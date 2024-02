Mener politiet underrapporterer varsler: – Et feil bilde

GRØNLAND: TV 2 kan dokumentere to varsler mot en politileder i Oslo politidistrikt, uten at sakene er registrert i statistikken. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 har fått innsyn i antall varslingssaker fordelt på de ulike politidistriktene fra 2017 til og med 2023.

Fra årene før dette finnes det ikke fullstendig statistikk, opplyser Politidirektoratet (POD).

Men hvor god er egentlig statistikken som finnes?

TV 2 har nylig fortalt om at det mellom 2014 og 2021 er levert inn minst ni varsler mot en leder i Oslo politidistrikt.



Alle varslene gjelder fryktkultur, utfrysning og mobbing under mannens ledelse.

TV 2 kan dokumentere at to av varslene er levert i 2021.

I den offisielle oversikten til Politidirektoratet er det kun registrert én varslingssak i Oslo politidistrikt i 2021.

Skal være lav terskel

Arbeidsrettsadvokat og partner i SANDS advokatfirma, Henning Heitmann, har hjulpet TV 2 med å vurdere innholdet i de to varslene.

Helt konkret har Heitmann fått se to eposter i anonym form. Han vet derfor ikke hvem som har sendt epostene og hvem det rettes kritikk mot.

Avsenderne selv mener det er åpenbart at epostene selv burde bli betraktet som varsler.

– Så vidt jeg kan vurdere ut ifra de opplysninger jeg har mottatt er de aktuelle epostene å anse som varsler. Det reises kritikk knyttet til et uforsvarlig arbeidsmiljø og forhold som kan innebære helsefare sier Heitmann til TV 2.



EKSPERT: Advokat Henning Heitmann i SANDS advokatfirma er ekspert arbeidsrett. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han mener også at epostene er utformet på en måte tilsier at varslene ønsker dette undersøkt og korrigert.

– Arbeidsgiver bør tolke klagene slik, forutsatt at meldingene blir formidlet til arbeidsgiver. Det er dermed varslinger, i henhold til den forståelse som Høyesterett har gitt i en fersk dom avsagt 21. desember 2023, sier Heitmann.

Begge epostene er sendt til både bedriftshelsetjenesten og hovedverneombudet i Oslo politidistrikt.



– Underrapportering

Tidligere i år ba TV 2 Politidirektoratet om en oversikt over antall varsler fordelt på de ulike politidistriktene fra 2013 og frem til 2023.

Det sier direktoratet at ikke er mulig å gi, fordi de ikke har en tilfredsstillende oversikt over varsler fra før 2017.



Politidirektoratets oversikt Varsler i Oslo politidistrikt: 2017: 1 - Totalt i hele etaten: 16 2018: 3 - Totalt i hele etaten: 20 2019: 3 - Totalt i hele etaten: 14 2020: 3 - Totalt i hele etaten: 32 2021: 1 - Totalt i hele etaten: 29 2022: 13 - Totalt i hele etaten 39 Kilde: Politidirektoratet

TV 2 har spurt Politidirektoratet om hvorfor det bare er registrert ett varsel i Oslo politidistrikt i 2021, når TV 2 kan dokumentere ytterligere to varsler i sin helhet.

Politidirektoratet viser til Oslo politidistrikt og sier det er de som har ansvar for innrapporteringen.

I en epost til TV 2 skriver HR-direktør i Oslo politidistrikt, Anne-Cecile R. Kran, at de er klar over at det har kommet varsler og klager på den aktuelle lederen, og at disse har blitt behandlet etter gjeldende regler og retningslinjer.

HR-DIREKTØR: Anne Cecilie R. Kran er HR-direktør i Oslo politidistrikt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

«Når vi mottar opplysninger om en person/avdeling i en allerede eksisterende sak, vil det være en konkret vurdering om opplysningene er en del av den pågående saken, eller om opplysningene er av en art og karakter som tilsier at det opprettes en ny sak», skriver Kran.

Arbeidsrettsadvokat Henning Heitmann mener det er viktig å være nøye med å registrere korrekt, hvis man først skal lage en statistikk.

– Det er ikke bra at det underrapporteres på slike forhold, da det gir et feil bilde av realitetene i etaten hva gjelder antall varsler, sier Heitmann.

– Hensikten er ikke statistikk

HR-direktøren i Oslo-politiet skriver til TV 2 at «hensikten med varslingsinstituttet ikke er å føre statistikk, men å sørge for at alle varsler om mulige kritikkverdige forhold vurderes og håndteres på en adekvat måte», skriver Kran.

Ifølge Politidirektoratets retningslinjer skal hvert enkelt politidistrikt årlig lage en oversikt over varslingssaker det siste året.

«Spesielt viktig er læringen av håndteringen i distrikt/særorgan», heter det i retningslinjene.

«I de tilfeller et varsel eller en klage ikke er et varsel i arbeidsmiljølovens forstand, er det viktig for oss at også disse forholdene håndteres på en måte som ivaretar arbeidsmiljøet og fremmer samfunnsoppdraget», skriver Kran.

VARSLET: TV 2 har snakket med en rekke varslere i Oslo politidistrikt den siste tiden. Foto: Sigve Bremer Mejdal/ TV 2

På spørsmål om Oslo politidistrikt har underrapport antall varslingssaker, svarer Kran følgende:

«Vi ønsker at det skal være trygt å varsle i Oslo politidistrikt, og vi håndterer hvert varsel og klage etter gjeldende regler og retningslinjer. For å kunne gi ytterligere svar på spørsmålet må vi har mer informasjon om varslene dere viser til.»

TV 2 har av hensyn til de aktuelle varslerne ikke hatt anledning til å sende varslene i sin helhet til Oslo politidistrikt, som er bundet av taushetsplikt i de konkrete varslingssakene.

– Vi har også slitt

Nestlederen i Politiets Fellesforbund, Ørjan Hjortland, sier til TV 2 at også de har avdekket at politiets registreringer er ufullstendige.

– Vi har også slitt med å få god oversikt og gode svar fra arbeidsgiver på dette. Det har vi egentlig slitt med i mange år. Distriktene har ulike måter å registrere og håndtere det på, altså hvordan politidistriktene definerer og håndterer et varsel om kritikkverdige forhold, sier Hjortland.

NESTLEDER: Ørjan Hjortland er nestleder i Politiets fellesforbund. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Er terskelen for å definere noe som et varsel for høy?

– Det er i hvert fall veldig høy usikkerhet knyttet til hvordan man skal håndtere og registrere disse sakene. Det gjøres veldig ulikt, er vår erfaring.

I 2016 vedtok Politiets Fellesforbund et landsmøtevedtak som fraråder alle medlemmene å varsle ifra om kritikkverdige forhold i politietaten, fordi de mener den psykiske og fysiske belastningen er for høy.

– Dette er jo noe av grunnen til at vi opplever at det fortsatt er utrygt å varsle i politietaten. Vi håper at det uavhengige varslingsombudet skal være med på å gjøre at vi kan oppheve vedtaket, sier Hjortland.

Regjeringen og justisminister Emilie Enger Mehl har lovet at et eksternt varslingsombud for politiet skal være på plass denne våren. TV 2 har bedt om å få et intervju med justisministeren, men forespørselen er avslått.

Departementet opplyser i en epost til TV 2 at varslingsombudet vil «være etablert om kort tid.»