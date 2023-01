Mener p-pillen har fått et ufortjent dårlig rykte

I 2017 ble boka «Gleden med skjeden» et referanseverk for kvinner over hele verden og oversatt til 36 språk. Nå har legene Nina Brochmann (35) og Ellen Støkken Dahl (32) oppdatert boka, for mye har endret seg på seks år.

– Det har skjedd mye på forskningsfronten på kvinnehelse. Vi snakker om kvinnekropp, kvinnehelse, seksualitet og kjønn på et helt annet vis nå enn da, forklarer de.

Og mye har forandret seg fra den gang menn fikk definere kvinners underliv.

– Menn satte navn på deler av kvinners underliv, samtidig som hvite menn satte sine og europeiske navn på kartet i verden. Det vil si at kvinners underliv fortsatt bærer navn på menn fra 1800-tallet, sier Støkken Dahl og kommer med eksempler:

«G-punkt» etter den tyske legen Ernst Gräfenberg.

«Fallopian tube», egglederen, etter den italienske legen Gabriele Falloppio.

«Bartholinske kjertler», to slimproduserende kjertler på hver side av den nederste delen av skjedeåpningen, etter den danske legen Caspas Bartholin.

Fram til 2016 het kvinners underliv «pudendum» på latin, som betyr «skamregionen». Etter en stor internasjonal krangel i legeforbundet for anatomi, ble navnet fjernet for godt.

– Men vi har fortsatt «skamnerven», som blant annet gir følelse til klitoris, forklarer Brochmann.

Klitoris sin dype hemmelighet

I «Den nye Gleden med skjeden» kan man blant annet lese om klitoris sin «dype hemmelighet».

– Klitoris er ingen liten knapp, men et stort, underjordisk organ, som er bygget på samme måte som penis med svamplegeme og ereksjonsevne, sier Brochmann.

KLITORIS: Nina Brochmann og kollegaen sammenligner klitoris med en hest. Foto: Knut Erik Skistad/ God morgen Norge

Den har en synlig del utenpå, men hele «klitoriskomplekset» sammenligner de to legene med en hest:

– Knappen er mulen og som hesten har klitoris skylapper, altså en forhud, akkurat som mannens penis. Deretter går det en krum nakke innover i kroppen, som så deler seg i en kropp og fire ben, forklarer hun og fortsetter:

– De fire benene omkranser hele kvinnens underliv. Inni disse bena er det svamplegemer som svulmer til dobbel størrelse når kvinner blir opphisset. Klitoris gjør hele underlivet til en erogen sone og er kvinners seksuelle høysete.

Siden forrige bokutgivelse har flere blitt kjent med klitoris sin struktur, og den får nå, ifølge legene, ta den plassen den fortjener og gir kvinners seksuelle nytelse større plass.

Ufortjent dårlig rykte

Flertallet av kvinner som er seksuelt aktive bruker hormonprevensjon, som p-stav, p-plaster og hormonspiral. Ifølge Statens Legemiddelverk er p-pille/kombinasjonspille det mest brukte prevensjonsmiddelet.

Den siste tiden har hormonprevensjon blitt upopulær blant flere, etter at mange har delt negative opplevelser og bivirkninger på sosiale medier, som TikTok og Instagram.

P-PILLE: Ellen Støkken Dahl og lege-kollega Brochmann mener hormonell prevensjon har fått et ufortjent dårlig rykte. Foto: God morgen Norge

– Er p-pillen farlig?

– Nei!, konstaterer Brochmann og Støkken Dahl, som mener hormonell prevensjon har fått et ufortjent dårlig rykte.

De har sett mye feilinformasjon fra influensere og andre på sosiale medier, og i mediesaker som har ment å opplyse kvinner om mulige bivirkninger, men som heller har skapt frykt.

– Solid forskning viser at hormonell prevensjon er trygt og effektivt, beroliger legene og begrunner videre:

– En dansk studie, som er mye omtalt, viser en liten økning i bruk av antidepressiva hos de aller yngste p-pillebrukerne, men vi snakker under 1 av 100 kvinner. Og effekten ser ut til å gå helt bort etter seks måneders bruk og er totalt fraværende for dem over 30 år.

Videre forklarer Brochmann og Støkken Dahl at andre lignende studier ikke har klart å påvise noen effekt.

– Med andre ord: Dette er ikke vanlig eller noe som burde skremme folk fra å prøve hormonprevensjon, sier de.

Kan bli bedre med hormonprevensjon

Ifølge Brochmann og Støkken Dahl vil de aller fleste få ingen endring eller faktisk en bedring i psyke og sexlyst av hormonprevensjon.

– Det kan blant annet være fordi de som sliter med psykiske plager ved PMS, sterke menstruasjonssmerter eller store blødninger, blir mye bedre av hormonprevensjon.

