformasjon til kinesiske myndigheter.

Reaksjoner på videoen

Mehl la ut en video fra FN-toppmøtet i New York tidligere i mai. Det har skapt en del reaksjoner.

Noen har reagert på at videoen er uten politisk innhold, noen at hun har kameraet for lenge hvilende på rumpa.



– Dette var en video om et møte om naturkatastrofer, og hvordan vi kan forebygge naturkatastrofer – som det også står på videoen. Jeg syns jo det er veldig fint at dette er en video fra FN, som kanskje mange særlig barn og unge har varierende forhold til, som faktisk har nådd ut til over 400.000, sier hun.

Mehl forteller at hun har fått med seg at det har ført til diskusjoner.

– Jeg registrerer at det er en diskusjon om TikTok og om diverse andre ting knyttet til innhold i videoen. Men jeg syns først og fremst at det er viktig å bruke de plattformene som barn og unge er på, sier hun.

MDG-politiker Eivind Trædal er en av dem som har reagert og laget en parodi-versjon av statsrådens TikTok-video.

– Akkurat denne videoen er fra et møte om naturkatastrofer, som det står. Så de som ikke har fått med seg det, har antakelig ikke lest teksten. Og jeg syns det er fint å være på forskjellige plattformer. Jeg bruker Facebook, Instagram og TikTok. Jeg merker at det er forskjellig publikum, sier hun og utdyper hvorfor hun mener det er riktig:

– Det er kanskje en del av den eldre generasjonen på Facebook, og så ser man at den yngre generasjonen er mer på TikTok. Og det er jo en kunst å kommunisere politikk og gjøre det relevant for folk i ulike aldersgrupper, som kanskje kommuniserer på forskjellige måter og har forskjellige referanser.

Mener det er sexisme

Kommentator i VG, Selma Moren, skrev en kommentar der hun mener at det er klassisk sexisme og aldersdiskriminering og mener at dette aldri hadde skjedd med en mann.

I kommentaren skriver kommentatoren følgende: «Justisministeren kan ikke filmes gående, uten at vi diskuterer om hun «prøver å vise seg fram». Det er helt åpenbart en grunn til det».

– Jeg tenker at den diskusjonen om hva jeg hadde på meg eller hvilken musikk jeg velger å bruke, den får andre ta. Jeg er justisminister, og siden jeg ble statsråd har jeg håndtert to mulige terrorangrep og konsekvensene av en krig i Ukraina. Det er mitt fokus og det er mer enn en sånn diskusjon som skal til for å vippe meg av pinnen, understreker Mehl.



Og det er blant annet krigen i Ukraina, som har fanget statsrådens følgere mest. Videoen fra den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger, Kirkenes og Alta har flest visninger på profilen.

– Egentlig er det en faktavideo om krigen og at det er en krevende situasjon rundt oss på grunn av krigen i Ukraina og derfor passer vi godt på den grensen. Det opplevde jeg at mange syns det var fint å få innsikt i.

– Kommer du til å fortsette med TikTok? Det er jo omdiskutert og det er jo mange i statsapparatet og forvaltning som får forbud?

– Det er ingen som har forbud mot TikTok, men det er viktig at man har et bevisst forhold til hvordan man bruker sosiale medier, særlig TikTok som er da en kinesisk app. Og for min del, så er det viktig å bruke på en egen telefon og ha klare sikkerhetsrutiner rundt det.