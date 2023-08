Mener «Hans» må bli en vekker

– Regjeringen må våkne og få opp farten, sier Venstre-leder Guri Melby til TV 2.

Hun mener ekstremværet «Hans» viser hvor utsatt vi er for klimaendringene og at regjeringen ikke gjør nok for å motvirke at slikt ekstremvær fortsetter.

– Jonas Gahr Støre har bedt folk stålsette seg for ekstremværet «Hans», og sa at dette er en værtype vi må vente mer av som følge klimaendringene. Jeg skulle ønske statsministeren i tillegg til å be folk stålsette seg, faktisk gjennomførte de tiltakene vi vet må til for å kutte utslipp for å stanse klimaendringene, sier Melby.

Ekstrem sommer

Ekstremværet «Hans» er siste kapittel i en sommer med ekstreme værtyper.



Flere dystre varmerekorder har blitt satt rundt i verden, og i Antarktis er havis-nivåene dramatisk lave.



De siste dagene har «Hans» skapt enorme utfordringer over store deler av Sør-Norge.

En rekke veier har blitt stengt på grunn av flom og ras, og forsikringsselskapene har varslet at de materielle skadene allerede er oppe i flere millioner kroner.

Klimaforskere er tydelig på at ekstremvær blir bare mer og mer vanlig.

– Kjøttpopulister

Venstres leder, Guri Melby, mener vi må lære av den ekstreme værsommeren.

– Vi er mange som kjenner på en bekymring etter nok en sommer med ekstremt vær. Vi vet at klimaendringene gir økt risiko for naturfarer som flom, skred, stormflo og kvikkleireskred, sier hun.

Melby mener regjeringen må sørge for kutt i utslipp fra arealendringer og skog, og av fossil energi i industrien.

I tillegg ber hun regjeringen om å fortsette å øke CO₂-avgiften og ha mer fokus på fornybar energi.



– Vi vet at kostnaden ved ikke å nå klimamålene er mye større enn å gjennomføre de tiltakene som skal til for at vi skal nå målene. Likevel har vi en regjering som er mer opptatt av å være kjøttpopulister og å gjøre fossilt drivstoff billigere enn å sette i verk kraftigere lut i klimapolitikken.

KJLØTT: Guri Melby mener regjeringen er kjøttpopulister. Det avviser klima- og miljøminister Espen Barth-Eide. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Helt uenig

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) er enig med Melby at «Hans» bekrefter alvoret.



– Det er ingen tvil om at ekstremværet er en påminnelse om at krisen er her nå. Alle regjeringer må ta et felles ansvar for at vi ikke har gjort nok. Også Melby sin, sier han til TV 2.

MINISTER: Espen Barth Eide (Ap) mener regjeringen er svært opptatt av takle klimakrisen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Eide avviser derimot påstandene om at regjeringen ikke fokuserer nok på klima.

– Vi går løs på utslippene på alle bøyer og kanter. Vi sørger for at hele statsapparatet innretter seg mot raskere klimakutt, i alle deler av samfunnet.



Han forteller at regjeringen har etablert et helt nytt styringssystem for klima, som vil presenteres samtidig med statsbudsjettet hvert år.

Eide viser også til regjeringens stortingsmelding om hvordan vi må tilpasse oss klimaendringene og et varmere Norge, som ble lagt fram før sommeren.

– Denne påpeker jo nettopp at vi må sikre og organisere oss bedre og smartere mot det tøffere klimaet som nå kommer, sier han.

– Vi har også innført et sett med regelendringer for fornybar kraft, og vi har igjen åpnet for vindkraft på land, legger han til.

Eide sier han ikke kjenner seg igjen i utspillet om at regjeringen er kjøttpopulister.

– Jeg er helt uenig i dette. Vi har jobbet aktivt for utslippskutt i landbruket, også fra kjøtt- og melkeproduksjon. Men vi ønsker at det fortsatt skal være landbruk i hele landet, og har derfor hatt en kraftig økning av tiltak som kan bistå landbruket med å ta sin del av jobben, sier statsråden.

Heller ikke drivstoff blir billigere under dagens regjering, ifølge Eide.

– Regjeringen har økt Co₂-avgiften år for år. Og det skal vi fortsette med.

SJEFENE: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre fronter regjeringens klimapolitikk. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Et klimavalg

Det er 34 dager til årets kommune- og fylkestingsvalg. Venstre-lederen mener klima må bli toneangivende i valgkampen.

– Vi har ingen tid å miste. Jeg tror folk flest oppfatter alvoret nå, etter en sommer der været har preget nyhetsbildet. Valget i september må bli et klimavalg, sier Melby.

Hun får støtte fra motstander Eide.

– Jeg er akkurat nå på en rundtur på Vestlandet og ser at våre lokale tillitsvalgte er opptatt av klima. Det er også stor interesse for de mulighetene omstillingen til en mer klima- og naturvennlig økonomi skaper, ikke minst for norsk næringsliv. Jeg tror begge deler blir svært viktig i valgkampen, sier han.

VALG: Blir klimaspørsmålene viktige for deg når du skal stemme i september? Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ministeren understreker at å takle klimautfordringene krever tre fundamentale grep:

En endring av energisystemet vårt, fra fossil til fornybar energi, bedre vern av naturen rundt oss, og en mer sirkulær økonomi som ikke stimulerer vekst.

– Det finnes håp og løsninger. Det skjer ikke nok nå, og jeg skal gjøre alt for å gjøre ting bedre, lover han.