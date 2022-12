Mener gullfisk-dommen er problematisk

Kvinnen ble dømt for å ha tatt livet av tre gullfisker med klorin. En ekspert i rettsvitenskap mener tingretten har tolket loven for bokstavelig.

AKVARIEFISK: En ekspert i rettsvitenskap mener tingretten har tolket loven for bokstavelig etter at en kvinne ble dømt for å ha tatt livet av tre gullfisk. Foto. Olav Wold/TV 2.

– Jeg mener dommen er problematisk. Her har tingretten tolket loven for bokstavelig, mener førsteamanuensis i rettsvitenskap Katrine Holter ved Politihøgskolen.

Hun har med stor interesse lest dommen fra Østre innlandet tingrett, som torsdag før jul dømte en kvinne for å ha drept tre gullfisker med klorin etter en konflikt med gullfiskeieren.

Kvinnen i 50-årene føler seg uthengt som gullfiskmorder og nektet straffskyld da hun møtte i retten og forsvarte seg selv.

– At denne saken går for retten er så dumt at jeg nesten ikke klarer å være saklig, sa hun.

Men kvinnen ble funnet skyldig i brudd på dyrevernloven og må betale 6000 kroner i bot.

– Etter rettens syn har hun utøvd vold da hun helte klor i vannet for å drepe fiskene. At dette utgjør «vold» må gjelde uavhengig av om fiskene ble utsatt for langvarig påkjenning eller om de døde raskt, skriver tingretten i sin avgjørelse.

FULLT GJENNOMSLAG: Aktor i saken, Vilde Voll, fikk fullt gjennomslag for sin straffepåstand i gullfisksaken Foto: Olav Wold/TV 2.

Innskrenkende

Katrine Holter presiserer at selv om fisk er omfattet av dyrevelferdsloven, er det ikke slik at straffansvar for vold mot dyr uten videre omfatter det å ta livet av gullfisk.

– Dyrevelferdsloven har mange andre funksjoner enn å straffe. Det kan derfor være gode grunner til at loven inkluderer fisk, uten at man dermed mente å kriminalisere gullfiskdrap, opplyser førsteamanuensisen i rettsvitenskap til TV 2.

Holter forklarer det med at det er vanlig lovgivingsteknikk at man slenger på et generelt straffebud med gyldighet for hele loven.

KRITISK: Katrine Holter er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen. Foto: Politihøgskolen.

– En for bokstavtro tolkning kan da i retten gi nokså absurde resultater. Derfor har vi det som på fagspråket omtales som læren om den ulovfestede rettsstridsreservasjonen, noe som betyr at man alltid må vurdere om loven bør tolkes innskrenkende fordi den konkrete handlingen ikke er rettsstridig. Det er ikke alt som faller inn under lovens ord, som faller inn under dens mening, forklarer Holter.

Straffbart å fiske?

Hun mener at man trygt kan konkludere med at det er gode grunner til å tolke loven innskrenkende i gullfisk-saken.

– For skal vi virkelig bruke statens strengeste inngrep – straff – overfor mennesker som dreper fisk? Da må man vel også trekke den konsekvens at det er straffbart å fiske fisk fra havet uten å spise den, mener rettsvitenskapseksperten.

Holter peker på at handlingen derimot kunne vært påtalt som mindre skadeverk etter straffeloven, og legger til:

– Uansett skal man være snill med gullfisk, sier Katrine Holter.