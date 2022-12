Mener Vassbakk maste om sex og kjørte rundt naken

TILTALT: Johny Vassbakk (52) nekter enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs i 1995. Hans straffehistorikk og kontakt med kvinner på 1990-tallet har blitt et sentralt tema i retten. Foto: Privat

Hun kontaktet politiet for første gang 6. september i fjor.

Tidligere samme uke hadde politiet offentliggjort sjokknyheten om at en mann var pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Fra moren sin fikk kvinnen vite at det var Vassbakk som var pågrepet. Hun tenkte da at politiet kunne være interesserte i å høre historien hennes.

Ble kjent med Vassbakk

Kvinnen er i slekt med Vassbakks tidligere samboer, som også har forklart seg for retten. Det var slik de to kom i kontakt.

Slik kvinnen husker det, hadde hun og Vassbakk en del kontakt mellom 1996 og 1999, altså i årene etter at Tengs ble drept.

Selv om hun bare var 15-16 år og Vassbakk 27-28 år gammel, hendte det ofte at han kjørte henne rundt på Karmøy og i Haugesund, mener hun.

GRØNN OPEL: På midten av 90-tallet kjørte Vassbakk rundt i en grønn Opel Ascona. Denne har vært hyppig omtalt under rettssaken. Illustrasjon: Ane Hem / TV 2

I likhet med flere andre kvinner som har forklart seg, sier hun at Vassbakk kjøpte klær til henne.

– Det var kult for meg å få noen fine klær, så jeg var bare glad for det, sier kvinnen i retten.

Etter hvert utviklet relasjonen seg slik at Vassbakk ønsket å ha sex med henne, mener hun.

Mener seg groomet

Ifølge kvinnen valgte hun til slutt å gi etter for masingen. Hun beskriver detaljert de seksuelle handlingene hun mener fant sted i huset til Vassbakks foreldre.

– Jeg følte meg presset, så til slutt sa jeg det var greit, men jeg var jo jomfru og ville ikke se på, forklarer hun.

Kvinnen, som på dette tidspunktet var en tenåringsjente, sier hun var påkledd og leste et Billy-blad mens Vassbakk onanerte.

Politiet har funnet en stor mengde Billy-blader i skuffer hjemme hos Vassbakk, noe aktor viste i retten for å underbygge kvinnens troverdighet.

Etter hendelsen mener kvinnen hun fikk 200 kroner.

– Det var ingenting som het grooming på den tiden, men når jeg har blitt voksen, så har jeg skjønt hva det er. Jeg føler at han prøvde å groome meg litt da han ga meg klær og sånt, sier hun.

Antyder diktning

Selv bestrider Vassbakk at hendelsen som kvinnen beskriver, har skjedd. Hans forsvarer, advokat Stian Kristensen, mener det er flere ting ved kvinnens forklaring som stemmer dårlig.

Blant annet har kvinnen forklart at hun flere ganger var på besøk i sjøboden til Vassbakk, men Vassbakk hevder at sjøboden ikke sto klar før i 2000 – selv om byggingen begynte i 1997.

SJØBOD: Denne boden har vært tema i retten flere ganger. Det ble den også på torsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også på andre områder mener forsvarerne at tidsangivelsene til kvinnen er så feil at hun umulig kan snakke sant. Han hadde blant annet ikke førerkort i store deler av perioden hun snakker om.

– Er dette noe du dikter opp? spurte Kristensen i retten.

– Nei, jeg har ingenting å vinne på å dikte opp det her. Det er min historie som jeg baserer på fakta, sier kvinnen i retten.

Hun forteller også at Vassbakk snakket mye om sex da de to møttes.

– Han nærmest bønnfalt meg om å ha sex med meg, sier hun.

KRITISK: Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen, er kritisk til kvinnens historie. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Kjørte naken

En gang da kvinnen og hennes venninne hevder å ha sittet på med Vassbakk, oppdaget de etter hvert at han ikke hadde klær på underkroppen.

– Så var det jo noen andre ganger at han hadde på seg strømpebukser, støvletter og miniskjørt, sier hun.

