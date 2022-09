Mener situasjonen er dramatisk: – De færreste har sympati

Kommuner mener skyhøye strømregninger vil få konsekvenser for innbyggerne. De føler seg glemt i debatten om strømstøtte.

KREVENDE: Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) mener kommunen går en svært krevende høst i møte, som i verste fall kan få konsekvenser for innbyggerne. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Det er dramatisk, sier ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold.

Kommunen har regnet seg frem til at de vil få minst 25 millioner kroner i merutgifter på strøm og fjernvarme i år.

De jobber på spreng med å få ned forbruket av energi i alle kommunale bygg, gater og idrettsanlegg. De har satt seg som mål å redusere energiforbruket med 5 til 10 prosent innen 2023.

Fredag foreslo regjeringen å øke strømstøtten til idretten. Frøshaug er likevel bekymret for at kommuneøkonomien ikke vil strekke til.

– Ingen kommune har en kommunekasse som er utømmelig. Jeg er bekymret for hva dette vil gjøre med velferdstilbudet vi kan gi til innbyggerne, sier han.

MØRKT: Flere kommuner TV 2 har snakket med, sier at de vurderer å slå av lysene om natta for å spare strøm. Illustrasjonsfoto: Kåre Breivik / TV 2

Vil ikke gå skoene av seg

TV 2 gjennomførte nylig en rundspørring til en rekke kommuner i Sør-Norge. Da kom det frem at mange må strekke seg langt for å få økonomien til å gå opp og energibruken til å gå ned.

Blant dem er Indre Østfold. Etter sommeren opprettet de en helt ny stilling der én person skal fungere som energirådgiver på heltid – med mandat å redusere energibruken i alle kommunale bygg.

I tillegg til å overvåke eget strømforbruk time for time, legger de også planer for å gjøre kommunale bygg mer energieffektive.

Fra å ha tjent penger på strømmen, opplever kommunen at situasjonen er snudd på hodet.

– Selv om Indre Østfold både har eierinteresser i energiverk og får inntekter som vertskommune, så er merinntektene vi får på grunn av de høye energiprisene langt lavere enn de økte utgiftene. Vi gjør alt vi kan for å få ned forbruket, men situasjonen er rett og slett svært krevende, sier Frøshaug.

Ordføreren mener at det snarest må på plass en ordning som hjelper kommunene gjennom krisa.

– Jeg mener det må komme en strømstøtteordning som sikrer at kommunene kan opprettholde et godt velferdstilbud til innbyggerne og ikke går skoene av seg, sier han.

HJELP: Ordfører Saxe Frøshaug mener regjeringen bør komme på banen og hjelpe kommuner som sliter gjennom perioden med høye strømpriser. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Trang økonomi

Ordfører i Kviteseid i Vestfold og Telemark fylke bekrefter at strømsparende tiltak helt klart er på agendaen i kommunen også hos dem.

– Vi er bekymret for de høye prisene. Vi ser allerede en dobling av kostnadene knyttet til strøm, sier Bjørn Nordskog (Sp).

Blant tiltakene den lille kommunen skal innføre er å installere varmepumpe i den kommunale idrettshallen, bytte vinduer på kommunehuset og skifte til LED-lys på kunstgressbanen.

– Vi er villige til å fatte vedtak, men vi har ikke mye penger, så det må gjøres innenfor mulighetene og rammene i kommunen, sier han.

Sola kommune er bedre stilt enn mange andre, med sin eierandel i Lyse Energi, og har gitt beskjed om at de ønsker et ekstraordinært utbytte derfra.

– Men det vil sannsynligvis ikke dekke alle kostnadene. Vi har ikke disse betydelige inntektene som noen andre kommuner har, påpeker ordfører Tom Henning Slethei (Frp).

EIERE: Mange kommuner, blant annet Sola, har eierandeler i vannkraftverk, noe som bidrar til økte inntekter. Her fra Blåsjø, det største kraftverket i Norge hvor det nå er svært lite vann. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– De færreste har sympati

Ordføreren forteller at et utbytte på 400 millioner kroner vil gi 36 millioner til kommunekassa i Sola kommune, noe som tilsvarer rundt 1200 kroner per innbygger.

– Samtidig kan våre totale strømregninger til sammen bli på over 100 millioner kroner, sier Slethei.

Sola kommune vurderer å stenge ned enkelte bygg, samt å redusere innetemperaturene, men har foreløpig ikke tatt noen endelige beslutninger.

– Selv om de færreste har sympati med kommunene, slik de har med næringslivet, er situasjonen utfordrende også for oss, konstaterer Slethei.

KREVENDE: Ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei (Frp), mener det blir krevende å få budsjettene til å gå opp med de høye strømprisene. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Han tviler på at regjeringen vil komme med en egen støtte for kommunene, slik det forventes at bedriftene får etter Stortingets lenge planlagte «hastemøte».

TV 2 har snakket med en rekke kommuner i Sør-Norge, som venter spent på hvilke tiltak som eventuelt kommer fra Stortinget og regjeringen etter møtet 19. september.

KS: Bør få støtte

Alle kommunene i Sør-Norge vil åpenbart bli rammet av økte strømutgifter, mener Helge Eide.

Han er områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS).

Eide viser til at totalpakken med økte utgifter kan gjøre det utfordrende for en rekke kommuner, spesielt dersom energikrisen blir langvarig.

– Det er meravgifter etter korona, høyere renter og økte priser generelt. Dette, sammen med energikrisen, gjør at man bør se på strømstøtte for enkelte kommuner, sier han.

BEKYMRING: Helge Eide i KS vet at mange kommuner er bekymret for utgiftene som venter dem i høst og vinter. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vil ikke bidra til krisestemning

Selv om KS tar til orde for at noen kommuner bør få strømstøtte, er Eide også klar på at veldig mange ikke trenger det.

– Det er viktig å understreke at den økonomiske evnen er stor blant mange av Norges kommuner. Over 200 er kraftkommuner og enda flere har en eierandel i et energiselskap som gjør at de også tjener penger på strøm, sier han.

Som TV 2 tidligere har skrevet, vurderer en rekke kommuner å skru av gatelys, utsette oppvarming av kunstgressbaner og skru ned varmen på skoler og i offentlige bygg for å få ned strømforbruket.

KS ønsker ikke å mene noe om hvilke tiltak kommunene iverksetter, men mener at det er naturlig at kommunene nå kommer med sparetiltak.

– Vi stoler på at kommunene tar gode valg og vurderer risiko opp mot nytte. Alle kommuner kommer nok til, eller har allerede satt i gang, strømsparende tiltak. Det er fornuftig, uansett om vi står i en energikrise eller ikke.

Eide viser til at regnskapsresultatene fra i fjor viser at de fleste kommuner i Norge har mulighet til å stå i uforutsette utgifter i omtrent et år.

– Jeg vil ikke bidra til å skape krisestemning på vegne av kommunene allerede nå.