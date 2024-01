Mener vi var for dårlig forberedt på snøen

Skoler stenges og Posten kommer ikke frem. Er vi for dårlig forberedt på snø i vinterlandet Norge?

I Bjørvika i Oslo kjemper Nehat Sadiki seg fram i snøen med sekketrallen lastet med matkasser foran seg.

Bilen har han parkert litt lengre bort, for den siste biten må tas til fots.

Matvarene må frem selv om både veier, innkjørsler og fortau er fulle av snø.

– Jeg slet med å levere i går, men folk hjalp til, sier Sadiki til TV 2 tirsdag.



Han jobber som sjåfør for matleveringstjenesten Oda, og mener vinterlandet Norge burde være bedre rustet til å håndtere snøvær.

BRØYTING: Brøytemannskapene i Oslo har jobbet dag og natt de siste dagene. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Måtte gi opp

Spesielt på mandag var det krevende arbeidsforhold.

– Det var vanskelig å komme frem mange steder, så vi brukte lenger tid, sier Sadiki.

Sadiki kommer fra Belgia, men har bodd i Norge i ti år. Han kan ikke huske å ha opplevd like kraftig snøfall i Oslo, som det siste halvannet døgnet.

I Agder er snøværet fremdeles heftig tirsdag. Der har Sadikis kolleger i Oda varslet at de ikke klarer å levere, og kansellert alle ordre for onsdagen.

De kommer ikke frem på veiene i snøværet.

Det synes han er synd.

– Jeg er stolt av å jobbe for Oda. Vi hjelper folk som trenger det og ikke kommer seg på butikken selv, sier han.

Stengte skoler og hjemmekontor



Store deler av samfunnet har stoppet opp på grunn av været de siste dagene.

Spesielt hardt har det truffet Sørlandet. Både Arendal, Risør og Kristiansand har stengt skolene onsdag, og flere kommuner har oppfordret til hjemmekontor.



Posten har varslet at de ikke klarer å levere fra Vestfold og sørover. Til og med leveringstjenestene Oda og Foodora har måttet gi tapt for snømengdene.

I Arendal har de måttet prioritere liv og helse på veinettet.

SNØMÅKING: Det er store snømengder og harde måkejobber i Arendal. Foto: Terje Frøyland / TV 2

I Oslo har brøytemannskapene vært i full sving, men veiene har rukket å snø igjen før mannskapene er ferdig med runden.

Det har ført til mange innstillinger og forsinkelser i kollektivtrafikken, spesielt mandag.

– Snør hunder og katter

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy sier tirsdag ettermiddag at det fortsatt er store værutfordringer i Agder.

– Det er veldig mye vær. Det snør hunder og katter, og blåser kraftig, sier Årøy til TV 2.

Og været skal ikke avta med det første. Det er ventet å vedvare helt til onsdag kveld.

– Det vi ser nå er at det blir stadig sterkere utfordringer for en del, blant annet har man kansellert avfallshenting i deler av fylket, sier Årøy.

Flere kommuner har også utfordringer med å komme frem med hjemmetjenesten.

IKKE KRITISK: Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy i Agder mener uværet ikke er kritisk for folks liv og helse. Foto: Privat

– Er det fare for at været går på bekostning av liv og helse?

– Kommunene har god oversikt over hjelpebehovet hos innbyggerne sine, og prioriterer de som trenger det mest. Min vurdering er at foreløpig er ikke dette kritisk.

– Får svi litt

Kanskje kunne man vært bedre forberedt på snøværet, men Årøy mener det finnes en grense for hvor godt forberedt det lønner seg å være.

– Jeg tenker at dette her er på grensen av hva man kan være forberedt på. Man kan ikke lage en beredskap som dekker alle mulige hendelser, det er ikke samfunnet tjent med. Noen ganger oppstår det situasjoner hvor man får svi litt for det, sier han.

Han sier det vil bli en evaluering av håndteringen av snøfallet i ettertid, men er tydelig på at han ikke vil kritisere noen for å ha vært for dårlig forberedt.

– Jeg tenker at alle aktører har et ansvar for å vurdere hvilken risiko man kan akseptere, sier Årøy.

Fylkesberedskapssjefen roser mannskapene ute i snøværet, og slår også et slag for egenberedskapen.

– Folk må passe på at de har nok ved, tørrproviant også videre, og at man tenker nøye gjennom hvilke aktiviteter man gjør når været er som det er.

Dyr beredskap

I Oslo har man gjort den samme avveiningen, forteller brøytesjef Joakim Hjertum i bymiljøetaten.

– Beredskapen vår er lagt opp til at vi skal takle normale snøfall. Kommer det store snømengder, tar det litt lenger tid å komme gjennom, sier Hjertum til TV 2.

Han mener Oslo kommune ligger på riktig beredskapsnivå.

– Beredskap koster. Skulle vi alltid hatt beredskap til at det bare tar et kvarter å ta all snøen, så ville vi hatt en dyr beredskap som ikke alltid trengs, sier han.

FORSINKELSER: Det har vært mange innstillinger og forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Hjertum sier det har vært nok mannskap og maskiner tilgjengelig, men at utfordringen har vært hvor man skal lagre snøen.

– Nå er det rett og slett fullt over alt, og det kan resultere i at det blir litt dårlig brøyting og vanskelig å komme fram, sier han.

– At folk har hatt litt utfordringer skjønner vi, og det jobber vi med å få utbedret.

– Et eventyr

På gata i Oslo møter TV 2 også Renske Hesselink, som har våget seg ut på sykkelen i snøværet.

Hun kaller snøfallet de siste dagene et «eventyr».

– Jeg elsker vinter i Norge, og gikk på ski i Nordmarka på nyttårsaften, sier Hesselink, som opprinnelig kommer fra Nederland.

PIGGDEKK: Renske Hesselink lar seg ikke prege av snøværet. Hun har tross alt piggdekk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun synes Oslo var godt nok forberedt på snøværet, men forteller at sykkelturene har vært mer utfordrende når hun har måttet sykle i veien mens sykkelveiene har vært fulle av snø.

– Det tar litt lenger tid, men jeg har piggdekk, sier hun.

Også Anne Torill Nordli tar snøkaoset med knusende ro.

– Man kan ikke forberede seg på alt. De folka som har ryddet og brøytet har virkelig stått på, sier hun.