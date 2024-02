Meny snur etter kritikk: – Kan dessverre glippe av og til

Tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og matblogger Anders Nordstad la tirsdag ut et innlegg på Instagram der han reagerer på Meny sin bruk av deres «Matskatt»-logo.

Klippfisk i biter er fra den norske produsenten Dybvik, men fisken er fanget utenfor norsk farvann.

Derfor er det villedende å bruke «Matskatt»-logoen med norsk flagg på, mener Nordstad.

– Det er kanskje bare jeg som synes det er drøyt å kalle dette en «Matskatt», men jeg gjør det likevel. Dette er juks, skriver han.

REAGERER: Anders Nordstad reagerer sterkt på Meny sin bruk av «Matskatt»-logoen. Foto: Josephine Norstad Juul Møller

«Norske produkter med unik kvalitet ved akkurat det produktet, i kombinasjon med klar lokal identitet og en god historie, gjør at de fortjener å bli kalt en Matskatt», heter det på Meny sine sider.



– Kan dessverre glippe av og til

TV 2 har oversendt Meny kritikken. Kjeden skriver at det har skjedd en «glipp».



– Grunnen til at produktet har fått matskattmerking i utgangspunktet, er at det kommer fra en dyktig matskattprodusent, og med over 5000 produkter fra mer enn 450 matskattprodusenter i Meny, kan det dessverre glippe av og til, skriver leder for kategori og ferskvare i Meny, Espen Schøning Lie, i en epost.

Nå fjerner Meny derfor «Matskatt»-logoen fra produktet. Schøning Lie forklarer at logoen brukes i nettbutikk, og at butikkene kan henge logoen på hylla der varen er eksponert.

FJERNER: Meny tar selvkritikk og fjerner«Matskatt»- logoen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Selv om dette er et meget godt produkt, foredlet på Fiskarstranda utenfor Ålesund, er vi enige og har hatt dialog om dette med produsenten og vil fjerne matskattmerking på produktet, for å hindre muligheter for misforståelser.

Avgjørelsen til Meny er basert på at fiskeråvaren, Alaska Pollock, er fanget utenfor norsk økonomisk sone. Meny skriver at Alaska Pollock er en rimeligere råvare enn torsk. Den holder hovedsakelig til i det nordlige Stillehavet, skriver Store norske leksikon.

– Håper det ikke går utover produsenten

Anders Nordstad synes det er positivt at Meny snur, men han kjøper ikke at det var en glipp.

Han mener det burde gått noen varsellamper hos Meny før de førte produktet inn under «Matskatt»-kategorien.

– Jeg har opplevd mange tilfeller som ligner på dette. At dette er en glipp, kjøper jeg ikke. Jeg håper det ikke går ut over produsenten. Det er ikke de som har gjort en feil. Jeg reagerer på Meny som har satt på merket, sier han.

Uenig med Meny

Daglig leder i Dybvik, Jakob Dybvik, sier bruken av utenlandsk fisk blant annet er et resultat av dyrtid.

– Nå som torskekvoten er halvert, bruker vi i større grad utenlandsk fisk. Det er ikke et nytt fenomen. Når torskekvoten øker, vil vi ta imot mer fra norske fiskere. Det har med pris å gjøre.

Han sier de tilbyr produktet med utenlandsk fisk for å gi forbrukerne et billigere alternativ til hovedproduktet deres, som inneholder norsk torsk.

Dybvik er uenig i at «Matskatt»-logoen må fjernes.

– Vi er ikke helt enige med Meny, men vi aksepterer det. Produktet er basert på kunnskap opparbeidet gjennom tre generasjoner. All klippfisken vi selger er produsert, saltet, tørket og videre bearbeidet i Norge.

Han setter pris på kjedens arbeid med å fremme norsk mat.

– Vi har andre produkter der det brukes norsk fisk. Sånn sett betyr det derfor lite at det ene produktet mister «Matskatt»-logoen.