Mener han gjennomskuer Mehl: – Vil unngå ansvar

– Denne saken er utrolig. Jeg er ikke kjent med noe annet lignende i norsk forvaltning noen gang, sier jusprofessor Mads Andenæs til TV 2.

Fredag ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tatt opp et ulovlig lån på 200 millioner kroner med svært dårlige betingelser.

Regjeringen har bedt Stortinget om å godkjenne at pengene hentes fra oljefondet for å tilbakebetale lånet.

Andenæs setter spørsmål ved at regjeringen har sånn hast, og mener en rask tilbakebetaling vil være uheldig.

– Fremgangsmåten i denne saken mener jeg er gjort for å redusere de politiske skadevirkningene og unngå ansvar, sier han.

KLAR TALE: Mads Andenæs tror justisministeren må gå av. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Uheldig og uryddig

Lånet ble tatt opp i forbindelse med NSMs leieavtale på Fornebu.



Avtalen ble inngått med selskapet Norwegian Property ASA, som eies av skipsreder John Fredriksen.



Ifølge Justisdepartementet skal lånet ha vært tatt opp på svært ugunstige betingelser, blant annet med en rente på nesten 10 prosent for store deler av beløpet.

Lånet er i strid med Grunnloven, som krever Stortingets samtykke til lån, sier Andenæs.



Han sier at den norske stat ikke tar opp lån, og en statlig instans kan ikke gjøre det på egen hånd.

Jusprofessoren sier Stortinget må bevilge midlene som kreves for å dekke statens utgifter. Det er også regler om statlige foretaks inngåelse av leiekontrakter og for offentlige innkjøpt.

Andenæs mener låneavtalen NSM har inngått med Norwegian Property er ugyldig.



– Det er så klart og så åpenbart. Det har ikke vært inngått noen avtale til å begynne med. Det er ingen som kan pådra staten gjeldsforpliktelser, sier Andenæs.

Derfor faller det ikke i god jord hos han at regjeringen vil tilbakebetale lånet uten å først gjennomgått om staten er fullt ut forpliktet.

LEIE: NSM lånte pengene fra utleier Norwegian Property for å oppgradere bygningen de skulle leie. Foto: Erik Edland / TV 2

– Under enhver omstendighet må vi ha mer opplysninger for å kunne rettferdiggjøre en tilbakebetaling. Å prøve å presse frem en beslutning på det grunnlaget vi har nå, er uheldig og uryddig, sier han.

Regjeringen skriver selv i en pressemelding at de vil innfri lånet, «selv om det per tidspunkt ikke er gitt at staten vil være fullt ut forpliktet».

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har blitt forelagt kritikken.

Hun sier de er i dialog med Norwegian Property om avtalen.

– Det ulovlige lånet som NSM har tatt opp må avvikles så snart som mulig, men vil som jeg har sagt først bli utbetalt når avtalerettslige sider er avklart. Dette vil skje i dialog med NSM og långiver. Denne dialogen er allerede påbegynt, sier Mehl.

Justisministeren svarer også på spørsmål om hun har sovet i timen, lenger ned i saken.

STATSRÅD: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vil sette punktum

Andenæs frykter at regjeringens proposisjon vil bli brukt til å få Stortinget i åpent møte til å følge opp med en bevilgning uten en gang den vanlige komitébehandlingen. Det er ingen legitim hast her, sier Andenæs.

Jusprofessoren mener det må utredes juridisk om staten kan betale de 200 millioner kronene til Norwegian Property.

– De opplysningene vi har nå er ikke tilstrekkelig til å si at staten kan gjøre dette. Det er neppe noen plikt til å gjøre det, sier han.



– Privatrettslig er grunnlaget neppe der for å tilbakebetale etter en kontrakt som staten aldri har vært part i. Så kommer viktige offentligrettslige hensyn: Slike «avtaler» skal bare ikke gjenta seg, fortsetter han.



Andenæs er bekymret for at regjeringen forsøker å legge lokk på saken.



– Regjeringen ønsker å få bevilget pengene for å håndtere skandalen. Det ville sette et punktum, sier han.

Det mener han ingen andre enn de involverte, statsråder, embetsfolk og Norwegian Properties er tjent med.

– Det er ikke noe som nå gjør det nødvendig å skynde seg å bevilge pengene for å komme seg ut av den pinlige situasjonen. Da kan saken bli bagatellisert, sier Andenæs.

Dersom saken utredes juridisk først, mener han at et mulig utfall kan bli at Norwegian Property ender opp med regningen.

– Det kan hende at det er den riktige og eneste løsningen, mener Andenæs.

Dette er saken – kort oppsummert:



– Kan ha sovet i timen

– Finnes det ikke grenser for amatørskap? spurte Geir Woxholth i et innlegg på Facebook fredag.

