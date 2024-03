Mener regjeringen bruker pengene i egne valgdistrikter

– Vi må prioritere prosjekter som gir oss mest for pengene.

Det sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han la frem regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) fredag.

Flere av endringene i transportplanene har vært lekket i forkant, men nå bekreftes det at flere store prosjekter blir kuttet eller utsatt, blant annet:

Den fergefrie forbindelsen Hordfast på E39 mellom Stord og Os i Vestland.

Bybanen til Åsane i Bergen.

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss.

Møreaksen på E39 mellom Ålesund og Molde.

Fase to i utbyggingen av E18 i Asker og Bærum.

Jernbaneprosjektet Nord-Norgebanen.

– Svikter fullstendig

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein reagerer kraftig på at spesielt Vestland fylke ikke har fått høyere prioritet.



Ulstein mener regjeringen har valgt å bruke penger i sine egne valgdistrikter – blant annet med de nye dobbeltsporene til Hamar.

– Det bikker ti milliarder på prosjektet som skal bli dobbeltspor i «Vedumland». En form for omvendt not in my backyard-politikk der altså, sier han.

KrF-nestlederen trekker også frem på regjeringen vil bruke 23 milliarder på det han omtaler som “en bitteliten stripe” mellom Råde og Fredrikstad – der samferdselsministeren har sittet som ordfører.

– Men hva skjer med midler til å utvikle kollektiv, vei og bybane i og rundt Vestlandets hovedstad? Der verdiene virkelig blir skapt! Regionen vi er så avhengig av for den internasjonale konkurransekrafta. Nei, her svikter regjeringen fullstendig, sier han.

– Til å bli bilsyk av

Transportplanen har en samlet ramme på 1.308 milliarder frem til 2036. Av disse er 436 milliarder satt av til jernbane, og 639 milliarder satt av til riks- og fylkesveier.

Mona Fagerås, transportpolitisk talsperson i SV, mener det må settes av mer penger til kollektivtransport:

– Dette er en transportplan til å bli bilsyk av. Vi trenger en plan for framtidas transportsektor, som tar klima og naturvern på alvor. Dette er ikke godt nok, sier hun til TV 2.

Oslo 20170404. Åpen høring om pliktsystemet for torsketrålere. Mona Fagerås er fylkesråd for næring i Nordland kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Fagerås mener at man ikke kan fortsette å bygge ut firefelts motorveier.

– Det ødelegger store naturområder, koster enormt med penger, og brukes ikke nok. Vi får gjort langt mer hvis vi bygger langt og trygt, heller enn bredt og dyrt, legger Fagerås til.

Oser av svidd gummi

Partileder Arild Hermstad i MDG er på sin side fornøyd med at regjeringen vil skrote prosjektene som gjelder Hordfast, Møreaksen og E18, som han omtaler som «naturødeleggende».

Han er også glad for at regjeringen har prioritert vedlikehold fremfor utbygging av nye veier. Men der stopper de positive tilbakemeldingene.

– Dessverre oser denne planen fortsatt for mye av svidd gummi og nedsprengt natur, sier han til TV 2.

MISFORNØYD: Arild Hermstad i MDG gir litt ros, men mest ris til regjeringens nye transportplan. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I likhet med SV reagerer han på at det brukes mer penger på veier i stedet for billigere og bedre kollektivtransport.

– Regjeringen har lagt frem en plan som ikke er troverdig for å nå Norges klimamål og den vil innebære svære nye naturødeleggelser, sier Hermstad.

«Skamløst»

Høyres Trond Helleland mener at regjeringen har gått bort fra helhetlige prosjekter og sammenhengende transportkorridoren i den nye planen.



– Regjeringspartiene har skamløst reist land og strand for å selge ut gladsaker, men mange av prosjektene er i realiteten forsinket, sier han til TV 2.

Flere av de store prosjektene i planen skal bygges i løpet av de neste tolv årene. Helleland mener at det i realiteten er en forsinkelse, og at prosjektene må overleve to stortingsvalg og flere endringer av NTP før de kan realiseres.

– Regjeringen prøver å pynte på sannheten gjennom å kalle prosjekter for er skrotet for “utviklingsportefølje”. Det er en bløff. Realiteten er at prosjekter som er plassert i utviklingsporteføljen nærmest er gravlagt, sier Høyre-politikeren.