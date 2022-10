Mener Ukrainas siste grep er dårlig nytt for Putin

Lørdag rykket ukrainerne inn i den strategisk viktige byen Lyman.

Samtidig evakuerte russerne byen de nylig annekterte.

Det bekrefter det russiske forsvarsdepartementet, ifølge Reuters.

«I forbindelse med at det er skapt fare for en omringing, er allierte styrker trukket tilbake fra bosetningen Krasny Lyman til mer fordelaktige stillinger», heter det i det russiske forsvarsdepartementets daglige orientering.

– Det er aldri en fordel å trekke seg tilbake, påpeker hovedlærer i etterretning Tom Røseth ved Forsvarets høgskole, før han legger til:

– Det kan være taktisk å spare styrker, og det er jo lurt å trekke soldatene ut når en ser at byen er tapt.

Kjemper smart

Om lag 5000 russiske soldatene befant seg i byen, ifølge ukrainske forsvarsmyndigheter. Antallet er ikke bekreftet av en uavhengig part.

Hvor mange som kom seg ut, og hvor mange som er drept, er ukjent.

Men en ting som er sikkert, ifølge Røseth, er dette:

– Ukraineren har kjempet smart. De avskjærer og nedkjemper russerne på en slik måte at de ikke har noe valg utover å trekke seg tilbake.

En BM-21 'Grad' flere rakettkaster skyter mot russisk posisjon i det østlige Ukraina 22. september 2022, midt i den russiske invasjonen av Ukraina. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Veien videre

For ukrainerne er det nå viktig å gjenerobre så mye territorier som mulig, før den russiske mobiliseringen slår inn, ifølge Røseth, som mener at styrkene gjør mye riktig.

– Jeg vil si at de er på god vei, nå som de tar Lyman. I tillegg har ukrainske styrker klart å bremse fremgangen til russerne som kom som en motreaksjon til ukrainernes motoffensiv.

I neste fase vender ukrainerne trolig klørne mot de to strategisk viktige byene Lysytsjansk og Syeverodonetsk.

De to byene er viktige logistikk- og transportknutepunkter for det russiske forsvaret. Det samme var Lyman.

Kartet viser den territorielle situasjonen øst i Ukraina fredag 30. september. Lørdag er byen Lyman ute av russisk kontroll, ifølge ukrainske og russiske myndigheter. Foto: Institute for The Study of War

Sakte kverning av russerne

Flere eksperter har pekt på at den ukrainske etterretningen til nå har vært solid. Det er en påstand Røseth også støtter. Derfor tror han heller ikke at ukrainerne vil gjøre store feil i tiden fremover.

– Det har kostet å ha en så rask offensiv. Men de virker til å forsvare godt, samtidig som at de beveger seg rolig fremover.

Og sistnevnte poeng er noe Røseth mener er ekstremt viktig i den videre fasen av krigen.

– Den måten Ukraina nå slåss på, en sakte offensiv, er kanskje den viktigste måten å nedkjempe russerne på, sier han.

Også med tanke på Putins regime.

– Sakte kverning av russiske styrkene gir mindre sjanse for at Kreml gjør noe overivret.

Russlands president Vladimir Putin taler under en seremoni for å signere traktatene for fire regioner i Ukraina for å slutte seg til Russland i Kreml i Moskva, Russland, fredag 30. september 2022. Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP

Annekterte fire ukrainske fylker

Fredag kunngjorde den russiske presidenten Vladimir V. Putin fire ukrainske fylker.

Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Annektering av et annet lands landområde under en militær okkupasjon er et brudd på folkeretten.

Handlingen ble fordømt av flere nasjoner og organisasjoner. Som følge av annekteringen, svarte Ukraina med å sende en offisiell søknad om Nato-medlemskap.

De to stormaktene USA og Storbritannia innfører ytterligere sanksjoner etter den ulovlige annekteringen.

Sanksjonene som USA nå innfører er blant annet mot flere internasjonale selskaper, med tilknytning til Russland. I tillegg blir nær 300 personer i det russiske parlamentet sanksjonert.

Det er og varslet at det vil bli innført restriksjoner på visumet til mer enn 900 russiske tjenestemenn.

Blant sanksjonene som Storbritannia innfører er forbud mot eksport på rundt 700 varer. Alle varene skal være avgjørende for russisk industri og teknologi.