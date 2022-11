Mener uravstemning kan avgjøre ledervalg i SV

Etter elleve år som SV-leder, varslet Audun Lysbakken onsdag at han går av på partiets landsmøte i mars neste år.

Flere kandidater er lansert som ny SV-leder, og spørsmålet om Lysbakkens arvtager kan bli avgjort gjennom en uravstemning blant medlemmene.

Lederen i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll , mener partiet bør diskutere om alle medlemmene skal få en finger med i spillet.

– Jeg synes det er interessant å ta en diskusjon om en rådgivende uravstemning nå før landsmøtet, sier Eidsvoll til TV 2.

Hun leder det største fylkeslaget i SV.

– Det er et spennende grep for at medlemmene kan gi råd til landsmøtet om hvem de ønsker som leder, i stedet for at vi bare har en valgkomité som gjør det, sier Eidsvoll.

– Opp til landsmøtet

SVs partisekretær Audun Herning bekrefter at det er mulig å sende lederspørsmålet til uravstemning.

– Det er opp til landsstyret å avgjøre det. Partiet kan ha uravstemning om ledervalg ifølge vedtektene, men det er bare to dager siden det ble kjent at Lysbakken trekker seg, så partiet må få tid på seg til å avgjøre prosessen, sier Herning til TV 2.

Han opplyser at det i dag er 16.875 betalende medlemmer i SV, som vil ha stemmerett ved en eventuell uravstemning.

Resultatet av en eventuell høring blant medlemmene vil være rådgivende, ifølge Herning.

LEDERFAVORITT: Kari Elisabeth Kaski, for tiden i mammapermisjon, pekes på som mulig ny leder. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Håndterbart

Første mulighet for SVs landsstyre til å diskutere om det er aktuelt er på det kommende møtet helgen 25. og 26. november.

Herning bekrefter at det vil være håndterbart for partiet å gjennomføre en uravstemning dersom landsstyret skulle gå inn for dette.

Vanligvis er det valgkomiteen som kommer med en innstilling som partiets landsmøtet så stemmer over.

Valgkomiteens frist for å komme med sin innstilling til hvem som skal overta etter Lysbakken er 1. februar neste år, mens landsmøtet holdes 17.- til 19. mars.

Lysbakken vant uravstemning i Troms

Partiet er ikke ukjent med at medlemmene får direkte påvirkning gjennom uravstemninger.

Forslaget lå på bordet da Lysbakken ble valgt som leder i 2012, men ble den gang stemt ned av landsstyret.

Troms SV gjennomførte likevel en uravstemning mellom Lysbakken og motkandidaten Heikki Holmås.

Lysbakken fikk en tredel av stemmene, og ble innstilt som lederkandidat av fylkeslaget.

Troms er det eneste fylkeslaget som har gjennomført uravstemning. I 2016 gjennomførte SV en elektronisk uravstemning om førsteplassen på SVs stortingsliste i Vestfold, der Lars Egeland gikk seirende ut.

I 2021 raste Senterpartiet over at SV ville sende en eventuell regjeringsplattform på Hurdal ut til avstemning blant sine medlemmer.

Men SV brøt forhandlingene, og det ble aldri aktuelt.

Glad for å bli pekt på

Tre kandidater har pekt seg ut foran ledervalget.

Lederen i Oslo SV har lansert finanskomiteens leder Kari Elisabeth Kaski som ny partileder.

Nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes regnes også som klare kandidater.

TO KANDIDATER?: SV-nestlederne Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø, her i Stortingssalen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bergstø har gitt uttrykk for at hun er glad for å bli pekt på.

– Det er veldig hyggelig å bli pekt på, og få forespørsler om det, sa Bergstø til TV 2 onsdag.

Fylkesnes vil ikke svare på om han selv er kandidat, men gjør seg opp noen tanker om det kommende ledervalget.

– Jeg tror det viktigste nå er at det skal være lav terskel for folk å stille til ledervalg. Jeg er stor tilhenger av at mange skal kunne bli vurdert av partiet, at det ikke skal være en kjempeliten klikk man skal kunne velge mellom.

Kaski har ikke kommentert lederspørsmålet.