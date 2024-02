Mener jakthytte-saken bare er toppen av isfjellet

– Når pengesterke aktører som Norsk Industri bruker nærmere 20 millioner i løpet av få år på å smøre folk, viser det at penger har fått altfor stor makt i samfunnet.

Det sier stortingsrepresentant i Rødt, Mímir Kristjánsson.

KRITISK: Rødts Mimir Kristjánsson mener det brukes altfor mye penger på lobbyvirksomhet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

De siste dagene har det stormet rundt NHO-foreningen Norsk Industri, og tidligere direktør Stein Lier-Hansen.

Gjennom ni år brukte han over 18 millioner av arbeidsgiverorganisasjonens penger på «relasjonsbygging» og andre aktiviteter.

Mange av pengene gikk med på å fly opp gjester til en jakthytte på Hardangervidda med sjøfly.

E24 omtalte sakskomplekset først.

TV 2 har lørdag vært i kontakt med Bellona-sjef Frederic Hauge. Han er Lier-Hansens arbeidsgiver og uttaler seg på vegne av ham. De vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Brukes enorme summer

Kristjánsson mener pengebruken i Norsk Industri er toppen av et isfjell.

– Dette er kanskje et litt ekstremt eksempel. Men det brukes enorme summer i næringslivet, på alle mulige arrangementer, mottagelser, middager og treff, sier han.

Kristjánsson mener det sløses mye penger, både i offentlig og i privat sektor.

Han forteller at han, som stortingsrepresentant, til stadighet blir invitert på middager og andre påkostede arrangementer.

– De som har mye makt og penger ser at de kan kjøpe seg til påvirkning og innflytelse, ved å invitere med folk på kjekke ting rundt omkring, sier han.

– Norge har mistet uskylden sin

En annen som reagerer sterkt på pengebruken, er MDGs leder Arild Hermstad.

– Dette viser hvor mye penger Norsk Industri har, og hvor mye makt de har til å få det sånn som de vil, sier han.

REAGERER: MDGs Arild Hermstad mener jakthytte-millionene burde vært brukt på andre ting enn relasjonsbygging i Norsk Industri. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Saken om arbeidsgiverorganisasjonens pengebruk kommer etter en rekke saker om habilitetsspørsmål og andre skandaler blant andre med makt i Norge.

Hermstad mener det ødelegger den «norske modellen».

– Norge har mistet uskylden sin. Det som har fremstått som et norsk, sosialdemokratisk og egalitært samfunn, kan man ikke tro på, sier han.

– Med alle skandalene som har vært, er det åpenbart at det er ganske mange i samfunnet som tenker at de har en egen justis som gjelder for seg, og som ikke gjelder alle andre. Det gjelder dessverre både politikere og andre, sier MDG-lederen.

Hermstad reagerer også på at så mye penger har gått med til jakthytta og andre aktiviteter.

– Jeg har bakgrunn fra miljøbevegelsen og tenker på hva vi kunne fått til for 18 millioner. Dette er mye penger for frivillige organisasjoner, sier han.

Han mener det viser at pengene og midlene i samfunnet vårt er skjevfordelt.

Det mener også Kristjánsson.

– Folka som står i matkø har ikke råd til sånt, sier han om Norsk Industris pengebruk.

Vil ha lobbyregister

Norsk Industri vil ikke dele en oversikt over hvem som har besøkt Lier-Hansen på den mye omtalte jakthytta på Hardangervidda.

– Av hensyn til deltakerne, som ikke har samtykket til eller blitt spurt om at deres deltakelse offentliggjøres, mener vi det blir feil å dele denne oversikten, opplyser styret i organisasjonen.

Venstres Grunde Almeland mener denne saken bekrefter et behov for et lobbyregister på Stortinget.

– Særlig når det er usikkert hvor mange politikere som har vært på denne hytta og blitt påvirket, sier han.

ØNSKER REGISTER: Grunde Almeland mener det er behov for et lobbyregister. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Et lobbyregister ville gitt en oversikt over hvem stortingspolitikerne møter, og hva slags turer og arrangementer de deltar på.

– Det ville gitt innsyn i hvor og når påvirkningsarbeid skjer. Dette tror jeg ville vært sunt, både for å motvirke korrupsjon, at beslutninger tas på feil grunnlag, og sikre at folk har tillit til at politikere tar beslutninger til det beste for folk, sier Almeland.

I en epost til TV 2 skriver styreleder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad, at de ikke har fokus på at lobbyregister på nåværende tidspunkt. Utover det ønsker han ikke å kommentere denne saken.

Han mener det siste er særlig viktig, etter et år med mange politiske skandaler.

Forslag om lobbyregister har blitt nedstemt på Stortinget før, men Grunde forteller at de har et forslag inne til behandling.

– Må rydde opp

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud reagerer også på den omfattende pengebruken til Norsk Industri.

– Slik saken ser ut er dette et omfang som er langt over det som både er nødvendig og akseptabelt, dette må organisasjonen komme til bunns i og rydde opp i, sier han.

VIL TIL BUNNS: Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet mener Norsk Industri må rydde opp. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Han mener både bransjeorganisasjoner, fagforeninger og politikere skal ha respekt for at de bruker medlemmenes og skattebetalernes penger.

Fremskrittspartiet opplyser at de ikke kjenner til at noen fra deres parti har vært på den aktuelle hytta.

TV 2 har lørdag kontaktet alle partiene på Stortinget for å få en kommentar om denne saken.

Høyre og Kristelig folkeparti har ikke besvart vår henvendelse. Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet vil ikke kommentere saken lørdag.

– Har ikke vært der

Både Kristjánsson og Hermstad mener besøkslisten til Norsk Industri burde blitt gjort offentlig.

– Det er mye som tyder på at vi ikke vet nok om hvordan dette foregår. Vi trenger fullstendig åpenhet om denne typen virksomhet, sier Hermstad.

Almeland mener det burde blitt kjent hvilke politikere som har vært der, og han oppfordrer de som har det om å stå fram.

De tre politikerne sier verken de, eller partifellene deres, har besøkt hytta.

– Ut ifra den kartleggingen vi har gjort så langt, ser det ikke ut som noen av oss har vært der, sier Vensters Almeland.

– Det kan jeg nesten garantere at vi ikke har vært, sier Rødts Kristjansson.

Han erkjenner at han ikke kjenner alle 16.000 medlemmer i partiet, og har i hvert fall ikke spurt alle om denne hytta.