Allikevel understreker de at det er viktig at de som opplever bivirkninger knyttet til psyke, humør og sexlyst blir tatt på alvor av helsevesenet:

– Det finnes så mange alternativer på markedet med ulik sammensetning av hormoner, at nesten alle kan finne en type som passer for dem, med litt prøving og feiling, sier de.

– Det er bare tull

Noen av vandrehistoriene på sosiale medier er koblingen mellom hormonprevensjon og valg av partner.

– Noen sier hormonprevensjon kan tukle med partnervalg?

– Det er bare tull! Det er ikke slik at kvinners «feromoner» (tiltrekningsstoffer) endres av hormonprevensjon. Faktisk har feromonteorier blitt tilbakevist for lenge siden, slår de fast.

Legene viser til små studier hvor forskere har fått kvinner til å rangere hvor attraktive menn med ulik ansiktsform er på ulike stadier i syklus og på hormonprevensjon:

BEROLIGER: Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann sier at p-piller ikke påvirker partnervalg. Foto: God morgen Norge

– Visstnok liker noe høyere andel kvinner med eggløsning menn med «machoutseende» og firkantede ansikter.

Det er fra disse studiene det skal ha oppstått sammenligning mellom hormonprevensjon og partnervalg, ifølge Brochmann og Støkken Dahl:

– Basert på dette har det spredd seg historier om at man tiltrekkes av «veike» menn på hormonprevensjon. Men altså, her er det så mange ting å stoppe opp ved:

– Hvorfor skulle menn med firkantede ansikter være ideelle partnere for moderne kvinner? Hva med dem med naturlig syklus som møter partnerne sine utenom eggløsning? Burde de revurdere hele forholdet? Dette er en skrudd måte å tolke «fun facts» fra forskningsverden på, slår de fast.

Brochmann og Støkken Dahl mener partnervalg er uendelig sammensatt og hormonprevensjon vil ikke snu verden på hodet:

– Det hormonnivået du er på med hormonprevensjon er tilsvarende et helt vanlig sted i en normal syklus, som er rett etter mensen, sier Brochmann og fortsetter:

– Det er ingen som får partner rett etter mensen som lurer på om de bør vente ett par uker til eggløsning for å finne den rette.

Den ville hormondansen

Uavhengig av prevensjon har mennesket masse hormoner som svinger i en helt vanlig syklus.

Syklusen gir mange naturlige bivirkninger, slik som PMS, menstruasjon, oppblåsthet, hodepine og diaré.

– Hormonene er en del av oss mennesker og skiller seg ikke fra de vi finner i hormonprevensjon. Det kan gi plager og det kan ha positive effekter, sier legene, som kaller det «den ville hormondansen».

De forklarer hormondansen som en utrolig fascinerende og en komplisert prosess.

– Om man går på hormonell prevensjon, vil det ikke være mer unaturlig for kroppen enn for eksempel å være gravid, en annen tid i livet der vår normale syklus settes på pause. Hormonprevensjon fryser kroppen på et visst hormonnivå som tilsvarer tiden etter mensen i den naturlige syklusen.

– Ikke vær bekymret

Også en del kvinnesykdommer, som man tidligere ikke snakket høyt om, har kommet på dagsordenen i årene etter første bokutgivelse:

Endometriose, vaksinasjonsprogram for å forbygge livmorhalskreft og at alle kvinner fra i år skal testes for HPV-virus under celleprøve.

Men etter at TV 2-programmet «Bak Fasaden» avdekket feilregistrering i kreftregisteret, og man fikk høre historien til 28 år gamle Maren, som nå er dødssyk etter feiltolket livmorprøve, ringes gynekologer ned av bekymra, unge kvinner.

Legene Brochmann og Støkken Dahl beroliger kvinner om at man ikke bør uroe seg:

– De har ikke grunn til å være bekymret. Sånne tilfeller som det med Maren er jo det aller verste som kan skje i helsevesenet, når det skjer feil. Men det vil skje feil, allikevel så må vi kunne si at det er veldig liten grunn til å være bekymret for kvinner som har fått beskjed om at livmorhalsprøvene deres er normale.

– Tallene fra 2021 viser at det var 1-2 som utviklet livmorhalskreft i årene etter celleprøve.

Om man tar celleprøve jevnlig ved å følge programmet, minsker man sjansene for livmorhalskreft med 70 prosent.

– Men man har ingen garanti, derfor må man være obs på symptomene!

Om man opplever mellomblødning eller blør etter sex, skal du reise til legen uansett om det er kort tid siden du tok celleprøve sist.

– Screeningprogrammet er en måte å teste friske mennesker. Har man symptomer er man i en ny gruppe. Derfor er vi kjempeglad for denne debatten, for å minne om symptomene.