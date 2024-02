Mener polititoppen har sviktet etter gjentatte varsler

POLITITOPP: Flere ansatte under politiinspektør Grete Lien Metlid mener at arbeidsmiljøet i Oslo politidistrikt er preget av fryktkultur. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Varslene har rent inn mot en leder i Oslo politidistrikt siden 2014. Sjefen for enheten hvor lederen jobber, Grete Lien Metlid, har vært kjent med varsler fra minst syv ansatte.

Da Grete Lien Metlid ble ansatt som ny leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt i 2017, fikk hun raskt greie på at det var kommet flere varsler på en leder i hennes enhet.

FEE er den avdelingen i Oslo politidistrikt som etterforsker de mest alvorlige straffesakene i hovedstaden.

Det første varselet TV 2 kan dokumentere mot lederen, er fra 2014.

TV 2 kan dokumentere at det ble levert minst ni varsler mot den samme lederen frem til 2021. I tillegg blir TV 2 fortalt om ytterligere ti varsler i den samme perioden.

TOPPSJEF: Grete Lien Metlid har ledet Felles enhet for etterretning og etterforskning siden 2017. Foto: Javad Parsa/NTB

TV 2 har det siste året snakket med og intervjuet syv tidligere ansatte ved den aktuelle enheten. Alle sammen forteller at de over flere år forsøkte å si ifra på ulike måter.

En av dem er «Siri», som sier at hun til slutt mistet all respekt og tro på ledelsen. Årsaken var en følelse av at det ikke nyttet å si ifra.

«Hadde nok informasjon»

Hun varslet til både tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten og HMS-apparatet i etaten, viser TV 2s dokumentasjon.

Siri er ikke hennes egentlige navn, men TV 2 kjenner identiteten hennes. Hun ønsker ikke å bli identifisert i denne saken.

En dag kom hun i snakk med politiinspektør Grete Lien Metlid om den aktuelle lederen.

– Hun bekreftet at hun hadde kjennskap til flere saker, sier Siri til TV 2.

Siri sier at hun spurte om Metlid ønsket informasjonen hun hadde om det hun mente var kritikkverdige forhold om lederen.

– Jeg sa at jeg hadde konkret informasjon jeg kunne dele om lederen, men Metlid takket nei.

Hun sier politiinspektøren svarte at hun «hadde nok informasjon».

Metlid: – Ble tatt på alvor

TV 2 kan dokumentere at Grete Lien Metlid har vært kjent med at minst syv ulike ansatte har sagt ifra om det de mener er kritikkverdige forhold under mannens ledelse.

Alle varslene TV 2 kan dokumentere gjelder det varslerne har opplevd som mobbing, trakassering og utfrysning.

Flere av de ansatte forteller også at de har hatt samtaler med Metlid om dette. Likevel opplevde ingen av dem at det ble tatt grep. De reagerer på at lederen har fått fortsette i den samme jobben.

MEDIEVANT: Grete Lien Metlid holder ofte pressekonferanser i forbindelse med alvorlige krimsaker i Oslo. Foto: Rune Blekken / TV 2

Metlid bekrefter overfor TV 2 at hun ble kjent med flere varsler mot lederen da hun selv startet som leder av FEE i 2017. Hun har ikke ønsket å stille til et intervju, men har sendt en e-post til TV 2:

«Dette ble tatt på alvor og jeg har videre fulgt opp sammen med HR, verneombud og tillitsvalgte. I den forbindelse har jeg møtt og snakket med mange», skriver Metlid i eposten.



Hun legger til:

«Som arbeidsgiver er jeg bundet av taushetsplikt og det er derfor vanskelig å svare på konkrete spørsmål knyttet til personalsaker», sier hun og viser til et tidligere intervju TV 2 har gjort med HR-direktøren i Oslo politidistrikt.

HR-SJEF: Anne-Cecilie R. Kran er HR-direktør i Oslo politidistrikt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Anne-Cecilie Kran har tidligere sagt til TV 2 at den aktuelle lederen blant annet har fått tett oppfølging og leder-coaching på bakgrunn av flere varsler mot ham. HR-direktøren har også sagt at de har kjennskap til flere av varslene som TV 2 har omtalt.

– Vi har satt inn tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, arbeidsprosessene og hvordan man jobber. Den enkelte leder har fått oppfølging fra HR-staben, fra sin nærmeste leder og leder-coaching. Dette opplever vi at har fungert bra, sier Kran.

TV 2s redaksjonelle vurderinger: TV 2 har oppfordret «Siri» til å frita Oslo politidistrikt fra deres lovpålagte taushetsplikt. Det ønsker hun ikke å gjøre. Hun begrunner dette med manglende tillit til ledelsen i Oslo politidistrikt. Når TV 2 likevel publiserer anklagene, opplysningene og deler av dokumentasjonen TV 2 har innhentet, bygger dette på at både Oslo politidistrikt og den omtalte lederen til fulle har fått forelagt det som fremkommer og i hvilken kontekst. Oslo politidistrikt og den omtalte lederen har også fått anledning til å uttale seg om de mener det foreligger faktiske feil i det som publiseres, samt til å kommentere opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt.

