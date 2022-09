Mener politikere bør få gå hjem klokka 16.00: – Håpløst

Tidligere i høst innførte Venstre-leder Guri Melby radikale tiltak som vil gjøre det lettere å kombinere partiarbeid med familieliv.

Tiltakene ble innført som en direkte konsekvens av at MDGs Une Bastholm trakk seg som partileder og blant annet begrunnet det med at hun trenge mer tid med familien.

Ett av tiltakene innebærer at folk ikke skal måtte jobbe etter klokka 16. Senterpartiets Jenny Klinge kaller tiltaket «håpløst».

Melby sier at tiltakene angår henne selv. Hun har selv to barn på fire og seks år.

UENIGE: Venstre-leder Guri Melby har innført kjernetid for sine ansatte. Det er ikke en god idé, sier Sp-politiker Jenny Klinge (t.h.). Foto: TV 2 og NTB

– Jeg ønsker at flere som er i min livssituasjon skal være politisk aktive, enten det er på Stortinget eller i kommunestyrene, sier Venstre-lederen.

– Og vi vet at kvinner, når de får barn, dropper ut av politikken og kommer ikke tilbake igjen. Hvis vi ønsker at kvinner under 40 år med barn skal være aktive i politikken, må vi faktisk legge til rette for at man er organisert på en måte som er tilpasset deres hverdag, sier hun.

– Håpløst forslag

Senterpartiets stortingspresentant Jenny Klinge mener at kjernetid mellom 08.00 og 16.00 er et tiltak som kun vil hjelpe representanter som bor i Oslo.

Klinge er representant for Møre og Romsdal og bor i Surnadal.

– For alle som pendler og har små unger ville det ha vært et håpløst forslag å ha låst arbeidstid fra klokka 8 til 16 i Oslo hver hverdag gjennom hele året.

Klinge beskriver livet som stortingsrepresentant som «ekstremt krevende» og sier det er mange henvendelser på alle mulige tider. Men det er samtidig fleksibelt, sier hun.

PÅ TIDE: Det snart på tide å dra når klokka viser dette, legger Venstre opp til. Guri Melby sier hun har fått positive tilbakemeldinger fra egne ansatte og folk i næringslivet. Foto: NTB

– Det er såpass fleksibelt at man kan ha møtefrie dager og møtefrie perioder hvor man kan jobbe hjemmefra og ha mer kontakt med familien, lokale velgere og lokalt næringsliv, som gjør at vi som stortingspolitikere kan fungere godt for hele landet, sier Klinge og fortsetter:

– Derfor advarer jeg mot forslag som kan gjøre det vanskelig eller umulig for oss som pendler. Det kan ikke innføres ordninger som gjør det best å være i Oslo hele tiden, sier Klinge.

Kjøpte ammepumpe

Klinge understreker at hun er positiv til forslagene til Melby og er enig i mange av dem, men vil understreke at ordninger ikke skal være til skade for demokratiet.

Klinge, som har vært politiker i 23 år, deler engasjementet til Melby.

Sp-politikeren sier at da hun satt i kommunestyret i Surnadal, fikk hun dem til å kjøpe en ekstra elektrisk ammepumpe til henne. Dette var ved tusenårsskiftet.

– Den kunne jeg bruke i pausene til formannskapsmøtene, slik at jeg kunne fortsette å amme, selv om jeg var i fødselspermisjon, sier hun.

Å gå sist ikke bare bra

Etter at Melby i slutten av august fortalte til VG om de nye familiegrepene, har hun fått flere positive reaksjoner fra næringslivet.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra folk i næringslivet at de opplever at det handler om å gå sist. Jeg tror alle som har lederjobber vet at man må jobbe mer enn resten. Men hvor lenge du sitter på jobb, avhenger ikke av hvor god du er i jobben, sier Melby.

Venstre-lederen sier at tiltakene ikke handler om å skru av telefonen når klokka bikker 16 eller aldri være tilgjengelig etter den tid, men om å ha et fullverdig liv ved siden av jobb,

– Jeg tror både jeg og mine medarbeidere blir lykkeligere om vi kan ha et fullverdig liv ved siden av den jobben vi gjør. Jeg tror jeg blir en bedre politiker av det, sier hun.

Melby sier at tiltakene i bunn og grunn handler om å ta vare på grupper slik at de ikke faller utenfor.