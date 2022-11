Mener russerne følger nøye med i natt: – Musikk i Putins ører

Ifølge amerikanske medier er det mye om tyder på at Donald Trump kommer til å kunngjøre at han stiller som kandidat i presidentvalget i 2024.

Det er noe Russlands president Vlaidmir Putin ønsker, mener USA-ekspert Eirik Bergesen.

Under nattens mellomvalg har mange av Trumps partifeller gått til valg på at den tidligere forretningsmannen ble frarøvet seieren. Mange republikanske kandidater nekter å anerkjenne utfallet av presidentvalget i 2020, og flesteparten av disse ligger an til å vinne.

– Hvis republikanerne vinner begge kamrene i Kongressen, ligger det til rette for at Trump kommer tilbake. Det er musikk i president Vladimir Putins ører, sier Bergesen.

Hvis republikanerne får flertall i både Representantenes hus og Senatet, kan det gi Trump vind i seilene og styrke sin posisjon før presidentvalget om to år.

– Selv om Trump ikke havner i politikken før om to år, er han formelt sett der nå. Han vil ha styrket sin rolle, og vil dermed også ha styrket sin innflytelse over utenrikspolitikken, påpeker Bergesen.

Store kontraster

Tidligere president Trump hadde en langt mykere tilnærming til Putin enn sine forgjengere - og også nåværende president Joe Biden.

– Trump brukte fire år uten å kritisere Putin. Biden har på sin side vært ekstremt tydelig på hva han mener, påpeker Bergesen.

Mens Biden er tydelig på at USA blant annet står støtt i Nato, var tonen en annen da Trump var president.

TYDELIG: Det hersker liten tvil om hva president Joe Biden mener om sin russiske motpart. Det står i sterk kontrast til situasjonen da Trump var president. Foto: Chip Somodevilla/AFP

Han kom ofte med krass kritikk av Nato-landenes forsvarsbudsjetter, antydet at alliansen var blitt overflødig og angivelig vurderte å trekke USA ut av alliansen.

Han polariserte også USA - og Nato - på en måte som Putin setter pris på, mener Bergesen.

– Et mål for Putin er å skade det vestlige liberale demokratiet. Å mistenkeliggjøre Natos fremtid slik som Trump gjorde og kan fortsette å gjøre, er noe Putin vil sette pris på.

– Putin følger med

Bergesen er sikker på at Russland følger nøye med på hva som skjer i USA under mellomvalget.

– Det er ingen tvil om at Putin sitter og ser på valget og ønsker seg at Trumps kandidater og at budskapet om at valget var stjålet får vind i seilene, sier han.

For første gang kommer også Russland med en erkjennelse når det gjelder valgpåvirkning.

Påstander om russisk påvirkning var et omdiskutert tema under både presidentvalget i 2016 og 2020, uten at det ble funnet bevis for ytre påvirkning.

PÅVIRKER: Jevgenij Progizjin, leder for Wagner-gruppen og kjent som «Putins kokk», sier Russland vil fortsette å påvirke amerikanske valg. Foto: Alexey Druzhinin/AFP

Mandag gikk «Putins Kokk» og sjefen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, langt i å antyde at Russland har flere fingre med i spillet når amerikanerne går til valglokalene:

– Vi har grepet inn, vi griper inn og vil gripe inn. Nøye, presist, kirurgisk og på vår egen måte, slik bare vi kan. I våre nøyaktige operasjoner vil vi fjerne både nyrer og leveren på en gang, sa Prigozjin ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Genial strategi

Da Russland invaderte Ukraina i slutten av februar, skapte Donald Trump overskrifter verden over da han hyllet Putins «geniale» strategi.

Den tidligere presidenten har flere ganger snakket om sitt «vennskap» med Russlands leder, men har senere moderert seg.

I mars 2022 fryktet Trump at Ukraina-konflikten kunne resultere i en tredje verdenskrig.

– Hvis dere tror at Putin kommer til å stoppe, så blir det bare verre og verre, advarte Trump.

USAs tidligere visepresident Mike Pence har også gått hardt ut mot partifeller og sagt at det ikke er rom i det republikanske partiet for Putin-forsvarere, ifølge AP.