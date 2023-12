Mener folk utnytter hjelp til jul: – Ødelegger for andre

– Det er mye jobb som ligger bak dette her. Hvis folk visste hvor mye jeg holdt på, så hadde jeg blitt bura inne, sier Ellen Bakke (56) til TV 2.

TV 2 er med henne inn i det hun kaller «julenissens verksted» i Lørenskog.

På rekke og rad ligger det poser med kosedyr, vinterklær, julemat og gavekort som snart skal deles ut til trengende i julen.

Og dem er det mange av. Flere enn noensinne, ifølge Bakke, som har drevet med veldedig arbeid i 11 år.

Men i løpet av førjulstiden har hun lagt merke til noe:

– Det er enkelte som prøver å karrer til seg alt de kan, selv om de kunne klart seg uten, sier hun til TV 2.

– Den diskusjonen må vi tørre å ta. Helt ærlig så tror jeg at de fleste vi hjelper trenger det, men det er noen få som ødelegger tilliten, legger hun til.



– Utnyttelse

Ellen Bakke er daglig leder, sekretær og kasserer i organisasjonen «Hjelpende hender», som har 550 mottakerfamilier på Romerike og østkanten i Oslo.

Noe av det som får henne til å stusse, er at organisasjonen for eksempel kan få tre-fire henvendelser der navnene er forskjellige, men adressen er den samme.

I tillegg har flere av dem som spør om hjelp god inntekt fra før, ifølge Bakke, som viser til tips og bakgrunnssjekker som organisasjonen selv har gjort.

– Folk tror at dette bare er et tilbud til alle. Det er utnyttelse, og ødelegger for andre som faktisk trenger den hjelpen vi gir, sier hun.

ILDSJEL: Ellen Bakke (56) har jobbet med veldedighet i 11 år. Foto: Andreas Molland / TV 2

Dessuten er det folk på mottakerlisten som henvender seg andre steder, selv om de allerede har fått rikelig med støtte, hevder 56-åringen.

– De gavene vi gir til jul er ganske rause. Det er snakk om mat til to tre-tusen, og gaver ved siden av.

– Da blir man skuffet når man ser de samme personene skrive på Facebook at de ikke har fått hjelp noe sted, samtidig som de ber andre privatpersoner om å vipse penger, legger hun til.

Store behov

Dyrtiden har gått ut over økonomien til mange, og spesielt dem med dårlig råd. En rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO tidligere i høst slo fast at 6 prosent av nordmenn ikke lenger har nok penger til mat.



I forrige uke opplyste Matsentralen i Oslo til TV 2 at de aldri har gitt ut så mye mat som nå i desember.

At det finnes et reelt hjelpebehov der ute, er ikke Ellen Bakke i tvil om.



– Det har egentlig økt jevnt og trutt de siste årene, men i november sprakk det veldig for vår del. Det kom brått på, sier 56-åringen.

Til tross for at Hjelpende hender er en relativt liten organisasjon, får de i snitt inn ti henvendelser om dagen.

Bekymrede ansatte i skolen er blant dem som tar kontakt.

– Vi har fått tips fra lærere om barn som ikke har spist på flere dager, forteller Bakke.

– Det er jo egentlig de offentliges ansvar, men vi ønsker å hjelpe så mange vi kan med å få en ålreit jul. Spesielt barna – det er de som er drivkraften til at vi holder på med dette, legger hun til.

EN ÅLREIT JUL: Ellen Bakke er opptatt av at alle barn skal få gaver under juletreet. Foto: Andreas Molland / TV 2

Har satt maksgrense



En annen som har lagt merke til den massive pågangen med hjelpetrengende, er Hanne Malmåsen Limbodal. Hun er daglig leder for Mercy House i Lillestrøm.

I førjulstiden har den frivillige organisasjonen blitt nødt til å sette en maksgrense.

– I løpet av det siste året har pågangen tredoblet seg hos oss. Per nå har vi 200 familier som vi gir ut mat til, og vi kan ikke ta imot noen flere enn det, sier Limbodal til TV 2.

Påstanden om at enkelte karrer til seg mer enn de trenger, kjenner hun seg ikke igjen i.

– Vi gjennomførte en undersøkelse blant brukerne våre tidligere i høst, så vi er trygge på at vi gir mat til folk som trenger det, sier hun.

TREDOBLING: Pågangen tredoblet seg på kort tid. Nå har Mercy House i Lillestrøm satt en grense for hvor mange som kan få mat. Foto: Mercy House

Hvordan ståa er hos andre som gir ut mat og gaver, kan ikke Limbodal slå fast.

Personvernhensyn gjør nemlig at mottakerlistene er hemmelige på tvers av organisasjonene.

– Vi er i dialog med andre organisasjoner, men fokuset vårt er at hjelpen skal dekke så bredt som mulig – ikke å «arrestere» folk som forsyner seg flere steder, sier hun.

Folk må ta ansvar selv for hvor mye hjelp de tar imot, mener den daglige lederen.

– For de fleste så er det å be om hjelp en bøyg de må komme seg over. Når de gjør det, så ønsker vi å være der for dem, legger hun til.

Også i fjor meldte Frelsesarmeen om rekordlange matkøer:

Endret tjeneste etter svindel

I november gjorde Finn.no store endringer på «hjelp til jul»-tjenesten sin. Der man tidligere kunne legge ut annonse for å be om hjelp, er ikke det lenger mulig.

Årsaken var at nettsiden hadde fått flere tilbakemeldinger om svindel og seksuell trakassering tjenesten.

TV 2 har bedt Finn.no om å utdype hva slags svindel det var snakk om.

– Det å ha flere Hjelp til jul-annonser under ulike navn har vi sett en del av, og det var grunnen til at det ble obligatorisk å verifisere Finn-brukerkontoen med BankID, svarer kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i en epost.

– Vi har sett at mange fra samme husstand legger ut annonser, noe andre brukere til tider kan oppfatte som uærlig, da det kan føre til at samme husstand får mye hjelp mens andre ikke får, legger hun til.

Dessuten ble nettstedet varslet – blant annet av politiet – om at det var flere annonsører som egentlig ikke trengte hjelp, og at det ble brukt fiktive historier for å skape blest rundt annonser.

– Finn har ikke mulighet til å vurdere om en annonsør trenger hjelp eller ei, dette har vært en tillitsbasert ordning. Men kan skjønne at noen opplever at de blir lurt dersom de gir hjelp til en person som det virker ikke trenger hjelp. skriver Glomlien.

– Den største gleden

– Det er ikke alle som forblir i en dårlig situasjon i for alltid. Noen kommer seg ut av det, sier Ellen Bakke.

De opplever nemlig at flere av dem som har fått hjelp, kommer tilbake senere for å donere penger, mat og gaver som kan gis videre til andre som trenger det.

– Det er egentlig den største gleden vi kan få, legger 56-åringen til.

HJELP FRA MOR: Hjelpende hender har en bruktbutikk i første etasje. Der sitter mor Solbjørn Bakke (77) bak disken. Foto: Andreas Molland / TV 2

Frivillige og familiemedlemmer er det som får Hjelpende hender til å gå rundt, forteller hun. Blant annet moren Solbjørn Bakke (77), som sitter bak skranken i første etasje.



I et intervju med Aftenposten i begynnelsen av desember sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han tror folk vil få bedre økonomi neste år.

Det håper også Ellen Bakke.

– Dersom det blir verre enn det er nå, så vet jeg ikke helt hvordan vi skal klare det. Vi er ganske sprengt allerede, sier hun.