Mener savnede var under press fra andre

I kjennelsen går det fram at retten mener det er skjellig grunn til å mistenke kvinnen for å ha tatt livet av eller medvirket til å ta livet av den savnede mannen. Og varetektsfengslingen hun har anket, opprettholdes.

Det framgår også at politiet mener det er grunn til å tro at den savnede mannen i 30-årene ble drept den 31. desember, eller kort tid senere. Nyttårsaften er datoen politiet til nå har opplyst er siste sikre livstegn fra mannen.

Forsvareren til kvinnen, Jens-Henrik Lien, refereres i kjennelsen. Han framholder at siktede bestrider at hun har utført eller medvirket til å utføre en straffbar handling mot den savnede mannen.

– Det er vanskelig å se hva slags motiv siktede skulle hatt, skriver han og framholder at den savnede har vært under press fra andre.



Dette er helt nye opplysninger, men politiet har overfor TV 2 tidligere bekreftet at de undersøker om det er flere involverte i saken.

Forsvareren mener det er helt urealistisk at siktede kan gjennomføre handlinger som politiet mener har skjedd.

– Det er ingen holdepunkter for at noen i kretsen rundt siktede har bistått henne. Det er utenkelig at siktede skal ha vært delaktig i et drap, og så etterlatt et urørt åsted på egen eiendom, har forsvareren skrevet til tingretten, ifølge kjennelsen.

Lagmannsretten avviser at åstedet forsvareren viser til framstod som urørt og skriver at videre etterforskning må søke å avklare om kvinnen har hatt et motiv.

Lagmannsretten konkluderer med at det er skjellig grunn til å tro at den savnede ble drept nyttårsaften eller kort tid senere.

– Dette underbygges av at han ikke skal ha gitt noe livstegn fra seg etter 31. desember, skriver retten.



De viser til funnene som er gjort i saken, uten at det framgår hva det er snakk om.

POLITIAKSJON: Krimteknikere jobber ved en Lavvo på en gård på Løten. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Men politiet har bekreftet at det er funnet blodspor på gården fra den savnede og at det er gjort funn av levninger fra et menneske, som er sendt til analyse og ID-sjekk.

Retten mener det er skjellig grunn til å mistenke kvinnen for å ha tatt livet av den savnende eller medvirket til dette.

Det vises til funnene på hestegården og at det kun var kvinnen og den savnede som hadde tilhold på gården på det aktuelle tidspunktet.

Retten skriver også at de har merket seg uoverensstemmelser mellom siktedes politiforklaring og en vitneforklaring, noe de mener svekker hennes troverdighet.