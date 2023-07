Mener sommerjobb kan hjelpe pensjonister

PENSJONERT: Jan Edvard Larsen har hatt et langt og innholdsrikt arbeidsliv. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Overgangen fra arbeidslivet kan for mange være stor, mener pensjonistforbundet. Jan Edvard Larsen (76) er en av dem som ønsker å jobbe mer, og har funnet løsningen.

– Av jord er du kommet, til jord skal du bli.

Jan Edvard Larsen har tilbrakt 17 år av arbeidslivet sitt i begravelsesbyrå.

Da han gikk av med pensjon for fire år siden, ble hverdagen for rolig. Nå jobber han som sommervikar for tredje året på rad.

Vil være i arbeid

Larsen trives i pensjonisttilværelsen, men er ikke klar for å gi helt slipp på arbeidslivet ennå.



– Jeg synes det er kjekt, og jeg har vært vant til å jobbe hele livet. Det ligger liksom i blodet og i ryggmargen på deg.

For Larsen har sommerjobben vært viktig i et ellers stille og rolig liv.

– Det holder meg oppe. Det er ren medisin å ha noe å gjøre på, og du møter mennesker. Det er i grunn bare positive sider ved det, sier han til TV 2.

TRIVES: Jan Edvard Larsen er sommervikar i Koba Christensen Begravelsesbyrå i Bergen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Burde tilrettelegges bedre

Leder i pensjonistforbundet, Jan Davidsen, sier det er helt avgjørende for pensjonister å føle på at de bidrar etter arbeidslivet.

– Veldig mye av det sosiale nettverket deres forsvinner, og ikke minst opplevelsen av at man kan være til nytte.

Han synes det bør tilrettelegges mer for den store endringen i livet, og skulle ønske man kunne få en bedre overgang til pensjonisttilværelsen.



– Akkurat den overgangen er noe av det største for mange mennesker. Det å kunne gjøre det trinnvis, det tror jeg er veldig bra.



ØNSKER ENDRING: Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, vil ha bedre tilrettelegging. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Davidsen sier mange pensjonister ønsker en slik tilknytning til arbeidslivet.



– Vi ser at vi får stadig friskere pensjonister. Folk lever lenger, så mulighetene for å jobbe på denne måten den bør jo være til stede.



PÅ JOBB: Jan Edvard Larsen vil jobbe så lenge han kan og vil. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Davidsen påpeker at det ikke skal fortrenge unge som skal ut i arbeidslivet.

– Arbeidslivet kan se på mulighetene, og kombinere det med den gode og lange erfaringen som mange pensjonister har, med ungdom som trenger arbeidstrening.

Jobbe seg til graven



Larsen ønsker å fortsette å jobbe som vikar når begravelsesbyrået trenger hjelpen hans.

– Så lenge hodet fungerer, og det velger jeg å tro at det gjør, så ser jeg ikke noen grunn til å stoppe.

Han sier det godt kan hende at han jobber neste sommer også.

– Lysten er jo der, men man skal jo ikke jobbe seg ned i graven.