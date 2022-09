Mener politiagenter bulket bobilen hans med bagasjen full av dameklær

For et drøyt år siden ble den 51 år gamle mannen pågrepet og siktet for det uløste drapet på Birgitte Tengs (17).

Drapet, som skjedde i begynnelsen av mai 1995, er et av norsk kriminalhistories mest omtalte drap.

I tiden før den oppsiktsvekkende pågripelsen, opplevde 51-åringen tilnærmelser fra flere personer som han ikke kjente til fra før. Disse personene var unormalt interessert i ham, mener han selv.

TIL MINNE: Ved åstedet på Gamle Sundsvei på Karmøy ligger det en stein, til minne om Birgitte Tengs. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den siktede mannen, som nå ligger an til å bli tiltalt, har i ettertid blitt overbevist om at de som forsøkte å komme i kontakt med ham, må ha vært hemmelige politiagenter.

Infiltrasjon Infiltrasjon eller undercover-virksomhet er en av flere skjulte politimetoder.

Fremgangsmåten er i mange tilfeller at politiet under skjult identitet oppsøker en person med en rolle i en straffesak for å få informasjon.

Politiet har ikke lov til å fremprovosere kriminelle handlinger når infiltrerer en person.

Til forskjell fra andre skjulte metoder som kommunikasjonskontroll (telefonavlytting) og romavlytting, er ikke infiltrasjon domstolskontrollert.

Det er et skille mellom spaning og infiltrasjon, der spaning gjerne beskrives som mer overfladisk, situasjonsbestemt eller kortvarig.

Det er ingen eksakt grense for når spaning går over i infiltrasjon, men ifølge et rundskriv fra Riksadvokaten er det sentralt om den fordekte kontakten "er av en slik intensitet og varighet at den tilsier en grundig vurdering av om tiltaket er nødvendig, forholdsmessig, og bør reguleres av en gjennomføringsplan".

Nå ønsker forsvareren hans tydelige svar på hva politiet faktisk har foretatt seg.

Dette opplevde han

HUNDEMILJØ: Siktede har vært aktiv i et hundemiljø på Haugalandet. Foto: Privat

Det er spesielt én ting 51-åringen har bitt seg merke i.

Det dreier seg om en serie hendelser, som involverte to kvinner som han møtte på Haugalandet i Nord-Rogaland.

Slik TV 2 forstår det, begynte det med at siktede parkerte bobilen sin utenfor en butikk.

Parkeringsplassen var stor og oversiktlig, og det var få andre bilder der, mener han.

Da han kom ut fra butikken hadde de to kvinnene likevel prestert å bulke bobilen hans med sin egen bil.

BOBIL: 51-åringen mente kvinnene kolliderte inn i bobilen hans. Det var også denne han kjørte rundt i, da han ble pågrepet av politiet. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Ifølge 51-åringen var kvinnene oppjagede. Han mener de også var veldig opptatt av å gjøre opp for seg, helst med kontanter, men de hadde ikke penger på seg.

De skal ha kjørt bilen over fjellet fra Oslo, og sa at de var på vei til en fotoshoot i Haugesund.

Han stusset på dette, fordi plassen der det angivelige trafikkuhellet skjedde, ikke passer med den naturlige kjøreruta.

Birgitte Tengs-saken: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.



To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet som er siktet for drapet. Mannen er også siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000. I april ble det bekreftet at DNA-funnet på Tengs' strømpebukse, er likt DNA-et til siktede. Sakkyndigrapporten ble i ettertid godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon. Politiet har ikke hatt tilsvarende gjennombrudd i etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen. Politiet avsluttet etterforskningen av saken 31. august og har sendt saken til statsadvokaten og Riksadvokaten for påtalemessig avgjørelse. Rettssaken er forhåndsberammet i Haugaland og Sunnhordland tingrett 31. oktober. Kilde: NTB

Uansett skal de tre ha blitt enige om å møtes igjen for å gjøre opp økonomisk.

