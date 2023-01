Mener strømkunder utsettes for lovbrudd

DYRT: Nordmenn må fortsatt betale mye for strøm. Horder av kunder har klaget inn strømselskapene for uryddig oppførsel og kritikkverdig markedsføring, men må vente lenge på svar. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det mange opplever som kritikkverdig markedsføring fra strømbransjen har ført til en klagestorm fra sinte strømkunder som har mottatt skyhøye strømregninger.

Elklagenemnda opplevde i fjor en rekordstor pågang fra frustrerte strømkunder. Problemet er at et stort antall klager ikke behandles innen forventet og forsvarlig tidsfrist på 90 dager.

– Forbrukernes rettssikkerhet blir ikke godt nok ivaretatt slik ordningen med Elklagenemnda fungerer i dag, understreker direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

TRUET RETTSSIKKERHET: Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener klageordningen ikke holder mål. Foto: John Trygve Tollefsen

Utfordrer forbrukerministeren

– Dette mener jeg er meget alvorlig og derfor har jeg på nytt utfordret Kjersti Toppe på hvilke tiltak vil hun vil iverksette for å sikre strømkundene et velfungerende, utenomrettslig klagetilbud, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) til TV 2.

LOVBRUDD: Frp-politiker Silje Hjemdal mener Norge bryter EØS-avtalen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hjemdal påpeker at Norge gjennom EØS-avtalen er pålagt å sikre at strømkunder får svar og at tvister med strømselskapene som hovedregel skal være løst innen 90 dager.

Elklagenemnda bruker i flere tilfeller over et år på kunders klagesaker mot strømselskapene.

Ifølge Elklagenemnda regnes gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra tidspunkt klagehenvendelsen er registrert til den er avsluttet og vedtak er fattet.

«I 2021 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 8 måneder», opplyser nemda i årsmelding for 2021.

Reagerer på TV 2-saker

Frp-politikeren viser til TV 2-saker om svikt med klageordningen som skal ivareta strømkundene, og har sendt et skriftlig spørsmål til forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp).

«Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre strømkundene et velfungerende, utenomrettslig klagetilbud?».

SKAL SVARE: Forbrukerminister Kjersti Toppe har overfor TV 2 erkjent at klageordningen ikke fungerer godt nok og vil senere besvare spørsmål fra Silje Hjemdal (Frp.) Foto: Terje Bendiksby

Statsråden har foreløpig ikke besvart spørsmålet overfor Stortinget, og ønsker ikke å uttale seg til TV 2 om saken før dette er gjort.

Som TV 2 nylig fortalte mottok nemnda i løpet av 2022 klager fra over 1200 kunder. Det er en økning på over 100 prosent på to år.

– Den store prisøkningen på strøm har nå vart over tid og vi ser at folk er mer bevisste sine rettigheter og tar opp kampen mot strømselskapene når det er uenigheter. Dette var bakgrunnen for at jeg også for et år siden utfordret forbrukerministeren på om hun ville foreta seg noe for å sikre at for eksempel Elklagenemda fungerer etter hensikten.

EØS-avtale

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ha utenomrettslige klageorganer av god kvalitet.

Ifølge lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker kan myndighetene, ifølge Hjemdal, tilbakekalle godkjenningen av et klageorgan som ikke driver etter lovens krav til saksbehandlingstider.

Som TV 2 har fortalt er det blant annet strømselskapene selv som finansierer klageordningen som skal kikke selskapene i kortene og ivareta kundenes rettssikkerhet.

Men Elklagenemnda har vært underbemannet, og det er en viktig årsak til at ventetiden er uforsvarlig lang.

– Må ta større ansvar

Til TV 2 har Toppe tidligere sagt at det er viktig at bransjen sørger for at Elklagenemnda har tilstrekkelig finansiering.

Statsråden har uttalt at hun forventer at Fornybar Norge, som administrerer nemnda, tar større ansvar.

TAR GREP: Åslaug Haga er fersk daglig leder i Fornybar Norge og lover at strømkunder skal få bedre oppfølging når de klager til Elklagenemnda. Foto: Fornybar Norge

– Vi jobber med å øke kapasiteten i Elklagenemnda for å korte ned saksbehandlingstiden. Helt konkret planlegger vi å øke bemanningen i sekretariatet med 50 prosent, sier Åslaug Haga, daglig leder i Fornybar Norge.

I tillegg skal dagens utdaterte og manuelle saksbehandlingssystem erstattes med digitale løsninger og forbrukerne skal slippe å sende epost, men kunne legge inn klagen i en portal som vil effektivisere hele prosessen.

Bør straffes hardere

– Bransjen ønsker å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene, slik at det blir færre klagesaker, opplyser Haga.

Derfor har Fornybar Norge strammet inn kravene i Trygg strømhandel-ordningen som i dag dekker 80 prosent av strømkundene.

– Vi vil også at myndighetene skal reagere strengere når strømleverandører bryter regelverket. I alvorlige tilfeller, og ved gjentatte brudd, bør selskapene miste retten til å selge strøm, sier Haga.