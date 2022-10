Mener ett spørsmål blir avgjørende i Carew-saken

Tirsdag starter den ti dager lange rettssaken mot John Carew. Rettskommentator Inge D. Hansen mener et helt sentralt spørsmål vil avgjøre om han får fengselsstraff.

TILTALT: Tidligere langslagsspiller John Carew er tiltalt for grovt skattesvik. Økokrim mener han har unndratt 5,4 millioner kroner. Foto: Beate Oma Dahle

Tidligere landslagspiller i fotball og nå investor og skuespiller, John Carew, er tiltalt for grovt uaktsomt skattesvik.

Tirsdag starter rettsaken mot ham i Oslo tingrett.

TV 2s rettskommentator Inge D. Hansen mener Carew risikerer ubetinget fengsel.

– Blir han dømt etter tiltalen blir det antakelig en ubetinget dom. Men jeg vil ikke spekulere i lengden på fengselsstraffen nå, sier Hansen til TV 2.

DOMMEN: Inge D. Hansen, rettskommentator i Aftenposten, mener Carew risikerer en ubetinget fengselsdom. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Et sentralt spørsmål

Carew er tiltalt etter å ha blitt mistenkt for å ha oppgitt uriktige opplysninger i skattemeldingen. Økokrim mener at Carew ikke har opplyst om at han var skattepliktig til Norge.

– Skal han skatte til England eller til Norge, det er det viktigste spørsmålet her, sier Hansen.

Ifølge norske skatteregler anses du som skattepliktig til Norge dersom du oppholder deg i landet i mer en 183 dager.

Spørsmålet er derfor om Carew har oppholdt seg i Norge mer enn dette i de årene han har sagt at han er skattepliktig til Storbritannia.

Dette er saken: John Carew er tiltalt av Økokrim for grovt uaktsomt grovt skattesvik i årene 2014-2016 og forsettlig grovt skattesvik for årene 2017-2019.





Økokrim mener Carew i perioden gitt uriktige opplysninger om at han er skattepliktig til Storbritannia og ikke Norge.





Regelen er at du blir skattepliktig til Norge dersom du er i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode.





Økokrim har beregnet unndratt skatt i perioden til 5 422 206 kroner.





Saken skal opp i Oslo tingrett mellom 18. og 28. oktober.

Kan være formildende

Da tiltalen ble kjent i mai sa Carews advokat, Berit Reiss-Andersen at han har handlet «...i god tro og på basis av uriktige skatteråd fra sin rådgiver og advokat Per Flod».

– Hva tenker du om at han og forsvareren sier at Carew har basert seg på feil råd? Holder det i retten?

– Nei, det tviler jeg på. Det kan selvfølgelig være formildende ved en straffeutmåling, men enhver er ansvarlig for egen selvangivelse, mener Hansen.

ADVOKATEN: Forsvarer, Berit Reiss-Andersen, sier at Carew ikke har handlet med forsett. Foto: Heiko Junge / NTB

Flod er Carews mangeårige agent og har fulgt fotballtalentet fra starten av hans karriere i den øverste divisjonen i norsk fotball til karrieren som proffspiller i utlandet.

Flod og Carew har også jobbet sammen etter at fotballkarrieren ble lagt på hyllen, og har sammen investert i eiendomsmarkedet.

Det er satt av en hel dag til Flod i tingretten, og Hansen mener han blir et veldig sentralt vitne i saken.

– Med vilje

Helt konkret er Carew tiltalt for grovt uaktsomt grovt skattesvik i årene mellom 2014 og 2016 og forsettlig grovt skattesvik mellom 2017 og 2019.

Dermed er tiltalen delt i to.

– De første årene mener økokrim at skattesviket var uaktsomt. Mens de siste årene mener økokrim at han har gjort det med forsett, altså med vilje, bemerker Hansen.

Totalt mener Økokrim at Carew har unndratt opp mot 5,4 millioner kroner over seks år.

Hansen sier at det regnes som grov uaktsomhet fordi det er store beløp det dreier seg om.

– Så dette regnes som en alvorlig sak.