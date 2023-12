Mener Norges Bank feiltolker mandatet – ber politikerne gripe inn

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er skeptisk til hvordan Norges Bank tolker oppgaven sin. Nå ber han Stortinget presisere mandatet for å sikre lav arbeidsledighet.

Mange ble overrasket da Norges Bank i formiddag smalt til med nok en renteheving. Med en økning på 0,25 prosentpoeng har sentralbanken nå hevet styringsrenten til 4,5 prosent.

Det vil bety en boliglånsrente på rundt 6 prosent for folk flest.

Det får LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, til å reagere sterkt. Nå mener han Norges Bank feiltolker mandatet sitt.

– Norges Bank vektlegger hensynet til inflasjon høyere enn hensynet til sysselsetting. Når vi nå ser fallende sysselsetting, men likevel høy inflasjon, så tolker de mandatet sitt på en sånn måte at de nå skal øke renten ytterligere. Det mener jeg er en feil tolkning av mandatet, sier han til TV 2.

Bjørnstad understreker at det er Norges Banks rett å gjøre nettopp det.

– Men nå må politikerne presisere overfor Norges Bank at hensynet til sysselsetting bør veie tyngre, sier han.

Sjeføkonomen mener det er på høy tid å evaluere Norges Banks rentepraksis. Nå frykter han økt arbeidsledighet som følge av rentehevingene.

– Nå frykter jeg enda høyere arbeidsledighet og at arbeidsledigheten blir brukt som et virkemiddel for å få bukt med en importert inflasjon. Det er jeg helt uenig i, slår Bjørnstad fast.

Norges Banks mandat: Mandatet for pengepolitikken er fastsatt i sentralbankloven og bestemmelse om pengepolitikken.

Det overordnede målet for pengepolitikken er å opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon.

I bestemmelse om pengepolitikken er dette presisert ved at det operative målet skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent.

Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser. Kilde: Norges Banks pengepolitiske strategi

– Et julemareritt

Partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, er enig med LO i at Norges Bank nå har gått altfor langt. Hun mener dette er den verste nyheten som kunne ha kommet nå rett før jul.

– Jeg ble forbanna og redd på vegne av norske arbeidsfolk. Å fortsette med den aggressive rentepolitikken nå gjør ting dyrere og vanskeligere, og det er også fare for at folk mister jobben.

Hun sår tvil om «den aggressive» rentepolitikken faktisk vil få ned prisveksten.

– Det eneste vi vet er at vi både får større regningsbunker hjemme hos folk og at flere står i fare for å miste jobben.

FORBANNA OG REDD: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller dagens renteheving for et «julemareritt». Hun mener politikerne på Stortinget bør vedta et nytt mandat. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

Rødt-lederen har ingenting til overs for sentralbanken timing.

– Dette er et julemareritt. Norges Bank har valgt en aggressiv rentepolitikk som ikke tar hensyn til folks økonomi, sier hun.

I likhet med LO, mener Martinussen at Norges Bank ikke forstår mandatet sitt.

– Nå øker de renten i en tid hvor vi ser en bråstopp i byggenæringen, vi har konkurser og permitteringer. Da tar de ikke hensyn til sysselsettingen.

– Jeg mener at de ikke følger mandatet sitt og at vi på Stortinget bør vedta et nytt mandat, slår hun fast.

– Norges Bank gjør jobben sin

Nestleder og finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, var ikke like overrasket over dagens renteheving.

– Det var jo ikke helt uventet, men jeg skjønner godt at det er mange familier som ikke ønsket seg den beskjeden i dag, og som allerede har det trangt. Sånn sett var dette en seig beskjed å få, nå så tett opp mot julaften, sier hun.

Bru viser til at Norges Bank tidligere har signalisert at rentehevingen ville komme.

– Det som er positivt er at de selv nå sier at rentetoppen er nådd, og at man inn i det neste året vil se en utvikling hvor folk kanskje får litt romsligere økonomi.

IKKE UVENTET: Høyre-topp Tina Bru ble ikke like overrasket over dagens rentenyhet. Hun mener Norges Bank nå gjør jobben sin. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I motsetning til både LO og Rødt, mener hun derimot at det ikke er nødvendig å presisere mandatet overfor Norges Bank.

– Jeg opplever at Norges Bank gjør jobben sin. Jeg er veldig komfortabel med det mandatet de har. Jeg synes heller ikke det er veldig kjekt med renteøkninger, alle merker det på privatøkonomien sin om man har lån. Men det er nå en gang det som er Norges Banks oppgave, å passe på at vi får inflasjonen under kontroll.

– Det viktigste er at vi kommer dit at vi ikke får mer prisstigning, sånn at renta ikke trenger å settes ytterligere opp. Nå signaliserer banken at vi er på vei dit og det er bra, sier Bru.

TV 2 har bedt om kommentarer fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Norges Bank. De har ennå ikke besvart våre henvendelser.