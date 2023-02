Mener publiseringen ikke var tilfeldig: – Hun er en skandale-prinsesse

Det har stormet heftig rundt Sophie Elise Isachsen (28) etter at hun i helgen publiserte et bilde på Instagram, til sine 581.000 følgere.

På bildet poserer hun sammen med en annen influenser, som holder en liten pose med hvitt pulver.

I etterkant har det rent inn med klager til Kringkastingsrådet, flere aktører har fryst samarbeidet med Isachsen og ytterligere er i tenkeboksen.

At skandalebildet ble publisert sist søndag er neppe tilfeldig, mener ekspert.

GIR FAEN: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», skrev Isachsen under dette bildet siste søndag. Det ble raskt fjernet, men har spredt seg i sosiale medier. Foto: Skjermdump: Instagram

Et kjent mønster

Dag Inge Fjeld, som er omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, har fulgt med på Sophie Elise i et tiår. Han er ikke overrasket av denne ukens kontroverser.

– Det er helt åpenbart at hun er PR-kompetent og veldig dyktig mediedramaturgisk. Et kjent mønster er at hun gjør ting, trekker det tilbake, men vet at folk spinner videre på det, sier han.

IMPONERT: Dag Inge Fjeld er enig i at Sophie Elise Isachsen er et dårlig forbilde for unge, men lar seg imponere av hennes PR-strategi. Foto: Erik Edland / TV 2

Fjeld tror derfor ikke det er tilfeldig at influenseren legger ut et bilde som høster store reaksjoner – uken før hun skal lansere sin nye godterilinje «Candy Girl by Sophie Elise».

– Det er nok ikke tilfeldig. Hun er ute for å markere at «nå er det ikke lenge til». Kanskje ble hun litt høy på seg selv, la ut bildet og lot det ligge lenge nok til at det ble skjermdumpet, sier han.

TV 2 har siden søndag gjort en rekke forsøk på å komme i kontakt med Sophie Elise, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

Onsdag var TV 2 i kontakt med en person nær de to influenserne, som har fått samtykke fra de to til å formidle følgende:

– Den andre influenseren visste ikke at bildet skulle publiseres, og har aldri samtykket til dette. Sophie Elise publiserte bildet ved et uhell.

De ønsker ikke å gi kommentarer utover dette, inkludert hva som var i posen.

IKKE KONSEKVENSER: Isachsen er NRK-profil gjennom podkasten «Sophie & Fetisha», som hun har sammen med venninnen Fetisha Williams. NRK opplyser at Instagram-bildet ikke får konsekvenser for samarbeidet.

– Spiller et helt annen spill

Fjeld sammenligner stilen til Sophie Elise med mediestrategen og tidligere Trump-rådgiver, Steve Bannon.

– Han bruker uttrykket «flood the zone with shit», som betyr å skape så mye støy at kritikerne blir handlingslammet av alt de må ta tak i og faktasjekke. Det er noe «Steve Bannonsk» over Sophie Elise óg.

Omdømmeeksperten mener både Bannon og Sophie Elise spiller et annet spill enn de fleste andre aktører.

– I denne konkrete saken stiller hun NRK i et veldig vanskelig lys, som er helt genialt. Når de utdannede og beleste har snakket på Dagsnytt 18 om den siste hendelsen, er Sophie Elise videre med neste stunt.

KONTROVERSIELL: I likhet med Sophie Elise har det også stormet mye rundt Steve Bannon. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Ingen Mor Theresa

Godterilinjen «Candy Girl by Sophie Elise» skulle føres av Rema 1000.

Som en konsekvens av det kontroversielle Instagram-bildet har Rema 1000 fryst det planlagte samarbeidet, opplyste kjeden til TV 2 torsdag.

Flere eksperter har tatt til orde for at omdømmet til Sophie Elise har fått seg en ripe i lakken. Det er Fjeld ikke enig i.

– Hun er kontroversiell, og hun er en skandale-prinsesse, og hun er ikke Mor Theresa. Jeg tror ikke det hun har gjort vil ha noe å si for omdømmet hennes i det hele tatt, sier han.

Han tror heller ikke at bråket vil få konsekvenser for inntektene til Sophie Elise AS.

– Det en noe som heter 20/80-regelen, som viser til at det er 20 prosent av kundene du får 80 prosent av inntjeningen fra. Det betyr at hun kan provosere åtte, men beholde to sterke i troen, og det er bra business, sier han.

Brønnøysundregisteret viser at Sophie Elise AS omsatte for mer enn åtte millioner kroner i 2021.

ÅRETS BUSINESS: Sophie Elise Isachsen vant «Årets business» under VIXEN Awards 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vil hevde seg uskyldig

Til syvende og sist mener Fjeld at omtalen bare vil øke oppmerksomheten rundt produktene hun kommer med – noe butikkene ser at de kan tjene penger på.

Derfor tror han hele rabalderet vil blåse over ganske raskt, og at Sophie Elise AS vil fortsette å tjene like mye penger som før.

– Gi det litt tid, så kommer alle til å forsone seg med at hun har snakket ut om den krevende tiden. Hun greier alltid å si at hun er uskyldig og at hun bare ville gjøre noe moro med jentene. Det har hun sagt i ti år.

REAKSJONER: Cubus revurderer samarbeidet med Isachsen etter hennes mye omtalte Instagram-bilde. Skjermdump: Cubus

Flere revurderer samarbeidet

Også den norske merkevaren innen veganske kosttilskudd «Good For Me» bekreftet torsdag at de fryser samarbeidet med Sophie Elise Isachsen.

– Vi setter vårt samarbeid på pause inntil vi vet mer. Situasjonen er veldig uavklart, sier daglig leder Niklas Kallis til TV 2.

Kosmetikkserien Glöd er blant produktene som Isachsen tjener mest penger på.

Cubus er én av aktørene som fører hennes produkter.

Nå teller den store kleskjeden på knappene.

– Før vi sier noe om hva hendelsen kan bety for våre videre planer, tar vi oss tid til å evaluere situasjonen, sier pressetalsperson Julie Bragli Eckhardt i Cubus til TV 2.



Presseansvarlig Tom Thörnblom i Lyko sier at de også er i tenkeboksen.

– Etter Sophie Elise publiserte det mye omtalte bildet, har vi hatt en diskusjon med våre leverandører. Vi vil nå få oversikt over situasjonen, før vi avgjør veien videre, sier Thörnblom til TV 2.

Forlag om brudd: – Ville vært absurd

Forlaget hennes, Bonnier, har derimot ingen slike planer.

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier forlag svarer de ikke at har noen planer om å endre sitt forhold til influenseren:

– Det er én ting jeg hater mer enn narkotika. Det er kanselleringskultur, sier han til TV 2.



Bonnier har gitt ut Sophie Elise Isachsens bøker «Ting jeg har lært» og «Boken om din fremtid: skriv livet du ønsker deg med manifestasjonen».

– Det er ingenting som tilsier at vi skal vurdere vårt forhold til en forfatter, på bakgrunn av at vedkommende har blitt avbildet med en annen person som holder en pose med noe som kan være narkotika, fortsetter Henriksen.

– Det ville vært absurd å slutte å utgi bøker, musikk, filmer eller andre kulturuttrykk av folk som kanskje har prøvd narkotika.