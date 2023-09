Mener Erna Solberg bør gå av

Sindre Finnes gjennomførte 3640 aksjetransaksjoner mens Erna Solberg var statsminister, ifølge hans egen oversikt. Han skal ha tjent 1,8 millioner kroner på dette.



– Dette er ekstremt



Fredag sier Solberg at ektemannen holdt dette skjult for henne.

– Han har sittet igjen med omtrent samme portefølje ved årsslutt hvert år, når aksjonærregistrene oppdateres. Dette har han gjort for å skjule omfanget av handlene for meg og for omverdenen. Det er et alvorlig tillitsbrudd, sier Solberg.

Hun erkjenner at ektemannens aksjeinvesteringer gjorde henne inhabil i flere saker som statsminister, men bedyrer at hun ikke visste om dette.

– Jeg er sjokkert over omfanget. Jeg trodde da det begynte å lekke, så var det liksom et par handler som var klarert av Statsministerens kontor, men dette er altså to handler hver dag over en åtteårsperiode. Dette virker ekstremt. Nesten som en spillegal mann, sier fondsforvalter Jan Petter Sissener til TV 2.

Investeringsdirektør og forvalter Robert Næss reagerer også på omfanget. Dette er vesentlig flere transaksjoner i snitt per dag enn han har selv, til tross for at han jobber med dette.

– Dette er vesentlig høyere. Selv om jeg forvalter flere aksjeporteføljer, både globalt og i Norge, har jeg aldri vært i nærheten av et nivå som dette når det gjelder handler, sier Næss til TV 2.



Mener flere bør gå av

Sissener mener at dette ikke bare reiser spørsmål ved Erna Solbergs habilitet i tidligere saker, men vil hefte ved henne også i årene som kommer.

– Om usikkerheten er én prosent eller 0,1 eller 10 prosent, det skal jeg ha usagt. Det må jo stilles spørsmål fra Høyres side om de er tjent med å ha den usikkerheten frem mot valget i 2025. Og det bør vel Erna stille seg selv også.

Sissener var raskt ute i Dagens Næringsliv etter Erna Solbergs pressekonferanse med at hun bør gå av som partileder. Han gjentar dette overfor TV 2.

– Jeg mener at flere av disse politikerne bør trekke seg. Erna også.

– De som har vært inhabile?

– Ja. Det er jo veldig enkelt. Det er trist hvis ektefellen, som det virker som her, har lurt Erna. Det er bare trist hvis det er riktig.

Sissener poengterer at Erna Solberg har vært partileder i mange år og mener at Høyre etter disse avsløringen er bedre tjent med å finne en ny leder som «kan bringe Høyre videre».

Avansert handel

Jan Petter Sissener er helt satt ut av at Finnes har handlet aksjer to ganger om dagen i gjennomsnitt, gjennom oppadgående og nedadgående børsperioder, i så lang tid.

– Dette virker som en gambler, konstaterer Sissener.

HANDLER IKKE LIKE MYE: Investeringsdirektør Robert Næss har aksjehandel som jobb, men sier til TV 2 at han gjør færre transaksjoner per dag enn Erna Solbergs ektemann har gjort. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Robert Næss vil ikke bruke ordet spillegal om Finnes.

– Det er fristende å bruke det ordet, men samtidig har jeg respekt for at hvis du handler mye og tjener penger på det, så er det ikke galskap, sier Næss.

Han mener at handelsaktiviteten til Finnes er ganske avansert.

– Det er snakk om 2500 på vanlige aksjer og rundt 1000 på derivater, hvor du gjetter på at markedet skal litt opp eller litt ned de neste timene eller dagene. Og så på enkeltaksjer. Det er ganske avansert handler, som de fleste ikke gjør.

Næss er imidlertid usikker på om det er grunnlag for å snakke om innsidehandel her.

– Hvis du leter i transaksjonene, kan det være at du finner noe du kan stille spørsmålstegn ved. Men når du gjør intradag-handler (flere handler samme dag, red.anm.), har ikke Erna hatt informasjon som tilsier at markedet skal opp klokken 13 og ned igjen klokken 14. Det er veldig sjelden at regjeringen gjør noe som påvirker aksjemarkedet.

Etterlyser tiltak

Sissener reagerer på at rikspolitikerne ikke håndterer dette bedre. Erna Solberg-saken er jo ikke den første av sitt slag i 2023. Utenriksminister Anniken Huitfeldt er også under lupen på grunn av ektemannens aksjehandler.

– Dette går mange tiår tilbake. Hvorfor finnes det ikke et fornuftig regelverk for hvordan stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer og så videre skal få lov til å handle aksjer? De har jo pålagt finansbransjen de strammeste egenhandelsregler som finnes. Det er veldig merkelig at de ikke har passet på å ha orden i eget hus, fastslår Sissener.