Mener hun haiket med Vassbakk: – Lot som jeg ikke var redd

– Jeg er ikke i tvil om at det var han.

I vitneboksen i Haugaland og Sunnhordland tingrett sitter en kvinne som forteller om noe hun mener kan ha skjedd mellom oktober og februar i 1994 eller 1995.

– Jeg hadde så å si lagt lokk på det, sier hun.

På denne tiden var hun 14 år, skulle til kjæresten sin og mistet bussen. Så mener hun at Johny Vassbakk kom kjørende og plukket henne opp.

– Jeg er usikker på om jeg haiket eller om bilen så at jeg kom for sent til bussen. Det stoppet hvert fall en grønn Opel Ascona, sier hun.

INTERVJUET: Kvinnen som vitnet i retten på onsdag, deltok anonymt i TV 2s nye dokumentar om Birgitte Tengs-saken. Foto: Screen / TV 2

TV 2 har tidligere omtalt denne historien, som også er gjengitt i TV 2-dokumentaren «Birgitte-saken: Mannen som gikk fri».

– Da han sa han skulle hente en kamerat på Burmavegen, begynte det å bli ukomfortabelt. Jeg var kjent i området og visste at det ikke var noen hus der, sier hun.

– Var livredd

Kvinnen mener hun fremdeles husker at de kjørte innover på veien, og at det var bekmørkt.

Burmavegen er en gammel tverrvei som går mellom øst- og vestsiden på sørsiden av Karmøy.

Dette er relevant for retten, fordi en hypotese er at Birgitte Tengs ble drept i forbindelse med at hun haiket med en bil – mulig en grønn en.

Kvinnen understreker at hun aldri ble tilnærmet fysisk, men at hun fremdeles husker at hun var livredd og vurderte å hoppe av i fart.

– Jeg husker at jeg prøvde å late som om jeg ikke var redd, og jeg snakket hele tiden, sier hun.

Etter hvert mener kvinnen at føreren av bilen snudde og kjørte tilbake der de kom fra.

TILTALT: Johny Vassbakk er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Onsdag er hans kjøreadferd på 90-tallet tema i retten. Foto: Privat

Vitnet fortalte ikke politiet om dette i forbindelse med den opprinnelige etterforskningen. Først etter at hun leste forfatter Bjørn Olav Jahrs bok i 2015, tipset hun Jahr og politiet.

Hun ble kalt inn til avhør med politiet i 2018.

Bestekompis i vitneboksen

I tillegg til kvinnen som hevder seg utsatt for den ubehagelige haikeopplevelsen, har to vitner som kjente Vassbakk på 1980- og 1990-tallet forklart seg for retten.

– Vi var så å si sammen hele døgnet, sier et vitne som var bestekamerat med Vassbakk i 15 år, før vennskapet opphørte.

Han og en annen som kjente til tiltalte på denne tiden, har gjengitt for retten det de i dag husker fra den tiden da de kjente ham.

Det ble også lest opp en forklaring fra en kvinne som hadde kontakt med Vassbakk i 1990 og 1991.

Felles for forklaringene er at de forteller at de brukte mye tid på å kjøre rundt på Karmøy med moped. Et tema var hvilke veier de mente Vassbakk kjente til og ikke på denne tiden.

– Vi var på alle veiene som var på Karmøy. Vi sporet opp alle veier, både de som var farbare med moped og de som ikke var det. Kratt, stier og kjerreveier, sier den tidligere bestekameraten.

Hevder Vassbakk lyver

Dette er relevant for rettens aktører fordi Vassbakk har hevdet at han ikke kjente til Gamle Sundveg der Birgitte Tengs ble funnet drept.

Det samme vitnet har tidligere hevdet at tiltalte løy om dette. Den samme historien gjentok han for retten.

– Jeg husker spesielt at vi kjørte på Gamle Sundveg én gang. Det var noen gamle bilvrak der, og vi skulle ha noen deler. Det var humpete og grus. Det husker jeg godt, sier han.

SENTRAL VEI: På denne veien ble Birgitte Tengs drept. Et spørsmål for retten er om Vassbakk kjente til den eller ikke. Foto: Heiko Junge / NTB

Også den andre mannen som forklarte seg om sitt kjennskap til Vassbakk, mener å huske at de kjørte moped sammen på denne veien en gang for 33 år siden.

– Må ha levd to liv

Begge vitnene forteller at de i senere tid har vært i kontakt med forfatter Jahr, i forbindelse med at han skrev boken og laget dokumentar i henholdsvis 2015 og 2018.

De forklarer at de begge reagerte på at det kommer frem i boken at Vassbakk har nektet for å ha kjennskap til området.

LAGET BOK: Forfatter Bjørn Olav Jahr har skrevet bok og laget dokumentar om Birgitte Tengs-saken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Den tidligere bestekameraten forteller at han snakket i mange timer med forfatteren, og at han etter hvert skjønte hvorfor Jahr var interessert i Vassbakk.

– Jeg hadde ikke tenkt på dette i det hele tatt. Jeg har sett en del komme frem i media senere. Det er mye jeg ikke visste. Det virker som om han har levd to liv, sier han.

Opptatt av annen vei

I tillegg til Gamle Sundveg ble vitnene spurt om Burmavegen.

Det første vitnet, som omtaler seg selv som en «tidligere bekjent» av Vassbakk, sier han kjente godt til Burmavegen, men er usikker på om han og tiltalte kjørte der sammen.

– Det kan jeg ikke huske spesifikt, men det er ikke usannsynlig. Vi kjørte mye på Sør-Karmøy, men jeg kan ikke huske Burmavegen spesifikt.

Den tidligere bestekameraten er derimot ikke i tvil når politiinspektør Unni B. Malmin spør:

– Kjenner du til Burmaveien?

– Ja, vi kjørte hundre ganger over den, sier han.

– Med Vassbakk?

– Ja. Hundrevis av ganger. Vi kjørte moped. Det var mye lettere å kjøre der. Gikk mye fortere det.

– Bærer preg av tiden som har gått

Johny Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen, maner retten og alle som følger saken, til å være forsiktig med å legge for mye vekt på vitneobservasjoner som strekker seg tilbake 25-30 år i tid.

– Vitnemålene bærer preg av at det er så lenge siden. De bærer også preg av all oppmerksomheten som har vært rundt saken med både bøker og TV-serier. Du har vitner som kommer inn her i dag og husker fryktelig mye bedre nå enn hva de gjorde i avhør for bare noen år siden, sier han.

FORSVARET: Stian Bråstein (t.v) og Stian Kristensen jobber for å få Johny Vassbakk frikjent. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hvordan vurderer dere vitnemålet til kvinnen som mener hun haiket med deres klient?

– Han sier han ikke har noen minner om en kjøretur med ei enslig jente på denne tiden. Samtidig kan han ikke utelukke dette han heller. Det er godt mulig hun har sittet på med ham, men hennes subjektive opplevelse av dette så mange år etterpå er vanskelig å vurdere, sier han og legger til:

– Det får være opp til retten å vurdere dette, men jeg synes det er vanskelig å legge vekt på disse vitnemålene i det hele tatt, fordi det kommer såpass mange år etterpå.