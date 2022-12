Mener særlig en gruppe rammes: – Beintøft

Torsdag satte Norges Bank styringsrenten opp for sjette gang i år, fra 2,5 til 2,75 prosent.

Ifølge komiteen vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i første kvartal neste år.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt 3 prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Under sterkt press

– Dette var nok julegaven norske forbrukere ikke ville ha, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Han viser til at Norges Bank nok en gang hever renten uten at den forrige har begynt å få konsekvenser for økonomien til folk.

Renteøkningen i november får først virkning i midten av desember.

– De fleste husholdningene må forberede seg på en hard vinter og vår. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte strømpriser, økte kommunale avgifter og økte priser generelt, sier Pihl.

BOLIGLÅN: Carsten Henrik Pihl viser til at alle med boliglån først vil merke den siste rentehevingen i starten av februar. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han viser til at kostnadene for et vanlig boliglån på to millioner kroner har økt med 42.500 kroner i året siden september i år – noe som utgjør 3500 kroner økte utgifter i måneden.

– Etter denne rentehevingen vil de med de dårligste bankavtalene får boliglånsrenter rett under fem prosent. Mens de beste avtalene vil ligge rundt fire prosent, sier Pihl.

– Overveldende

– Mange opplever nok at det har skjedd en endring i privatøkonomien sin, og at det vil bli en tøffere en periode fremover, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Hun viser til at renteøkningen skjer i kombinasjon med skyhøye strømpriser og generell prisvekst i samfunnet.

– Derfor blir dette overveldende for mange, sier Olsen.

RASKT: Thea Olsen, forbrukerøkonom Danske Bank, tror mange føler på at rentehevingen har skjedd veldig raskt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Forbrukerøkonomen tror at særlig unge voksne og barnefamilier rammes hardest av rentehevingen.

– I tillegg har de som hadde det utfordrende økonomisk fra før fått det verre. Dette er nok beintøft for dem, sier Olsen.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, viser til at det blir en lavere utvikling i norsk økonomi fremover med fall i sysselsettingen.

– Det er klart at vi går inn i en ny tid. Det blir krevende tider fremover, og mange opplever dette allerede nå. Kommer du deg gjennom vinteren er det bedring i sikte. Men det kan bli litt verre før det blir bedre, sier hun.

FOR FULLT: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, viser til at renteøkningene vil slå inn for fullt på nyåret. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Må justere forbruket

Thea Olsen minner om at vi kommer fra en unormal lav boliglånsrente under pandemien, og at folk flest skal tåle en høyere boliglånsrente.

– Vi skal tåle dette, men for de fleste avhenger det av at man får oversikt over økonomien og justerer forbruket. Vi har ikke den samme økonomiske fleksibiliteten som tidligere, og må tilpasse oss den nye situasjonen, sier Olsen.

Carsten Henrik Pihl oppfordrer norske boligeiere til å være aktive forbrukere og prute på renten.

– Det kan man gjøre både ved å forhandle med egen bank, og ved å se om man får bedre vilkår i andre banker. Det er bare ved å være aktive bankkunder at vi kan får bedre renter, sier han.

– Nødvendig

Norges Bank begrunner rentehevingen med at det fortsatt er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen.

Konsumprisene har steget raskt, og prisveksten er klart over målet.

Det er fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten har holdt seg svært lav.

– Det er ikke oppsiktsvekkende at Norges Bank hever renten, gitt den planen som ble lagt i september, og ettersom det har gått bedre i norsk økonomi enn det som var forventet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

VENTET: Kjersti Haugland i DNB Markets mener Norges Bank hevet styringsrenten som ventet. Foto: Marte Christensen / TV 2

Samtidig ser Norges Bank et omslag i økonomien, og høyere prisvekst bidrar til svekket kjøpekraft for husholdningene. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til å dempe prisveksten.

– De slår fast at planen for rentesettingen er at de skal heve renten opp til 3 prosent i starten av neste år, og kanskje opp til 3,25 prosent mot sommeren, sier Haugland.