Han er jurist og professor i formuerett ved Universitetet i Oslo. Han har gitt TV 2 tillatelse til å gjengi innlegget.

Woxholth understreker at han ikke har alle detaljene i saken, men sier at han på ingen måte er overbevist om at låneavtalen er rettslig bindende for staten.

Han etterspør om og i hvilken grad det er plass for legitimasjonsregler som kan bøte på regelbruddene og gjøre avtalen bindende for staten.

Han forklarer at dette i utgangspunktet krever at långiver har vært i aktsom god tro.



– Når man ser hen til rentefoten på ti, lånebeløpets størrelse og offentligheten knyttet til bevilgningsvedtak, kan man ha sine tvil om långivers gode tro, sier Woxholth.

Disse momentene er imidlertid ikke avgjørende alene, forklarer Woxholth. Svaret kan kun gis etter en konkret vurdering av samtlige faktiske forhold.

– Atskillig av det som er fremkommet til nå gjennom media kan imidlertid tyde på at staten ikke er bundet av låneavtalen, og at den er ugyldig, sier han.

Woxholth mener dette trolig også grunnen til at Justisdepartementet anmoder om en ekstra bevilgning fra Oljefondet for å tilbakebetale lånet. Restitusjon, som er en rettsvirkning av en ugyldig avtale.

– Et ytterligere forhold er at saken kan ha en politisk og konstitusjonell side, ettersom NSM er underlagt Justisdepartementet, som kan ha sovet i timen, sier Woxholth.

Derfor mener hun det haster

– Hvorfor har dere fremmet et forslag om å tilbakebetale lånet nå?

– Vi ønsker at vi får innfridd dette lånet eller avsluttet denne låneavtalen så fort som mulig. Vi kan ikke bli stående med et ulovlig lån, sier Mehl til TV 2.

Hun forteller at Justisdepartementet har gått i dialog med utleier, med bistand fra regjeringsadvokaten.

– Det er for tidlig å si noe om de avtalerettslige virkningene og konsekvensene av denne saken.

– Men er denne avtalen rettslig bindende?

– Den typen spørsmål overlater vi til dialogen.

– Må dere betale tilbake pengene eller har dere valgt det?

– Det er også en del av dialogen med utlåner.

– Hvis dere velger å tilbakebetale lånet, er det for å skyve saken under teppet?

– Vi kan ikke ha et ulovlig lån. Det må vi bli kvitt. Da har vi gått i dialog med utlåner, så må de avtalerettslige sidene av dette avklares gjennom den.

Mener de ikke fikk se endelig avtale

NSM direktør Sofie Nystrøm måtte gå på dagen som følge av den ulovlige låneavtalen.

I etterkant har hun hevdet at Justisdepartementet, og deretter Kommunal- og distriktsdepartementet, i mai 2022 ble forelagt et utkast til avtale som omhandler mer enn bare leie av et visst antall kvadratmeter.

– Avtalen inkluderer tilleggsfinansiering av investeringer i spesialtilpasninger og sikkerhet, og den inneholdt formuleringer om at beløpet skulle tilbakebetales over leieperioden, sier Nystrøm i en epost til TV 2.

MÅTTE GÅ: Sofie Nystrøm gikk av som direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som følge av det ulovlige lånet. Foto: Lage Ask / TV 2

Hun gjentar at det ikke kom noen merknader til avtalen.

– Justisdepartementet var godt kjent med at dette var en avtale med innebygget finansiering, med en forpliktelse til å tilbakebetale beløpet med renter. Vi har fulgt dette prinsippet, og det er den samme grunnleggende mekanismen som lå til grunn i avtalen som ble signert, skriver Nystrøm.

– Har du sovet i timen her, Mehl?

– Vi fikk et utkast til husleieavtalen. Det inneholdt en formulering om 48 millioner kroner, som man skulle bruke til investeringer. Det er ganske vanlig at det blir lagt på i husleien, også gjerne med et avkastningskrav for at man skal kunne gjøre noen flere tilpasninger. Det var slik vi forstod det, sier Mehl.

I den endelige avtalen som ble inngått, «skrives det rett ut at NSM skal inngå en låneavtale med utleier», ifølge Mehl.

Den avtalen fastholder hun at Justisdepartementet aldri ble forelagt.

– Det er to låneavtaler som er inngått. Vi har ikke blitt forelagt verken det endelige kontraktutkastet eller noen av låneavtalene, sier hun.

– Hvem mener du har skyld i denne saken?

– Direktøren i NSM ba om å få fratre med øyeblikkelig virkning, og har tatt ansvar gjennom det. Så er det viktig for at vi går gjennom alle sider av dette, også om Justisdepartementet kunne fanget opp dette tidligere, sier Mehl.