Mener justisministeren har ført Stortinget bak lyset

I et intervju med TV 2 onsdag innrømmet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) for første gang offentlig at hun hadde den kontroversielle appen TikTok på tjenestemobilen.

Det får Erna Solberg (H) til å reagere kraftig.

Hun viser til at Mehl tidligere har nektet å gi Stortinget den samme informasjonen. Statsrådens begrunnelse for hemmeligholdet har vært sikkerhetshensyn, men andre statsråder har ikke hatt noe problem med å svare «ja» eller «nei» på spørsmålet, påpeker Solberg, som i tillegg reagerer på at Mehl svarer TV 2 før Stortinget.

– Når hun nå har svart dere, så framstår det som hun egentlig har svart uriktig til Stortinget om sikkerhetshensyn. Da burde hun bare rydde opp og svare på nytt igjen, sier Solberg til TV 2.

Hun mener statsrådens forhold til Stortinget er blitt «anstrengt» som følge av saken.

Solberg innførte forbud

Mehls innrømmelse overfor TV 2 kommer etter en serie artikler i Dagbladet om temaet.

Statsminister Erna Solberg danset sammen med sykepleierne Ida Larsson Gerø og Marie Bachke Lian på Rikshospitalet 12. mai i 2020. Videoen ble delt på TikTok, og statsministeren fikk selv en bruker på appen i den forbindelse, men lastet den ikke ned til sin egen tjenestemobil. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Onsdag ettermiddag oppga hun også de samme opplysningene i et skriftlig svar til Stortinget.

Men det er ikke første gang det stormer rundt statsråders bruk av TikTok. Allerede i 2020 kunne nemlig nyhetsbyrået NTB melde at flere medlemmer av Erna Solbergs egen regjering hadde TikTok på mobilen, inkludert Henrik Asheim og Tina Bru.

I etterkant av dette innførte Solberg et TikTok-forbud:

– Vi ga en beskjed ut til våre statsråder om at man mente dette ikke var lurt å ha. Så er rådet fra sikkerhetsmyndighetene om alle apper at man skal gjøre sin egen varsomhetsvurdering, sier Solberg til TV 2.

Også Solberg fikk opprettet en TikTok-bruker den gang, men Solberg sier hun aldri hadde TikTok selv. I stedet ble appen lastet ned på mobilen til en kommunikasjonsrådgiver i Høyre.

Støre forsvarer justisministeren

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stiller seg for sin del bak justisministeren.

– Det viktige her er at alle statsråder følger de rådene de får i departementene sine om sikkerhet, og at man ikke installerer ting på telefoner som kan skaffe kluss med tanke på fortrolig materiale. Og det er jeg trygg på at justisministeren har fulgt, sier Støre.

DANSELØVE: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre lærer å danse sammen med TikTok-psykolog Maria Østhassel. Bildet er fra valgkampen i 2021. Foto: Javad Parsa / NTB

Han har ikke TikTok på sine egne enheter, men ser heller ikke behov for noen felles linje i regjeringen.

– Statsrådene har likt ulikt virke og ulike behov, sier Støre.

– Du får råd for dette i departementene. Det viktige her er å ha stor grad av varsomhet og forsiktighet rundt det. Og det vet jeg at Justisdepartementet er opptatt av.

Populær app

Med mer enn to milliarder nedlastinger globalt er TikTok en av verdens mest populære apper.

Når appen er kontroversiell, så er det fordi den eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn store mengder data om brukerne. Frykten har vært at slike opplysninger kan havne i kinesiske myndigheters hender.

I intervjuet med TV 2 onsdag avklarer Mehl at hun hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon fra månedsskiftet august/september i høst til en av de første dagene i oktober.

– Jeg valgte å ta i bruk TikTok fordi det er en av de største sosiale medier-plattformene i Norge. Over 1,2 millioner nordmenn har profil på TikTok, og det har vært økende i flere år, sa Mehl i intervjuet.

Før hun lastet ned appen, diskuterte hun saken med andre i departementet. Samtidig satte hun seg inn i rådene for bruk av tjenestetelefoner.

– Det ble da klart at det ikke forelå noen råd som er spesifikt rettet mot TikTok. Det er ikke noen råd om at man ikke bør laste ned akkurat den appen, sa Mehl.

I dag har statsråden valgt å flytte TikTok og andre sosiale medier over til en separat mobiltelefon.