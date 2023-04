Mener et stikk kan redde millioner av liv

Firmaet som skapte en ledende vaksine mot koronaviruset, mener at de nå har gjort ytterligere fremskritt i utviklingen av en etterlengtet vaksine mot kreft.

Administrerende direktør i Moderna, Paul Burton, sier til den britiske avisen The Guardian, at han tror de vil kunne tilby en ny type kreftvaksine innen 2023.

– Vaksinen vil være svært effektiv, og den vil kunne redde hundretusener av liv, om ikke millioner, sier han.

OPTIMISTISK: Administrerende direktør i Moderna Paul Burton er svært optimistisk over hva de skal klare å utvikle i årene som kommer. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

– Virkelig spennende

Burton tror at de vil være i stand til å tilby personlige kreftvaksiner mot flere forskjellige svulsttyper til mennesker over hele verden.

Vaksinen som nå testes ut, er basert på «mRNA»-teknologi.

Det betyr at vaksinen kan lære cellene i kroppen hvordan de skal lage proteiner som utløser kroppens immunrespons mot en sykdom.

Foreløpig er det lovende resultater fra en såkalt fase to studie, som gir grunn til optimisme.

– Det som er spennende er at man for første gang ser tydelige signaler på effekt av en kreftvaksine på kreftformer som ikke er forårsaket av et virus, sier Jon Amund Kyte til TV 2.

Han er seksjonsleder og overlege ved Radiumhospitalet på avdeling for utprøvende kreftbehandling.

– Dette er en fase to studie, så det må bekreftes i en større studie. Det som blir virkelig spennende er om de funnene faktisk kan bekreftes, sier Kyte.

Kun forebyggende

Dersom de lovende resultatene blir bekreftet, kan det ha stor betydning, ifølge vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

Hun forklarer at kreftceller i utgangspunktet er naturlige celler i kroppen vår. Dersom cellen endrer seg, kan de utvikle seg til kreftceller.

FREMSKRITT: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener funnene til Moderna kan være et kjempefremskritt. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

– Det å kunne lage vaksiner som hos enkeltindivider klarer å gjenkjenne de små tingene som skiller kreftceller fra vanlige celler, det er et kjempefremskritt, sier Grødeland.

Vaksineforskeren mener det vil kunne gi store muligheter for behandling av mange typer kreft i tiden fremover.

Per i dag er de eneste godkjente kreftvaksinene forebyggende.

– HPV-vaksinen er en vaksine som tas mot virus, men som må tas før kreften kommer. Flere av vaksinene som testes nå, er vaksiner som også kan behandle kreft. Det blir noe veldig annet, og kanskje også enklere.

Hindre tilbakefall

Grødeland understreker at fordi kreft har så mange former, og det er store individuelle forskjeller, er det vanskelig å forebygge med en vaksine i forkant.

– Det å kunne behandle i etterkant, etter at kreften har fremkommet, det er det som vil være viktig i denne sammenhengen.

Kyte ved Radiumhospitalet at det som er gjort i denne fase to studien, er at man har vaksinert kreftpasienter som er operert, og som dermed ikke er så syke.

– Ved å vaksinere prøver man å forhindre tilbakefall, forklarer overlegen.

For tidlig å juble

De første resultatene viser at 44 prosent færre av de som fikk vaksinen ikke fikk tilbakefall, i forhold til de som ikke fikk vaksine.

Til tross for at de foreløpige studiene er lovende, mener Kyte at det er litt for tidlig å slippe jubelen løs helt enda.

– Det er viktig at et slikt funn bekreftes i en ny studie, før det kan kalles et funn. Det kjøres mange studier, og tilfeldigheter gjør noen ganger at man får et signal, uten at det stemmer. Men vi håper alle at det skal stemme.