Bilen full av dameklær

Det skjedde dagen etter kollisjonen, på Amanda kjøpesenter, som ligger rett utenfor Haugesund sentrum.

Da skal kvinnene ha hatt trøbbel med sin egen bil, og han mener de ba ham om å anbefale dem et verksted. Ifølge siktede endte det med at kvinnene reiste tilbake til Østlandet, uten bilen.

Han mener de fortalte at de hadde en bekjent i Stavanger-området, altså et stykke sør for Haugesund, som skulle ta kontakt med siktede for å ordne med reparasjonen.

Han ble også bedt om å passe på nøklene til bilen.

FUNNET HER: Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995 på denne veien. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Etter litt tid kom de to kvinnene tilbake og siktede ble bedt om å låse seg inn i bilen. Grunnen til at de ba ham om dette var angivelig at de ville at han skulle vare på en bag, full av damesko, undertøy og andre kvinneklær.

Den siktede mannen ble flere ganger på 1990- og 2000-tallet dømt for å ha brutt seg inn hos kvinner og stjålet sko og klær.

Ifølge den siktede mannen skal kontakten ha opphørt etter en stund. Han ble sittende igjen med denne bagen, som han aldri senere har blitt avkrevd.

Har brukt skjulte metoder

Det er allerede kjent at politiet har benyttet seg av skjulte metoder i etterforskningen av denne saken.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan de har drevet med alt fra telefonavlytting og dataavlesing, til skjulte kameraer på utsiden av boligen hans.

Politiets viktigste bevis er imidlertid funn av et Y-kromosom som ifølge DNA-eksperter knytter ham til drapshandlingen.

I slutten av august offentligjorde Sør-Vest politidistrikt at de er ferdig med sin etterforskning.

Nå ligger saken på Riksadvokatens bord, som skal ta stilling til om det er grunnlag for å tiltale 51-åringen eller ikke.

– Hadde opplyst hvis de fant noe

I og med at etterforskningen er ferdigstilt, mener forsvarer Kristensen at etterforskningsledelsen nå må svare «ja» eller «nei» på om de også har benyttet seg av hemmelige agenter.

Han ber også om at de svarer dem på hva de eventuelt fikk ut av det, dersom de har brukt slike metoder.

– Selvfølgelig bør politiet opplyse om de har benyttet seg av denne typen metode eller ikke, sier han.

BER OM AVKLARING: Siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hvorfor det?

– Det må være et ønske for alle å få saken best mulig opplyst. Både det som taler til gunst og det politiet potensielt mener taler til ugunst for vår klient.

Advokaten er ikke i tvil om at dersom politiet hadde fått noe av bevisverdi ut av en eventuell infiltrasjon, så ville de brukt det i retten.

– Dersom politiet hadde fått noe resultat av metodebruken så hadde de selvsagt benyttet seg av det, sier han.

Vil ikke svare

TV 2 har bedt politiet i Sør-Vest svare på om de har forsøkt å benytte seg av hemmelige agenter i sin jakt på 51-åringen.

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Unni Byberg Malmin, ønsker ikke å svare på konkrete spørsmål.

TV 2 har også bedt Malmin svare på hvor viktig de mener det er å informere om denne typen metodebruk – også dersom det ikke gir resultater som legges frem i åpen rett.

ORDKNAPP: Politiinspektør Unni B. Malmin vil ikke bekrefte eller avkrefte om de har benyttet seg av såkalte UC-agenter. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Politiet har tidligere bekreftet at siktede har vært underlagt skjult etterforskning i Birgitte Tengs-saken. Utover dette verken kan, eller vil politiet kommentere vår metodebruk i forkant av en eventuell rettssak, sier hun.

– Hvorfor kan dere ikke svare forsvarerne på om dere har forsøkt dere på slike metoder?

– Vi har ingen ytterligere kommentar utover det vi allerede har svart.