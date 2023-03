Mener han forsøkte å gifte bort datteren: – En misforståelse

OSLO TINGRETT (TV 2): En familiefar i 60-årene er varetektsfengslet i to uker, siktet for å ha forsøkt å gifte bort datteren sin under tvang.

Selv mener mannen, som har pakistansk opprinnelse, at det hele beror på dårlig kommunikasjon mellom han og datteren.

Siktede er i 60-årene og har bodd i Norge i mer enn 40 år.

– Jeg vet at det ikke går an å tvinge noen til å inngå ekteskap, sa han under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag ettermiddag.

Fredag i forrige uke ble han pågrepet hjemme hos seg selv.

Han har ifølge TV 2s opplysninger aldri tidligere vært i kontakt med politiet tidligere.

– Ingen kan tvinge henne

Fordi det ikke har vært noe bryllup ennå, er han kun siktet for å ha forsøkt å tvinge datteren sin til å gifte seg med en mann mot hennes vilje.

– Jeg tror min generasjon og mine barns generasjon har misforstått hverandre. Hvis hun ikke vil gifte seg med han så kan ingen tvinge henne til det, sa han på spørsmål fra aktor i retten.

Politiadvokat Ingrid Nestvold mener derimot at han ikke snakker sant når han sier at han aldri har tvunget datteren til noe som helst.

Hun ba retten om å fengsle familiefaren i fire uker med brev- og besøksforbud.

Oslo tingrett mener derimot at det er for strengt, og landet på at han kan holdes i varetekt i to uker, med brev- og besøkskontroll.

Tingrettens konklusjon ble anket av begge parter på stedet.

Siktede anket fordi han mener han må løslates, mens politiet anket at han skal få lov til å kommunisere med personer utenfor fengselet, selv om kommunikasjonen kontrolleres.

– Hvis ikke jeg kommer på jobb, så vil det få veldig store økonomiske konsekvenser.

Tok mobilen hennes

I fengslingsmøtet kom det frem at bryllupet har vært planlagt i om lag to år. Slik TV 2 forstår det, skulle de etter planen gifte seg nå til sommeren.

– Det har nok oppstått en sak mellom sønnen i den familien og datteren min som gjør at de ikke vil gå videre med giftemålet. Det har ikke vært noe problem de tidligere årene, og det var aldri noen tvang, sier han.

Det var siktedes sønn som anmeldte faren sin til politiet.

– Jeg tror barna mine har oppfattet meg veldig gærent.

Politiet mener at siktede i forrige uke fratok datteren både mobiltelefon og iPad, slik at hun ikke kunne kommunisere med omverdenen.

– De fikk det tilbake etter noen dager. Det var fordi jeg ville at barna skulle være litt mer sosiale med oss og ikke bare sitte på rommene sine hele tiden, sier siktede.

Politiet mener også at datteren ikke fikk lov til å gå ut av familiens bolig i forrige uke. På spørsmål fra aktor bekrefter han at hun ikke var utenfor huset i forrige uke.

– Hvorfor var hun ikke det? vil aktor vite.

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke nekta henne, svarer han.

– Svært alvorlig

Mannens forsvarer, advokat Farid Bouras, mener at politiet i denne saken har gjort ting i feil rekkefølge.

– Siktede mener det ikke har skjedd noe lovbrudd. De prøver å bygge en sak etter at de har fått ham varetektsfengslet, sier Bouras og fortsetter:

– Tvangsekteskap er svært alvorlig og selvfølgelig er det helt fryktelig å leve sammen med en person under tvang, men det er ikke tilfellet i denne saken.

FORSVARER: Advokat Farid Bouras forsvarer den siktede mannen. Her er han avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Simen Askjer / TV 2

Siktede sa i retten at han og resten av familien hadde brukt mye tid og ressurser på å planlegge bryllupet de siste årene.

Det skal ha vært i februar at han ble klar over at giftemålet ikke var noe datteren ønsket seg.

– Så for deg så er det greit at hun ikke vil gifte seg?

– Ja, svarer siktede.

– Er bryllupet avlyst?

– Hvis hun ikke vil så blir det avlyst, svarer han på aktors spørsmål.

Politiadvokat Ingrid Nestvold ønsker ikke å kommentere denne saken. Siktedes datter har foreløpig ikke fått oppnevnt bistandsadvokat.