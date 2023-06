Mener voldstiltalt politimann skal dømmes

Fredag avsluttes rettssaken mot politimannen i 30-årene som er tiltalt i den mye omtalte politivoldsaken i Kongsberg.

Det er knyttet spenning til hva slags påstand påtalemyndigheten kommer til å legge ned.

Den øvre strafferammen for grov kroppskrenkelse og grovt brudd på tjenesteplikten er ubetinget fengsel i inntil seks år, men ekspertene TV 2 har snakket med ser for seg en langt mildere påstand.



– Jeg vil anta en påstand på et par måneder, sier TV 2s rettskommentator, Inge D. Hanssen.

Aktor Marit Oliver Storeng begynte sin prosedyre med å si at påtalemyndigheten mener tiltalte skal dømmes i tråd med tiltalen.

– Etter bevisførselen er det etter mitt syn bevist utover enhver rimelig tvil at N.N har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, sier Storeng.



AKTOR: Marit Oliver Storeng prosederer i retten fredag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Må være formålstjenlig

Aktor brukte tid på å redegjøre for politiets mandat som samfunnets sivile maktapparat.

Her understreket hun at maktbruk må være formålstjenlig og at politiet må opptre saklige, nøytrale og hensynsfulle i møte med publikum.

– Sterkere midler enn hva som strengt tatt er nødvendig er altså ikke noe man kan bruke etter eget forgodtbefinnende fordi det fremstår som mer lettvint eller praktisk, sier Storeng.

Ett hovedbevis

Siden onsdag har rettens aktører argumentert for sine syn på saken.

Tiltalte risikerer også å miste jobben dersom domstolen finner at hans voldsbruk mot de to fornærmede, Kevin Simensen og Kristian Teigen, ikke var forsvarlig bruk av makt.

Selv nekter han straffskyld og har forklart at bruk av slag og batong var helt nødvendig i det han beskriver som en uoversiktlig trusselsituasjon.

Hans forsvarere har i forkant av fredagens prosedyrer varslet at de kommer til å legge ned påstand om full frifinnelse.

Det viktigste beviset i saken er en overvåkningsvideo fra Esso-stasjonen der episoden utspant seg.

Videoen viser store deler av hendelsesforløpet.

Slag og batongbruk

Overvåkningsvideoen, som er uten lyd, viser en situasjon som eskalerer voldsomt på kort tid.



Tiltalte utsetter fornærmede Simensen for minst 16 slag, samt slag med batong. Det kommer også fram av videoen at han slår fornærmede Teigen to ganger med batong.

Sentralt for forsvaret har vært et vitne som har forklart at han ble drapstruet av de fornærmede, samt funn av en kniv og en batong i jakka til Simensen.

BESLAG: Politiet beslagla en kniv og en batong, som den ene av de to fornærmede hadde med seg på byen den aktuelle kvelden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Selv om ingen av politibetjentene på stedet var klar over at fornærmede hadde med seg disse våpnene, mener forsvaret at beslagene har stor betydning for skyldspørsmålet.

Forsvaret mener også at videoen viser at Simensen gjør et utfall mot tiltalte i forkant av voldsbruken, noe de anfører at kan være med på å forklare hvorfor deres klient handlet som han gjorde.

Dette er saken: 30. oktober 2022: Kevin Simensen (27) og hans kamerater var på byen.

Rundt klokken 01.45 møtte de politiet utenfor en bensinstasjon. Det endte med at de ble utsatt for vold, før de ble kjørt til arresten.

Simensen ble anmeldt for vold mot politiet, men saken endret karakter da Spesialenheten så videoen fra overvåkningskameraet på bensinstasjonen.

Videoen viser at Simensen blir slått minst 16 ganger, blant annet mot hodet. Den viser også at han blir slått med en teleskopbatong.

Nå er politibetjenten tiltalt etter straffeloven § 272, som handler om å utøve vold mot en annen person, samt for straffeloven § 172, som handler om «å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt».

Det er Spesialenheten for politisaker som fører saken i retten for påtalemyndigheten. Tiltalte nekter straffskyld.



– Lapp i panna

Tiltalte har beskrevet saken som en stor belastning, især på grunn av lekkasjer av videoer og saksdokumenter til pressen.

Han mener lekkasjene har bidratt til ensidig fremstilling av saken og forhåndsdømming av ham.

– Jeg føler at jeg har en svær lapp i panna hvor det står: «Dømt. Ferdig». Det har vært helt jævlig å stå i, sa tiltalte gråtkvalt under sin frie forklaring på onsdag.



Etter siste rettsdag vil de tre dommerne, bestående av én fagdommer og to meddommere, trekke seg tilbake og vurdere bevisførselen.