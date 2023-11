Mener justisministeren ikke er en god leder for politiet

SLITEN: I en helt ny rapport varsler Politidirektoratet om at konsekvensene av politiets økonomiske rammer vil gå ut over sikkerhet, oppklaring av saker og andre tjenester. Nå ber fagforeningen justisministeren høre etter. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Nå må Mehl ut til de som har skoene på, og høre hva vi har å fortelle.

Det sier Per Anders Røsjorde, leder for Politiets Fellesforbund i Sør-Vest, om justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).



Et samlet politi er nå bekymret, slitne og frustrerte.

– Vi opplever at justisministeren ikke har den innsikten hun gir uttrykk for å ha. Det er stor avstand mellom det hun beskriver og den faktiske beredskapssituasjonen vi står i, sier Røsjorde.

Bygger ned politiet

– Vi har en justisminister som bygger ned politiet, sier Espen Orud.



Lokallagslederen i Øst har det siste året mistet 80 kollegaer til nedbemanning og sparetiltak. Likevel går politidistriktet i år i dundrende minus med 90 millioner kroner.

SVEKKET: Det er vanskelig å forholde seg til et budskap om at politiet blir styrket, samtidig som vi alle kjenner på kroppen at politiet blir svekket, sier Espen Orud. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Merforbruket tar de med seg inn i 2024, og vil føre til enda flere nedbemanninger neste år.



– Politiet klarer ikke lenger å levere det folk forventer av oss. Det bør bekymre flere enn politiet.



Har ikke tillit

Trøndelag politidistrikt har i år blitt 40 færre politiansatte. Samtidig skyter sykemeldingene i været i takt med lang saksbehandlingstid og flere henleggelser.

– Det fører også til mindre synlig politi, sier Kent Robert Lundemo, PF-leder i Trøndelag.

MYE PRAT, LITE HANDLING: Lundemo mener Mehl ikke er en god leder for politiet, og at det er for lite handling og for mye prat. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Regjering og justisminister bruker politiet som symbolpolitikk istedenfor å ta ansvar og gjøre jobben. Hun lytter verken til fagforeningen eller politiledelsen, sier han.

– Er justisministeren en god øverste leder for politiet?

– Nei.

– Er stemningen den samme over hele linjen, med tanke på tilliten til Emilie Enger Mehl?

– Ja. Vi blir ikke hørt, sier Lundemo.

Les Emilie Enger Mehls svar på kritikken nederst i saken.

Flyter på flaks

For den økonomiske situasjonen i politiet er prekær.

Ni av tolv politidistrikt har i år måtte nedbemanne på grunn av økonomi, og flere sier de nå må la være å lyse ut ledige stillinger for å spare penger.

Politimestere er bekymret for at de skal komme i en situasjon hvor de ikke klarer å løse samfunnsoppdraget, oppklare drap eller forebygge kriminalitet i en tid der ungdomskriminaliteten øker og stadig flere saker blir henlagt.

SLITER MED VAKTLISTENE: Sør-Vest politidistrikt har den dårligste politidekningen i landet. De slet allerede med å fylle vaktlistene, men måtte denne uken avgi mannskap til Oslo. Foto: Isac Kvello / TV 2

– Oppdragene våre løses av og til av ren flaks, fordi vi ikke er godt nok bemannet, sier politibetjenter TV 2 har snakket med.

– Situasjonen er blitt verre.

Et slitent politi

I en helt fersk rapport erkjenner også Politidirektoratet at etaten nå merker konsekvensene av de økonomiske rammene og at politiet sliter stadig mer med å balansere kravene.

Utsikten for fremtiden ser heller ikke lys ut.

Direktoratet skriver at det vil være umulig – med ressursene de er forespeilet – å unngå ytterlige konsekvenser for tjenestene:

« … noe som vil være i strid med de overordnede prioriteringene.»

STADIG FÆRRE: 2023 har vært en nedbemanningens år i politiet. Nesten alle politidistrikt har måtte la folk måtte gå, eller lar ledige stillinger stå åpne. Foto: Lars Nyland / TV 2

De skriver også at nedbemanningen vil gå ut over sikkerheten, og at oppklaringsprosenten nå er lavere enn på mange år.

– Jeg er redd konsekvensene kommer til å bli veldig synlige av seg selv.

Det sier forbundsleder i politiet, Unn Alma Skatvold.

Svenske tilstander

– Vi kommer til å komme i en situasjon som nabolandet vårt. Svenske tilstander er allerede på vei inn i Norge, sier Skatvold.

VARSKU: Unn Alma Skatvold er leder i Politiets Fellesforbund. Foto: Jonas Been Henriksen

Hun forteller om bemanningsutfordringen da svenske politifolk, for noen år tilbake, begynte å slutte, og at Sverige innså alvoret for sent.

– Nå begynner også våre medlemmer å bli skikkelige slitne. Vi er en sliten organisasjon, men vi har fremdeles sjansen til å gjøre noe, sier forbundslederen.

SVENSKE TILSTANDER: Sverige opplever at en voldsbølge slår inn over landet. Samtidig er de i beit for politifolk. Her fra bombing i Uppsala hvor ett menneske omkom. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer SVENSKE TILSTANDER: Sverige opplever at en voldsbølge slår inn over landet. Samtidig er de i beit for politifolk. Her fra bombing i Uppsala hvor ett menneske omkom. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer SVENSKE TILSTANDER: Sverige opplever at en voldsbølge slår inn over landet. Samtidig er de i beit for politifolk. Her fra en bombe i en lavblokk i Hässelby vest i Stockholm. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer SVENSKE TILSTANDER: Sverige opplever at en voldsbølge slår inn over landet. Samtidig er de i beit for politifolk. Her går svensk polis går fra dør til dør etter skyteepisode i Handen, Stockholm. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2 Les mer SVENSKE TILSTANDER: Sverige opplever at en voldsbølge slår inn over landet. Samtidig er de i beit for politifolk. Her går svensk politi går fra dør til dør etter skyteepisode i Handen, Stockholm. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2 Les mer

– Jeg mener politikerne ikke tar innover seg situasjonen. Det trengs en satsing, det trengs tverrpolitisk enighet og det trengs en langtidsplan for norsk politi. Vi er forbi punktet der vi kan drive med brannslukking.

TV 2 har bedt justisministeren svare på kritikken, og om hun mener at politiet vil klare å løse oppgavene og kravene de er pålagt med det budsjettet hun har gitt dem.

I en e-post skriver Emilie Enger Mehl (Sp) at hun har forståelse for at det er en krevende tid i politiet.

MANGLENDE TILLIT: Flere lokallagsledere i Politiets Fellesforbund mener Emilie Enger Mehl (Sp) ikke er en god øverste sjef for etaten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg opplever alltid møter med Politiets Fellesforbund som nyttig. For eksempel bestemte regjeringen nylig at det skal etableres et uavhengig varslingsombud for politiet, hvor det har vært et godt samarbeid med PF. Det er en sak som har vært viktig for oss begge, skriver Mehl, før hun legger til:

«Ut over dette viser jeg til tidligere svar i denne saken.»