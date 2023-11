Mener «ny» medisin kan redde tusenvis av kvinner

I fjor fikk 4224 kvinner brystkreft i Norge. Det er det høyeste antallet som noen gang er rapportert, ifølge Kreftregisteret.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og nå har England tatt et grep de mener kan forebygge tusenvis av tilfeller hvert eneste år.

50 prosent

De har nemlig tatt i bruk legemiddelet Anastrozole som en forebyggende behandling hos risikoutsatte kvinner.

Medisinen Anastrozole fungerer ved å redusere mengden av hormonet østrogen, som kan stimulere vekst av brystkreftceller i kroppen.

Legemiddelet brukes i dag kun hos kvinner som allerede har fått påvist brystkreft, men National Health Services (NHS) mener det også kan ha en forebyggende effekt.

– Legemiddelet har i forsøk vist seg å redusere forekomsten hos postmenopausale kvinner med økt risiko for sykdommen med nesten 50 prosent, skriver NHS i en pressemelding.

Dersom kvinner i risikogruppen takker ja til behandlingen, vil det kunne spare samfunnet for titalls millioner av kroner, mener engelske myndigheter.

– Interessant

Alina Carmen Porojnicu er onkolog og fagansvarlig for medikamentell kreftbehandling ved Drammen sykehus.



– Godkjenning av Anastrozole som forebyggende behandling hos friske kvinner er et interessant konsept, sier hun til TV 2.

I Norge brukes medisinen rutinemessig i behandlingen av hormonfølsom brystkreft hos kvinner i overgangsalderen. Medisinen brukes også til å forebygge tilbakefall hos kvinner som har hatt brystkreft.

Den norske kreftlegen er likevel skeptisk til å gi medisinen til friske kvinner.

– Jeg savner en nyansert diskusjon rundt risiko og nytte, sier Porojnicu.

Bivirkninger

Bruken av Anastrozole er ifølge legen forbundet med en lang rekke bivirkninger.

– For eksempel smerter i muskler og ledd, hetetokter og dårlig seksuell helse. Dette må tas med i betraktning, sier hun.

Hun får støtte av overlege ved Radiumhospitalet og leder i Norsk Bryst Cancer Gruppe, Bjørn Naume.

– I Norge har vi generelt ikke benyttet denne typen medisin som forebyggende behandling som følge av de mange bivirkningene, sier Naume til TV 2.

I tillegg mener Porojnicu at medisinen ikke nødvendigvis vil hjelpe så mange kvinner.

– Hvis man dykker litt mer i dette datasettet, finner vi ut at Anastrozole forebygger brystkreft kun hos 4 av 100 behandlede kvinner, mens 96 av 100 opplever ingen nytte, forklarer legen.



KAN VURDERES: Bjørn Naume er overlege ved Radiumhospitalet og leder i Norsk Bryst Cancer Gruppe. Han mener bruken av Anastrozole som forebyggende medisin kan vurderes i enkelttilfeller. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Det er enten fordi de ikke har hatt effekt på medisinen, eller at de aldri ville fått brystkreft i utgangspunktet i løpet av tiden studien har pågått, sier Porojnicu.

Sigurd Hortemo er overlege i Legemiddelverket. Han forklarer at dersom medisinen skal brukes til forebygging i Norge, må legemiddelfirmaet sende en søknad til EMA.

– På sikt vil trolig også EMA ta mer initiativ for å godkjenne nye bruksområder for «gamle» legemidler, sier Hortemo.

– En gave

Britiske Lesley Ann Woodham har nylig fullført en femårig behandling med den forebyggende brystkreftmedisinen.

Hun forklarer valget om å begynne på denne medisinen som «enkel».

– Jeg har sett moren min kjempe mot brystkreft, og risikoen for at jeg selv skulle få det var veldig høy, sier Woodham i et intervju som har blitt gjengitt av en rekke britiske medier.

ROSA SLØYFE: Hvert eneste år setter Kreftforeningen fokus på brystkreftsaken gjennom Rosa Sløyfe-aksjonen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ved å ta denne medisinen sier Woodham at hun har klart å leve et liv uten en konstant bekymring for å få brystkreft.

– Det har virkelig vært en gave, og det har gitt familien min og meg selv trygghet. Og enda viktigere, en fremtid å se frem til, sier den britiske kvinnen.

– Veien å gå

Kreftlege Porojnicu tror ikke nødvendigvis veien å gå for forebygging av brystkreft er gjennom medisiner, men gjennom ikke-medikamentelle tiltak.



– Prognosen for brystkreft har gradvis blitt bedre takket være viktig forskning. Denne trenden fortsetter med stadig mer presis diagnostikk og behandling, sier hun.

Britenes helseminister Will Quince er imidlertid strålende fornøyd med veien de har valgt.

– Brystkreft er den vanligste kreftformen i Storbritannia, så jeg er glad for at et effektivt medikament for å forhindre denne grusomme sykdommen nå er godkjent, sier Quince i pressemeldingen.