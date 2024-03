Mennene lykkes: Trenden kan koste kvinner dyrt

Menn kommer seg mye raskere inn på boligmarkedet enn kvinner, viser tall fra Sparebank 1 SR-Bank.



I aldersgruppen 25 til 40 år er 66 prosent av enelånstakerne menn, mot 34 prosent kvinner.

Blant 25-åringene er hele tre av fire enelånstakere menn.

– Her er det dessverre fremdeles tydelige kjønnsforskjeller, sier direktør Laila Neverdahl i EiendomsMegler1 SR-Eiendom.

TV 2 har snakket med flere banker. Les om deres kjønnsfordeling nedenfor.



– Helt urealistisk

Tamina Sheriffdeen Rauf (26) kjenner seg igjen.



Hun er blant kvinnene som strever med å komme seg inn på boligmarkedet nå.

– Det er skummelt at det er så store kjønnsforskjeller i boligmarkedet, fordi det gir store konsekvenser for kvinners muligheter senere i livet, sier hun.

I fjor ble Rauf ferdig med seks års utdanning, og er nå i full jobb som fraksjonsleder for byutvikling for Oslo Arbeiderparti.



UTFORDRING: AP-politiker Tamina Sheriffdeen Rauf elsker Oslo, men sliter med å kjøpe sin egen bolig i byen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I håp om å oppfylle boligdrømmen har hun jobbet og spart opp egenkapital ved siden av studiene – men drømmen har likevel ikke blitt en realitet.

Hun mener kravene fra banken er for strenge.

– At unge voksne skal klare å studere, leve på et stramt budsjett og samtidig spare opp 500.000 kroner i egenkapital for å kjøpe et kott i Oslo, er helt urealistisk, sier Rauf.

Betydelig overvekt

TV 2 har kontaktet flere store banker for å undersøke om denne kjønnsforskjellen er tilfeldig, eller en samfunnstrend.

Hos Nordea ser de også store kjønnsforskjeller blant låntakerne.

Av låntakerne som er mellom 25–29 år er 61 prosent menn.

Tallene er omtrent de samme for de mellom 30 og 39 år.



Også i Sparebanken Vest er det en betydelig overvekt av menn med boliglån.

Norges største bank, DNB, viser derimot helt andre andre tall.

De har omtrent like mange menn og kvinner som låntakere, også blant unge.

DNB har riktignok ikke skilt mellom de som låner alene, og de som låner med andre.

Særlig to faktorer

Bankene TV 2 har snakket med tror årsaken til at det fremdeles er så store kjønnsforskjeller i boligmarkedet er sammensatt.

Men de peker på to avgjørende faktorer: utdanning og inntektsforskjell.

Tall fra Bufdir viser at utdanningsnivået i befolkningen øker, særlig blant kvinner.

6 av 10 av studenter i høyere utdanning er kvinner.

Kvinnene blir altså lenger på skolebenken, og bygger seg opp mer studiegjeld.

– Med en eksisterende gjeld i ryggsekken, og mindre tid til å bygge opp en egenkapital, får enslige unge kvinner utfordringer med å ta opp boliglån, sier Neverdahl i SR-Eiendom.

Lønnsgap

Den andre faktoren som fører til en overvekt av menn på boligmarkedet, mener Neverdahl handler om yrkesvalg og inntekt.

– Flere menn enn kvinner velger yrkesfag og kommer seg i stor grad raskere ut i arbeidslivet. Dette gjør at de kan opparbeide seg både egenkapital og betjeningsevne tidligere, sier hun.

FORKLARER: Direktør Laila Neverdahl i EiendomsMegler1 SR-Eiendom Foto: Sparebank 1 SR-Bank.

Ferske tall fra SSB viser dessuten at kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 88,3 prosent av menns lønn i 2023.

Menn tjente i gjennomsnitt 61.090 kroner i måneden i fjor. Kvinner tjente 55.120 kroner.

– Mye av dette skyldes yrkesvalg. Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor. Menn er overrepresentert i privat sektor, sier Neverdahl.

Hun får støtte fra Nordeas forbrukerøkonom, Derya Incedursun.

– Høyere inntekt gir større sjanse for å få boliglån alene, og den som har høyest inntekt, blir som regel satt som hovedlåntaker når man er to i et boligkjøp, sier hun.

FORKLARER: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kan gi store konsekvenser

Men det er ikke bare blant de som har boliglån alene, at mennene dominerer.

Bankene registrerer også klare forskjeller på hvem som er hovedlåntaker når kvinner og menn låner sammen.

I SR-Bank er 73 prosent, altså omtrent tre av fire, av dem menn.

I Sparebank Vest er tallet sju av ti.

Også i DNB er det klart flest menn som er hovedlåntakere.

– Det er den som starter lånesøknaden som blir hovedlåntakere, sier kommunikasjonsrådgiver Julia Nordberg.

RINGVIRKNINGER: At kvinner i mindre grad enn menn kommer seg inn på boligmarkedet gir kvinnene færre muligheter senere i livet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Neverdahl i SR-Eiendom, forteller at det er mer likevekt mellom kvinner og menn blant deres låntakerne i de eldre aldersgruppene.

– Men dette er ikke nødvendigvis nok for at kvinnene tar igjen mennenes «forsprang» fra tidligere år, sier Neverdahl.

– Dette har ganske store konsekvenser for økonomiske muligheter og ulikheter videre i livet.

Skummelt

Tamina Rauf, som selv sliter med å komme inn på boligmarkedet, mener at dagens boligpolitikk har et likestillingsproblem.

– En ting er at de økonomiske forskjellene øker, men det reduserer også de sosiale mulighetene kvinnene får. Det er en skummel trend, sier hun.

LIKESTILLING: Rauf mener boligpolitikken står overfor et likestillingsproblem. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Selv i 2024 kommer kvinner dårlig ut. Samfunnet legger opp til at man skal ta høyere utdanning, og da kan man ikke straffes for å gjøre nettopp det.

Vil ha mer fleksibilitet

Økonomene TV 2 har snakket med erkjenner at den store kjønnsforskjellen mellom unge låntakere ikke kan løses med et enkelt tiltak.

Neverdahl i SR-Eiendom mener likevel mye kunne vært gjort ved å gjøre endringer i den mye omtalte utlånsforskriften.

Den begrenser både hvor mye lån og avdragsfrihet bankene kan gi til folk.

– Dersom bankene får større fleksibilitet til sine vurderingsgrunnlag, tror jeg de vil med rett fokus kunne bidra til å minske kjønnsforskjellene i boligmarkedet blant yngre, sier Neverdahl.

Hun får støtte fra Rauf, som også mener boliglånsforskriften må endres.

– Dette mener jeg er viktig uavhengig av kjønn. Det kan ikke være sånn at kun de med rike foreldre som får hjelp hjemmefra skal ha mulighet til å kjøpe bolig. Da blir boligmarkedet er stor pådriver for større sosial ulikhet, sier boligjegeren.