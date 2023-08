Mener regjeringen bør gjøre dette: – Alle skal ha råd til å velge sunt

FRUKT OG GRØNT: Mina Gerhardsen ønsker at momsen på disse varene skal kuttes. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Det er stadig dyrere å både gå på butikken, og å ha lån. Dette påvirker både økonomien og vanene til folk.

– Nå ser vi at prisene har blitt så høye at folk velger bort den sunne maten, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen til TV 2.

Hun er tydelig på hva hun mener kan bidra til at flere får råd til maten de trenger mer av.

FOR DYRT: Gerhardsen forteller at flere velger vekk de sunne varene på grunn av prisen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Spania og Portugal har allerede kuttet i momsen for å få ned prisene i den vanskelige tiden for folk. Vi burde også se på den muligheten, sier Gerhardsen.

Dette påvirker valgene våre

Klinisk ernæringsfysiolog, Tine Sundfør, mener det er et godt tiltak å kutte momsen på frukt og grønt. Hun begrunner dette med at prisen på varene påvirker folk sine valg i butikken.

– Når du spør folk om hvorfor de spiser det de spiser, er svarene at det smaker godt og har en håndterbar pris, sier Sundfør til TV 2.

Hun fortsetter:

FOR LITE: Tine Sundfør opplyser om at vi ikke spiser nok frukt og grønt, og frykter at dette ikke vil bedre seg om ikke prisen endres. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Dette betyr mer for de fleste enn at matvaren faktisk skal være sunn og bra for helsa deres.

Hun er med i ekspertgruppen som regjeringen har satt ned for å finne effektive tiltak for sunt kosthold. Arbeidet skal være klart innen året er omme.

– Forslaget med å fjerne moms på frukt og grønnsaker er jo absolutt en av de tingene som jeg er helt sikker på at vi kommer til å diskutere, sier Sundfør.

Andre tiltak etter hvert

Mina Gerhardsen opplyser om at langvarige tiltak kommer etter hvert, og at kutt av moms først og fremst er tenkt som et kortvarig tiltak.

HASTETILTAK: Gerhardsen forteller at momskutt er ment som et hastetiltak på grunn av dyrtiden. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Akkurat nå trenger vi at folk får råd til å kjøpe fisk, frukt og grønnsaker, og da må vi få prisene ned, og da er momsen den raskeste måten å kutte det på, slår Gerhardsen fast.

Hun peker ansvaret på regjeringen.

– Nå trenger vi at politikerne gjør noe for å gjøre at alle skal ha råd til å velge sunt. Det må vi kunne forvente at de skal få til, sier Gerhardsen.



Vurderer muligheter

TV 2 har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som har sendt et skriftlig svar fra helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol.

Hun skriver blant annet at saken er til vurdering, og at det blir feil å utelukke og kommentere enkeltforslag på stadiet de er i prosessen nå.

VURDERING: Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol opplyser om at saken er til vurdering. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Gruppen som skal se på kostholdstiltak, som vi oppnevnte nå i sommer, skal blant annet se på økonomiske virkemidler. Vi ser frem til å motta deres forslag, som er forventet å bli ferdigstilt i løpet av året.

– Ekspertutvalget skal imidlertid ikke vurdere endringer i merverdiavgiftssystemet, altså momsen.