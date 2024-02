Mener USAs hevnangrep i Midtøsten kan være en trigger

GÅR VIRALT: En video som angivelig viser et av USAs angrep deles på sosiale medier. CNN siterer det Irakiske militæret på at videoen viser et angrep ved Al-Quaim i Irak. TV 2 har ikke verifisert videoen.

Over 85 mål er truffet i USAs hevnangrep i Irak og Syria. – En betydelig utvikling, mener ekspert.

Amerikanske styrker gjennomførte fredag kveld norsk tid en rekke luftangrep mot militante mål i Irak og Syria.

Det opplyser flere tjenestepersoner til nyhetsbyråene Reuters og Associated Press.

De varslede angrepene er gjengjeldelse for et droneangrep som tok livet av tre amerikanske soldater i Jordan den 27. januar. Angrepet skjedde ved USAs militærbase «Tower 22», og over 30 personer ble skadet.

TOWER 22: Satellittbildet viser den amerikanske militære basen kjent som Tower 22 i Jordan som søndag ble truffet av et angrep. Tre amerikanere døde i angrepet. Foto: PLANET LABS PBC via Reuters / NTB

USA anklager Iran for å stå bak, og sier at hevnangrepene fredag var rettet mot den iranske revolusjonsgarden og tilhørende grupper.

– Dette er den desidert mest omfattende militære aksjonen vi har sett mot Irans representanter i Syria og Irak til dags dato. Det gjør det til en betydelig utvikling, sier Charles Lister, seniorstipendiat ved Middle East Institute, til NBC News.



– Vil fortsette



Sent fredag kveld norsk tid kommenterte USAs president Joe Biden angrepene.

– Vårt svar begynte i dag. Det vil fortsette på tid og sted etter vårt ønske. USA ønsker ikke en konflikt i Midtøsten eller noe annet sted i verden. Men la alle de som vil oss vondt vite dette: Hvis du skader en amerikaner, vil vi svare, sier Biden i en uttalelse, ifølge Reuters.

TOK IMOT KISTENE: USAs president Joe Biden tok imot kistene til de avdøde amerikanske soldatene etter angrepet i Jordan. Foto: Kevin Dietsch / Getty Images via AFP.

Irak reagerer kraftig på USAs angrep i landet. Ifølge en talsperson for det irakiske militæret ble angrepene rettet mot et grenseområde i landet, og at det utgjør et brudd på irakisk suverenitet.

– Angrepene er en trussel som kan føre til alvorlige konsekvenser for regionen, sier han, ifølge Reuters.

Statlige syriske medier beskriver fredagens angrep som «amerikansk aggresjon».



Den syriske utenriksministeren Faisal Mekdad fordømmer angrepet, ifølge Reuters, og sier at USA eskalerer konflikten på «en veldig farlig måte».

Lister ved Middle East Institute mener USA må forberede seg på gjengjeldelse.

– Jeg føler meg trygg på at militsene vil sikte mot amerikanere igjen om ikke så lenge, sier han til NBC.

Lørdag morgen norsk tid hevdet militsgrupper i Irak å ha angrepet flere amerikanske militærbaser i Syria og Irak.

Hadde et klart formål

Ifølge Biden ble angrepene rettet mot anlegg i Irak og Syria som brukes av Den iranske revolusjonsgarden og militser tilknyttet dem.

Marwan Bishara, senior politisk analytiker i TV-kanalen Al-Jazeera, mener USA hadde en klar hensikt med å velge disse målene.

Å rette angrepene mot iransk-tilknyttede grupper i Syria og Irak fremfor å treffe mål inne i Iran, mener Bishara utgjør en lavere risiko for eskalering.

– De traff lavthengende mål i Syria hvor USA allerede har baser. Det føles ikke som at det ville opprørt, eller at de bryr seg om at det opprører regimet, slik det ville opprørt presidentskapet i Irak eller regimet i Iran, sier Bishara til TV-kanalen.

– Syria er et mye lettere mål for USA, sier han.

Deborah Haynes, sikkerhets- og forsvarsredaktør i Sky News, er enig i at USA har forsøkt å minske risikoen. Hun mener likevel at å ramme revolusjonsgarden kan trigge et motangrep fra Iran.

– Dette kan likevel trigge en direkte, eskalerende iransk respons mot amerikanske mål. Washington vil håpe at det ikke gjør det, sier Haynes til egen TV-kanal.

Mener faren øker

I alt har USA truffet minst 85 mål, deriblant kommandosentraler, etterretningssentraler og våpenlagre. Angrepene foregikk i omtrent 30 minutter, opplyser Det hvite hus.

Tre bygg i Irak og fire anlegg i Syria er truffet i angrepene, sier sikkerhetspolitisk talsperson i Det hvite hus, John Kirby.

I tillegg skal logistikk- og ammunisjonsforsyningskjedeanlegg til militsgrupper og Irans revolusjonsgarde være angrepet.

Hovedlærer i landmakt ved Forsvarets høgskole, Sigbjørn Halsne, sier at USAs angrep er omfattende. Likevel mener han at faren for en større eskalering, med bakgrunn i disse angrepene, er begrenset.

– Selv om det er omfattende, er angrepene rettet mot mål i Syria og Irak, ikke Iran. Slik sett er faren for eskalering begrenset.

– Det er likevel slik at jo lenger krigen pågår, jo større vil faren for en regional eskalering bli.

Flere skal være skadet og døde i angrepene, men antallet er ikke bekreftet.



– Betydelig skade

Syriske medier rapporterer om ofre, men antallet er ikke bekreftet. Ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights, skal 18 personer være drept i angrep som traff Syria.

Syria sier lørdag morgen at det er gjort «betydelig skade» i forbindelse med USAs angrep. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Syria krever nå at amerikanske styrker forlater landet etter at USA natt til lørdag angrep en rekke mål i landet.

– Flere sivile og soldater ble drept og andre ble såret i angrepet, som forårsaket betydelig skade både på privat og offentlig eiendom, heter det i en uttalelse fra den syriske militærledelsen.

– De amerikanske styrkenes okkupasjon av deler av Syria kan ikke fortsette, heter det videre.

