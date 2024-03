Mener populært grønt grep ikke er lønnsomt

KRAFTANLEGG: Et lite kraftanlegg som en gårdsvindmølle monteres vanligvis i løpet av en dag. Flere hundre bolter skal på plass. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

GJESDAL (TV 2): Flere og flere bedrifter vil ha små vindturbiner for å produsere egen strøm, men forskere mener gevinsten er minimal.

Et ganske enkelt byggesett ligger i biter på våt snø.

Om noen timer skal et lite kraftverk stå ferdig, med 26 meter til ytterste vingetupp på vindturbinen.

Gårdsvindmølla blir siste tilskudd til bedriften Jæders grønne profil.

– Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet og en vindmølle kan bidra til at vi får redusert noe av strømforbruket vårt, sier salgssjef i Jæder, Odd Arne Tjåland.



EGEN STRØM: Bedriften skal etter planen spare inn femten prosent av strømforbruket gjennom fornybare energikilder som vind og sol. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Kjøttforedlingsprodusenten har allerede en mengde solceller på taket. Nå skal de spe på med å utnytte vinden.

– Den vil bidra til å kutte toppene når strømforbruket er høyt, sier Tjåland.

Om få timer vil Jæder utnytte den stive kulingen som så ofte feier forbi bedriften.



Ifølge leverandør Scanwatt er det mye potensiale i vingespennet på 16 meter.

– Den yter 25 kilowatt ved god vind, og kan yte opp mot 100.000 kilowattimer i året, sier daglig leder Knut Henriksen.

Han er selv med når byggesettet importert fra Danmark monteres. På næringsområdet Skurve i Gejsdal kommune er det allerede én bedrift med samme vindturbin i sving.

– Her planlegges det inntil fem, og vi har en bedrift i samme område her som også planlegger for fem, sier Henriksen.

Opprinnelig var det mest interesse hos bønder for vindturbinene til Henriksen, men nå sier han en rekke bedrifter tar kontakt.

Mange vil slippe å straffes av høye strømpriser.

Men med en prislapp på om lag halvannen million, hvor lønnsomt er det egentlig?

« Size matters »



Helleik R. Syse og Trond-Ola Hågbo er begge PhD-stipendiater ved UiS. De forsker på henholdsvis energisystemer og vind.



– Når du ser på forskningen og en del faktiske vindturbiner i drift, er strømproduksjonen lavere enn det en kunne håpet på, sier Syse.

FORSKERE: Trond-Ola Hågbo og Helleik R. Syse er PhD-stipendiater på UiS og kan svært mye om vind og energiproduksjon. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

De to forskerne ved UiS skrev nylig en kronikk i Aftenbladet hvor de gjorde rede for hvorfor mindre vindturbiner ofte ikke er lønnsomme.



Kort oppsummert: Effekten øker kraftig dess større vindturbinen er, og det samme gjelder lønnsomheten.

– Med en gang du er relativt nær bakken er du påvirket av fjell, bygg og trær som både gjør at vinden blir mer ustabil og at vindkvaliteten blir dårligere, sier forskeren.



De viser hvordan vindforholdene i Norge er ved hjelp av Global Wind Atlas, som kartlegger vinden over hele verden.

– Her ser vi en skala. Der det er gult og rødt blåser det mye, sier Syse og peker.



GLOBAL WIND ATLAS: Oversikten over vindforhold viser blant annet hvorfor vindkraftanlegg bygges der de bygges. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Forskerne foreslår å se til Danmark, hvor flere bønder gjerne går sammen om å investere i én stor vindturbin. Da får man lokalt eierskap og bedre effekt.

– Folk vil ikke ha det



Den daglige lederen i Scanwatt sier bedriften er fullt klar over at utbyttet fra vinden er bedre oppe i høyden, og sier de gjerne skulle satt opp større vindturbiner.

– Men dette er det vi får lov til, sier han.

I tillegg peker han på at de lavere vindturbinene er langt mindre sjenerende.

ETT ÅR: Vindturbinen til Tore Sivertsen har gått i ett år. Det har ikke gått helt som ventet. Foto: Øystein Eldholm / TV 2

– Vi kan sette opp turbiner opp mot én megawatt kun ved å søke byggetillatelse, men folk vil ikke ha det på tunet eller nær seg, sier han.



Ikke så viktig med lønnsomhet

Bedriftseier Tore Sivertsen har hatt sin vindturbin av samme type stående i et år.

– Det er spennende å lage egen strøm, slår han fast.

Produksjonen har ikke vært alt Sivertsen håpet på. TV 2 var på besøk kort etter han hadde satt den opp i 2023, og da mente han det hadde sluttet å blåse.

IKKE SKUFFET: Selv om produksjonen ikke er alt Sivertsen hadde håpet på, produserer den jevnlig nok strøm til at han er fornøyd. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Hun står nok mer enn hun går.



Men bedriftseieren tar ikke på vei av den grunn, og mener det er en god langsiktig investering.

– Vi klarer ikke produsere mer strøm enn vi har vind til, så vi er fornøyde, sier han.



For bedriften Jæder, kunden som snart har et splitter nytt lite kraftverk i drift, er det ikke nødvendigvis lønnsomheten som står i sentrum - men image.

– Selv om ikke regnestykket går helt opp i opp er dette er en del av strategien, sier salgssjef Odd Arne TJåland, og legger til:

– Så får vi se på sikt om det blir flere vindmøller, eller andre tiltak.