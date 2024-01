UTBRUDD: Det har startet et nytt vulkanutbrudd sørvest på Island. En serie med små jordskjelv startet like før klokken tre. Selve utbruddet startet nord for Grindavik Foto: Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra / NTB

Søndag morgen, nord for byen Grindavik på Island, begynte et nytt vulkanutbrudd.

Sprekken ved Hagafjell som lavaen skal renne fra, er ca. én kilometer lang, og lavaen har nådd 450 meter nord for bebyggelsen, skriver den islandske kringkasteren Ruv.

Fjellet Torbjørn skal ha flyttet seg 20 centimeter mot vest. Ifølge det islandske meteorologiske kontoret vil lavaen mest sannsynlig nå Grindavik innen 24 timer, men det er usikkert om boligområder vil rammes.

Grindaviks innbyggere er derfor blitt evakuert.

– Kraftig start

Børge Johannes Wigum er geolog og bor vanligvis på Island, men akkurat nå befinner han seg i Sverige.

Han tror dette utbruddet vil arte seg ganske likt som det forrige utbruddet, som varte i 3-4 dager. Den gangen nådde ikke lavaen Grindavik.

– Det blir nok som det forrige, med en kraftig start, men at det går over relativt raskt.



GEOLOG: Børge Johannes Wigum er en norsk geolog bosatt på Island. Foto: Frode Hoff / TV 2

Mer kritisk

Han påpeker at store mengder lava skal ut og at hus kan bli rammet. Wigum mener situasjonen er mer kritisk for bebyggelsen denne gangen.

Deler av utbruddet skal ha skjedd på innsiden av vernevollene som har blitt bygget, ifølge RUV.

– Forrige gang var det et mer gunstig utbrudd, ved at det var lengre nord og øst for Grindavik. Da kom det ingen lava mot byen. Siden den gang har man rukket å gå i gang med bygging av en vernevold, men så viser det seg nå at sprekken er veldig mye nærmere Grindavik og at lavaen har kommet ut på innsiden av vernevolden. Så det er mer dramatisk enn forrige gang, sier Wigum.

PÅ ISLAND: Håkon Broder Lund befinner seg på Island. Foto: Privat

Håkon Broder Lund har studert geologi og bor på Island. Han sier lavaen holder en temperatur på 1000 grader og ødelegger alt den kommer nær.

Han sier en svovellukt, som kan minne om lukten av bål, nå har inntatt området.



– I morgensolen ser vi gasser og røykskyer som kommer fra utbruddet, enn så lenge er det bare lavautbrudd. Utbruddet som var før jul var kortvarig, nå håper vi det blir like kortvarig, så skadene blir begrenset, sier Broder Lund fra utkanten av hovedstaden Reykjavik.