Antydet psykisk uhelse

Siri varslet om lederen første gang i 2014, viser TV 2s dokumentasjon.

I likhet med flere andre ble hun på kort varsel kalt inn til et møte med lederen. Dokumentasjon viser at hun ikke fikk mulighet til å ta med seg en tillitsvalgt i møtet, slik hun egentlig har rett til.

Ifølge Siri sa lederen i møtet at hun var ansett som et problem på avdelingen.

Lederen oppfordret henne til å kontakte bedriftshelsetjenesten. Han begrunnet det med at han mente hun hadde dårlig psykisk helse, viser dokumentasjon.

VARSLET: Siri varslet om lederen to ganger, viser dokumentasjon. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Siri opplevde møtet som så ubehagelig at hun kontaktet fagforeningen, som reagerte kraftig på behandlingen Siri hadde fått.

«I møtet kommer det fram at dette med N.N. sin psykiske helse er noe avsnittslederen har fått tilbakemeldinger om, uten å si av hvem eller å være noe mer konkret. Måten man her stiller en diagnose på en ansatt, og fraskriver seg ansvar ved å be vedkommende selv kontakte BHT, er meget kritikkverdig. Tar man hele saken i betraktning, har personalhåndteringen av N.N. vært såpass ille at det grenser mot trakassering og dermed en varslingssak.»

Lederen for fagforeningen, som har skrevet notatet overfor, pekte også på utfordringene med arbeidsmiljøet på seksjonen.

«Angående det generelle arbeidsmiljøet, har NTL (Norsk tjenestemannslag, journ. anm.) over lengre tid fått tilbakemeldinger på at det er mindre godt. Det er høy turnover og høyt sykefravær på seksjonen, og mange ansatte er i en aktiv søkeprosess bort fra avdelingen. Dette er sykdomstegn man må se alvorlig på.»

Ba tillitsvalgte spille på lag



Siri forteller at hun følte seg rådvill etter at lederen antydet at hun hadde psykiske problemer.

– Det er egentlig helt ubeskrivelig. Sårt, vondt og skuffende. Man blir fortvilet.

Selv mente lederen at han hadde strukket ut en hjelpende hånd, viser en e-post TV 2 har fått tilgang til.

UTRYGG: Siri forteller at hun ikke følte seg trygg på arbeidsplassen Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Samtidig uttrykte lederen misnøye med at tillitsvalgte på avdelingen var for involvert i både denne og andre saker.

«Jeg ser det som lite konstruktivt at enkelte personer ved seksjonen engasjerer seg så mye i flere av disse enkeltsakene og klarer også på enkelte møter med medarbeidere å lage støy som tar fokuset bort fra det som samtalen skal omhandle. Jeg håper tillitsvalgte kan spille på lag med ledelsen for at det skal være mulig videre å ha en god prosess i enkeltsaker for å finne den beste løsningen.»

– Han ga uttrykk for at dersom jeg ville se meg om etter noe annet, skulle han gi meg en god sluttattest. Det er kjempeskuffende, sier Siri.

Hun forteller at hun etter hvert utviklet en frykt for lederen, og at hun bevisst unngikk ham på kontoret.

– Du gikk ikke engang forbi kontordøra hans?

– Nei, ikke på det første året. Jeg tror det tok to år før jeg klarte å møte blikket hans.

– Fryktet du ham?

– Absolutt.

– Snudde ryggen til



Hun ble også bevisst på at det var flere ved avdelingen som hadde hatt det de beskriver som ubehagelige opplevelser med lederen. De var flere som varslet, uten at de opplevde at det ble tatt synlige grep.

TV 2 har forelagt lederen alle opplysningene og anklagene som rettes mot ham. Han har ikke besvart våre henvendelser direkte, men Oslo politidistrikt har forsikret TV 2 at han har sett alle påstandene og er kjent med innholdet i denne saken.

Da Siri hadde sin siste arbeidsdag i Oslo politidistrikt, ble hun kalt inn til et møte med Grete Lien Metlid, forteller hun.

SLUTTSAMTALE: Siri forteller at Metlid lurte på hvorfor hun sa opp jobben sin. Foto: Per Haugen / TV 2

– Politiinspektøren ville vite hvorfor jeg hadde sagt opp stillingen min etter over 14 år i etaten.

Hun forteller at hun var tydelig tilbake.

– Jeg sa at hovedårsaken lå i stilen til lederen, som var svært uheldig over flere år. Jeg fortalte også om en toppledelse som snudde ryggen til og ikke ønsket eller turte å ta tak i problematikken og utfordringene som denne lederen skapte.

Siri er ikke den eneste som forteller om samtaler med Metlid om dette. Selv om hun selv ga seg i politiet, tenker hun fortsatt på de som er igjen på avdelingen.

– Jeg kjempet inntil jeg leverte ID-kortet mitt. Jeg sa jeg håper det kan komme endring. Jeg har fremdeles kontakt med flere av de på avdelingen, og de forteller at det ikke har skjedd noe.

– Det er derfor jeg har valgt å bli med på denne saken. Nå må etaten ta personalet på alvor, avslutter hun.