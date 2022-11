Mener hund deltok frivillig i sex med mennesker

En mann i 30-årene ble i oktober dømt i Romerike og Glåmdal tingrett, blant annet for flere av tilfeller av seksuell omgang med hunder.

Retten fant det bevist at mannen hadde seksuell omgang med minst tre forskjellige hunder over en periode på ett til to år. Han delte i tillegg egenprodusert materiale som viste seksuell kontakt med hunder på nett.

I ett tilfelle møtte han en kvinne for sex, hvor en hund han lånte var delaktig.

Påtalemyndigheten ønsket å få mannen dømt for grov overtredelse av Dyrevelferdsloven, men tingretten mente overtredelsen ikke kunne kalles grov, skrev Romerikes Blad da dommen falt.

«Det er ingen opplysninger i saken som tilsier at hundene har tatt noen skade av overgrepene. Det er ingen opplysninger som tilsier at overgrepene er gjort på en smertefull måte. Det har ikke vært brukt tvang fra tiltaltes side, og det må legges til grunn at hundene har deltatt frivillig», skrev tingretten i dommen.

Denne formuleringen setter sinnene i kok på sosiale medier.

– Absurd

– En hund er ofte opplært til at den må gjøre det eieren ber om. Den har ikke så mye valg. Å hevde at det var noe frivillighet i dette er fullstendig absurd, sier Siri Martinsen, veterinær og leder for dyrevernorganisasjonen Noah.

Organisasjonen delte et utdrag av dommen på sin Facebook-side 28. oktober. Innlegget har vakt sinne og sterke reaksjoner.

– Det er en veldig merkelig formulering av retten. Det er helt åpenbart at dyr ikke har samtykkekompetanse. Seksuelle handlinger med dyr er forbudt, fordi det alltid må sees på som et overgrep, sier Martinsen.

KRITISK: Siri Martinsen er veterinær, aktivist og leder av dyrevernorganisasjonen NOAH. Hun mener hunder ikke har kompetanse til å samtykke til sex med mennesker. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Bør ikke rettssystemet skille mellom tilfeller der noen har forgrepet seg på dyr med fysisk makt og påført dyret smerte, og tilfeller der dyret har deltatt uten maktbruk?

– Det er ikke frivillig, slik retten hevder. Det er alltid tvang og vil alltid være et overgrep mot dyret, men det er sant at det også finnes grovere former for overgrep når det er fysiske smerter og skade involvert. Da er det skjerpende. Det betyr ikke at denne hendelsen er mindre ulovlig eller at et begrep som «frivillig» har noe i dommen å gjøre, sier Martinsen.

Romerike og Glåmdal tingrett og dommerfullmektig Ingvild Nordhaug har avslått å kommentere saken overfor Tv 2.

– Drevet av egen seksualdrift

Mannen forklarte selv til retten at hunden deltok frivillig uten bruk av tvang, noe retten la til grunn.

TV 2 har fremlagt kritikken for mannens forsvarer, Simon Ladderud Stende.

– Forklaringen handler for det første om at hunden ikke ble utsatt for tvang, slik man har satt i andre saker i media siste år. For det andre går det ut på at hunden var drevet av egen seksualdrift, sier Stende.

Han viser til at høyesterett tidligere har drøftet konkret hvordan seksuell omgang med dyr har foregått for å avgjøre om en overtredelse regnes som «grov» i juridisk forstand.

– Uansett om man selvfølgelig er enig i at dette er en straffbar handling som hunder ikke bør utsettes for, er ikke all seksuell omgang med hunder lik. Det er gradsforskjeller der også.

Overgrepsmateriale i «pakke»

Den domfelte mannen var også i besittelse av materiale som viste grove seksuelle overgrep mot barn. Han nektet straffskyld for dette. Domfelte forklarte at det kom med i «pakker» han lastet ned for å få pornografisk materiale som involverte mennesker og dyr.

Retten mener at besittelsen og nedlastingen av materialet ble gjort forsettlig.

Det er denne delen av tiltalen som ifølge retten utgjorde den mest alvorlige posten, og som dannet utgangspunktet for straffeutmålingen.

Strafferabatt

Mannen erkjente straffskyld for seksuell omgang med hunder.

Mannen ble dømt til sju måneder ubetinget fengsel. Han fikk til sammen tre måneder strafferabatt for sin tilståelse og for lang saksbehandlingstid fra rettens side.

Han har anket delen av dommen som omhandler å utbre pornografi mellom dyr og mennesker, opplyser advokat Stende.

I tillegg mistet mannen retten til å ha omsorg for hunder i en tidsbegrenset periode på ti år.

NOAH mener det generelt er for lave straffer for overgrep mot dyr, noe også denne saken viser.

– Kombinert med at det her også er innbakt en straff for overgrepsmateriale med barn, så fremstår denne straffen som veldig lav, sier Martinsen.