– Sa han noe om hvorfor han hadde på seg dette?

– Han sa bare at han likte å gå i det. Og jeg mente at alle må jo få gå i det som de vil gå i. Jeg så ikke på det som noe galt egentlig.

Vassbakks fascinasjon for dameklær og særlig damesko har flere ganger vært tema under rettssaken.

– Husker blikket hans

Torsdag vitnet også to kvinner som Vassbakk har vært svært voldelig mot.

En av dem er psykolog Jorunn Øpsen. Hun ble oppsøkt av Vassbakk i hjemmet sitt en gang i 1990 – fem år før drapet på Tengs.

Øpsen forsøkte å få Vassbakk til å forlate leiligheten hennes, men han ønsket å gå på do først. Da han ble lenge borte, gikk Øpsen og fant ham på soverommet. Der satt Vassbakk og onanerte.

– Jeg lukket døren med en gang og tenkte at nå går jeg, men da kom han etter meg, forteller Øpsen i retten mer enn 30 år senere.

I 2018 ble psykologen intervjuet i TV 2-dokumentaren «Hvem drepte Birgitte?»

Vassbakk ble dømt til seks måneder i fengsel og tre års sikring – forløperen til dagens forvaringsordning – for angrepet. I dommen skriver retten at saken ligger «svært nær opp til et drapsforsøk».

– Det jeg husker sterkest, var blikket hans da han prøvde å kvele meg. Jeg så at han var helt ute av kontroll. Hadde ikke tauet røket, så hadde han drept meg. Jeg tenkte at min siste time var kommet, sier Øpsen.

– Jeg tror ikke han kom for å drepe meg, så jeg tenkte at dette er en mann som kan begå mye i affekt, sier hun.

Fikk kallenavn etter voldshendelse

Den andre kvinnen som forklarte seg, ble overfalt av Vassbakk i mai 1986, da Vassbakk bare var 15 år gammel.

Hun husker fortsatt at hun gikk langs en vei da Vassbakk, som hun ikke kjente til, syklet forbi henne og spurte hvor mye klokka var. Etterpå parkerte han sykkelen inntil et tre like foran henne.

– Uten forvarsel slo han til meg i hodet med en sykkelpumpe. Han slo mange ganger med all makt han hadde. Det var akkurat som om han var i en transe. Han virket opphisset og spurte hvordan jeg og mannen min hadde det, sier hun.

UGLESETT: På grunn av Vassbakks oppførsel i Skudeneshavn, opplevde han seg uglesett av mange i lokalmiljøet. Foto: Frode Sunde/TV2

Etter angrepet fikk Vassbakk kallenavnet «Pumpe-Johny», og han opplevde å bli utstøtt av sine jevnaldrende.

Ber om forsiktighet

Tidligere i rettssaken har Vassbakks tidligere samboer forklart seg om enkelte ubehageligheter i deres forhold. Samtidig fortalte hun at forholdet stort sett var helt normalt.

Retten har også fått høre fra en kvinne som husker at Vassbakk en gang, da de to satt i en bil sammen, stoppet med passasjersiden inntil et autovern.

– Han forsøkte å kysse meg og å tafse på meg, men jeg bet ham i tunga, så kjørte vi videre, forklarte hun.

I RETTEN: I 20 dager har Vassbakk sittet slik i retten, tiltalt for drapet på Tengs. Rettstegning: Ane Hem / NTB

Kvinnen har forklart at hun på det tidspunktet kun oppfattet det som at Vassbakk «prøvde seg». Hun mener at han ga seg etter dette.

Ifølge Kristensen kan ikke Vassbakk huske hendelsen, men han vil heller ikke utelukke at det har skjedd.

– Generelt vil jeg uansett mane til forsiktighet rundt disse forklaringene om hendelser som skal ha funnet sted 20 og 30 år tilbake i tid, sier Kristensen.

Vassbakk har hele tiden nektet enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs.

At hans DNA er funnet på åstedet, mener forsvarerne kan forklares med DNA-smitte eller kontaminering, som retten har brukt mye tid på.