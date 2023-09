Mener Vassbakk har stjålet deler av forklaringen

Da Johny Vassbakk forklarte seg for Gulating lagmannsrett ble han anklaget av aktoratet for å ha endret forklaring.



Vassbakk ble i tingretten dømt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han nekter fremdeles straffskyld, og har anket dommen.

Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr har lagt merke til noe spesielt ved Vassbakks nye opplysninger i retten.



TINGRETTEN: Privatetterforsker Grete Strømme i samtale med Bjørn Olav Jahr under rettssaken mot Johny Vassbakk i tingretten i Haugesund. Foto: Frode Sunde/TV2

Dette mener han er kopiert

Jahr skrev i 2014 boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?», hvor han pekte på nå tiltalte og dømte Johny Vassbakk som en sannsynlig kandidat til å ha gjennomført drapet.



Jahr kjenner saksdokumentene godt, og mener Vassbakk ved to anledninger har regelrett kopiert fra andre personers forklaringer i retten.

– Det ene er at det er en person som har sett Birgitte haike og som også har vært på et sted Birgitte var uka før hun døde, sier han.

Jahr mener Vassbakk har funnet forklaringen til dette vitnet i saksdokumentene, og blitt inspirert av det.

– Så kommer historien hans om at han har plukket om en som ligner på Birgitte og kjørt henne til Gamle Slakthuset. Det er en del av elementer til dette vitnet som nå finnes i Vassbakks forklaring, sier forfatteren.



Dette mener han er påfallende. Jahr snakket først om dette i Svarttrost Dok-podcasten «Ankesaken mot Johny Vassbakk».

– Noe fetteren alltid har forklart



I tillegg bet han seg merke til en vane Vassbakk beskrev, som han mener er tatt fra den andre personen som har vært tiltalt i saken.

– Johnny Vassbakk sier nå at da han kom hjem, pleide han stikke hodet sitt inn til foreldrene og si han var kommet hjem. Det er jo noe Birgittes fetter alltid har forklart.

– Den er helt ny. Det er et par elementer her hvor jeg tenker han kopierer andres forklaringer for å lage seg sine historier, fortsetter Jahr.

– Synes du han har blitt utfordret godt nok på dette i retten?

– Nei, han har vel ikke blitt så mye utfordret på det. Det kan hende det ikke er noe aktoratet kommer tilbake til, men det er nok uansett ikke der slaget står.

– Påstand det ikke er holdepunkter for



Forsvarer Stian Bråstein kjenner ikke til at et annet vitne skal ha fortalt om å ha kjørt Birgitte til Gamle Slakthuset.

– Det er ikke en historie som fremgår i saksdokumentene utover av Johny Vassbakk i avhør, sier han.

– Jahr mener det tilhører noen andre?

– Det kjenner jeg ikke til, svarer forsvareren.

SKEPTISK: Forsvarer Stian Bråstein tror ikke det er hold i Jahrs påstand om at Vassbakk har kopiert elementer fra saksdokumentene. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han er avviser også at Vassbakk skal ha blitt påvirket av fetterens historie og trekker frem at moren til Vassbakk var hjemme den kvelden og har avgitt forklaring.

– Kan han ha kopiert opplysninger?

– Det mener jeg er en påstand det ikke er holdepunkter for. Det er for han som for alle andre: Han forklarer seg om forhold nesten 30 år tilbake i tid. Jeg tror ikke han vil utelukke at han kan være påvirka av det og huske feil, som mange andre vitner, sier Bråstein.

Aktoratet: – Påfallende

Statsadvokat Thale Thomseth sier aktoratet har registrert endringene i Vassbakks forklaring. Hvorvidt det finnes en identisk historie kjenner hun ikke til.

– Vi synes forklaringen er påfallende. Den kommer på et tidspunkt hvor tiltalte hadde innsyn i saksdokumentene, og den type opplysninger har han ikke kommer med tidligere,



MERKER ENDRING: Thale Thomseth forteller at aktoratet la merke til at nye opplysninger dukket opp sommeren 2022, etter Vassbakk fikk tilgang på saksdokumentene. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Hvorfor tror dere tiltalte endre forklaring?

– Vi skal være forsiktige med å uttale oss midt i en hovedforhandling, men jeg kan si det skal noe til å huske en hendelse bedre i dag enn den gang da i 1995, sier Thomseth.

Statsadvokaten varsler at de vil ta for seg opplysningen om at Vassbakk skal ha gitt lyd til sin mor om at han var hjemme.

– Hvorvidt han har snakket med sin mor er noe vi vil ta opp i prosedyrene, men det er ikke naturlig å kommentere nå, sier Thomseth.