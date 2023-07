Mener kjøpet må stoppes: – Svekker konkurransen

Nordea kjøper opp privatkundevirksomheten til Danske Bank. En god anledning for kundene til å se seg om, mener ekspertene.

Onsdag morgen kommer nyheten om at Nordea kjøper opp privatkundevirksomheten til Danske Bank i Norge. Det betyr at førstnevnte bank tar over sistnevntes nærmere 300.000 norske kunder.

Det melder begge bankene i hver sin pressemelding.

Medlemsorganisasjonen Huseierne mener at oppkjøpet må stoppes.

– Bankkonkurransen i Norge er under press. At Nordea nå kjøper opp Danske Banks privatkundevirksomhet svekker konkurransen ytterligere. Oppkjøpet må derfor stoppes, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.



Mener konkurransen er for dårlig

Med Danske Bank ute av markedet, blir det enda færre banker å velge mellom. Ifølge Nordea vil markedsandelen deres øke fra 11 til 16 prosent etter oppkjøpet.

REAGERER: Morten Andreas Meyer i Huseierne mener oppkjøpet er dårlig nytt for norske bankkunder. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– I fjor var det bare syv prosent som byttet bank. Samtidig melder bankene om rekordresultater. Det viser at konkurransen i bankmarkedet er for dårlig, sier Meyer.

Før oppkjøpet blir et faktum, må norske konkurransemyndigheter godkjenne det.

– Vi forventer at Konkurransetilsynet går grundig inn i saken og ser dette fra forbrukernes side. Bankkonkurransen har blitt svekket de siste årene gjennom flere oppkjøp. Senest da DNB fikk lov til å kjøpe Sbanken, noe vi var sterkt imot, sier Meyer.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet kan ikke foregripe hvilken avgjørelse de vil ta i saken.

Han sier imidlertid at oppkjøpet er av en slik størrelsesorden at det trenger offentlig godkjenning før det blir et faktum.

– Vi kommer definitivt til å se på det. Dette er så stort at det må meldes inn til Konkurransetilsynet, og kan ikke gjennomføres før vi eventuelt har godkjent det.

Nese opplyser at Konkurransetilsynet foreløpig ikke har fått melding om oppkjøpet, men at organet har en behandlingsfrist på fem uker etter at de har fått meldingen.

– Når dette meldes inn til oss, vil dette vurderes grundig. Svekker den konkurransen i betydelig grad, og går ut over bankkundene, har vi mulighet til å stoppe det.

– Spennende å se

Økonom Lene Drange, som blant annet er kjent fra Luksusfellen, er enig i at slike oppkjøp ikke nødvendigvis er til fordel for forbrukerne.

– Heldigvis har vi mange banker i Norge, men skjer det mange slike oppkjøp, blir konkurransen svekket og det kan bli uheldig for forbrukerne.

Hun påpeker at nordmenn har en tendens til å være for lojale mot bankene sine.

Drange sier at det viktigste for villkårene til norske bankkunder, er at kundene bruker sin forbrukermakt, ved å presse bankene, og bytte bank hvis det er gunstig.

– Å ha få banker er uheldig, men det er også viktig å nevne at vi forbrukere – dessverre – er for lojale mot bankene. Konsekvensen av dette er at mange betaler for dyrt og en svekket konkurranse.

SPENT: Økonomisk rådgiver Lene Drange er klar på at oppkjøpet av Danske Bank svekker konkurransen. Nå venter hun på å se hvordan Konkurransetilsynet vurderer situasjonen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Danske Bank har partneravtaler med flere foreninger. Det betyr at mange av bankens kunder har gode foreningsvillkår.

– Dette er Nordea helt klar over og kan sikkert møte noe av dette. For forbrukerne er dette en god anledning til å presse en ny bank og ta en runde med konkurrende banker for å få best mulig villkår, sier Drange.

Hun tror ikke Nordeas allerede eksisterende kunder kommer til å merke mye til oppkjøpet, men påpeker at dersom kundene som kommer fra Danske Bank klarer å presse villkårene, kan det slå positivt ut for de som allerede har avtaler med Nordea.

Luksusfellen-profilen er samtidig klar på at det ikke nødvendigvis er bra for konkurransen på markedet at en ny aktør forsvinner.

– Danske Bank var en stor bank og dette svekker konkurransen. Det blir spennende å se hva Konkurransetilsynet sier.

Ber folk se seg om

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, mener det er for tidlig å si om oppkjøpet er gode eller dårlige nyheter for Danske Banks norske kunder.



Han er, i likhet med Drange, klar på at bankoppkjøpet åpner muligheter for at kundene til Danske Bank kan se om det finnes bedre betingelser andre steder.

– Dette er en god anledning for mange av dem til å se om det er andre banker som kan gi dem bedre eller like gode villkår, dersom de ikke ønsker å være med videre etter oppkjøpet, sier Jensen.

TYDELIG BESKJED: Jorge Jensen i Forbrukerrådet er klar på at man ikke er forpliktet til å være med videre når banken kjøpes opp. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det finnes banker som har bedre villkår enn både Danske Bank og Nordea.

Jensen påpeker at Danske Banks kunder som utgangspunkt skal få videreført sine avtaler, også etter at de har blitt del av Nordeas kundeportefølje.

Skulle man likevel ikke være fornøyd, er man ikke forpliktet til være med videre som kunde når banken kjøpes opp.

– Forbrukere er litt rare sånn sett. Man tror at man er bundet til den nye banken, men det er man ikke.