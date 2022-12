Mener Dr. Dropin brøt loven: – Alvorlig

I november mottok det private helseforetaket Dr. Dropin et forhåndsvarsel fra Statens legemiddelverk.

Legemiddelverket varslet om å legge ned et vedtak om stans av ulovlig reklame. Dette fremgår av dokumenter TV 2 har fått innsyn i.

Dr. Dropin ble også varslet om tvangsmulkt. Altså en plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse.

Legemiddelverket mener Dr. Dropin har brutt loven.

ULOVLIG REKLAME: Legemiddelverket mener en infromasjonstekst om kvisebehandling var ulovlig reklame. Foto: Nico Sollie / TV 2

Årsaken er at det på deres nettsider sto skrevet informasjon om kvisebehandling – eller aknebehandling – med legemiddelet isotretinoin.

KRITISK: Det er dette Legemiddelverket kritiserer. Foto: Skjermdump

Tidoblet salg

«Isotretinoin er et sterkt legemiddel som induserer høy hyppighet av alvorlige og livstruende fosterskader». Det skriver Legemiddelverket i varselet.

Legemiddelet er reseptbelagt. Og reklame for reseptpliktige legemidler er forbudt, slår legemiddelloven fast.

Men de siste 15 årene har imidlertid isotretinoin-salget i Norge tidoblet seg, ifølge Legemiddelverket.

Fakta om isotretinoin: Isotretinoinbehandling minsker plagene ved uttalt akne (Kviser).

Inntas som tabletter.

Legemiddelet kan gi alvorlige bivirkninger, og skal derfor brukes med forsiktighet.

Fordi preparatet har mange bivirkninger, er det anbefalt som siste behandlingsalternativ.

Alle fertile kvinner som bruker isotretinoin, skal derfor inngå i et program med grundig informasjon om sikker prevensjon og regelmessige kontroller med svangerskapsteste.

Brukere av isotretinoin opplever ofte bivirkninger, særlig tørr hud, tørre slimhinner og øyne, anemi, samt muskel- og leddsmerter.

Andre målbare bivirkninger er blant annet lav blodprosent, økt blodsenkning, for høyt eller for lavt antall blodplater.

Det er også rapportert om sjeldne tilfeller av depresjon, forverring av depresjon, angst og humørforandringer. Spesiell forsiktighet bør derfor utvises hos pasienter som tidligere har hatt depresjon. Kilde: NHI/Statens legemiddelverk

– Legemiddelverket har mottatt flere klager på markedsføring, og det er alvorlig at det markedsføres for et legemiddel som blant annet kan gi alvorlige og livstruende fosterskader, sier seinorrådgiver Christel Nyhus i Legemiddelverket til TV 2.

Målgruppen for legemiddelet består i stor grad av fertile kvinner, ifølge Nyhus.

FORBUD: Christel Nyhus i Legemiddelverket sier reklamedefinisjonen er vid. Foto: Legemiddelverket

– Isotretinoin må ikke brukes under graviditet, og kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon og følges opp med månedlige graviditetstester under behandling.

Hun presiserer at isotretinoin ikke er førstevalget i behandling av kviser.

– Legemiddelet er kun til bruk for alvorlige former for akne, og det er en forutsetning at man har prøvd vanlige standardbehandlinger først. Det finnes mange gode alternativer, sier Nyhus.

– Ikke reklame

Daglig leder og grunnlegger av Dr. Dropin, Daniel Sørli, bekrefter at de mottok varselet fra Legemiddelverket, og at de endret informasjonen på grunn av dette.

UENIG: Lege og Dr. Dropin-gründer Daniel Sørli er ikke enig med Legemiddelverket. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nå står det kun generell informasjon om akne på sidene deres, og ikke lenger oversikt over isotretinoin-behandling og hva det koster.

Sørli er imidlertid uenig i Legemiddelverkets konklusjon.

Han mener det som sto skrevet om behandlingen ikke er reklame.

FJERNET: Siden med opplysninger om behandlingen finnes ikke lenger. Nå står det kun generell informasjon om akne. Foto: Skjermdump

– Det er informasjon, ikke reklame. Innholdet dreier seg om spørsmål knyttet til hva akne er og fakta knyttet til forekomsten av det, samt hvordan isotretinoin-behandling virker, hvordan du skal bruke det og hva det koster. De som har lest innholdet har funnet frem til det selv, sier Sørli.

IKKE REKLAME: Dr Dropin-gründeren mener informasjonsteksten ikke inneholdt reklame. Foto: Nico Sollie / TV 2

Han legger til:

– Pasienter som ønsker denne behandlingen kan ikke bare shoppe som i en nettbutikk, men må til konsultasjon hos en hudlege som hjelper dem å vurdere om det i det hele tatt er grunnlag for en behandling og hva den skal bestå av.

Vurderer å legge det ut igjen

Dr. Dropin vurderer nå å trosse legemiddelverket – og endre innholdet på nettsidene sine tilbake til hva det var.

– Vi behandler daglig pasienter med akne, og vet hvilke spørsmål folk har og hvilken informasjon de ønsker, sier Sørli.

Han sier at Legemiddelverket i sitt brev ikke opplyste om klagemuligheter på varslet vedtak, og at de nå undersøker mulighetene for å klage.

– Vi ser også at andre hudleger har så å si den samme informasjonen som vi ble pålagt å ta ned, og det i seg selv bør være grunnlag for at en klage fører frem, sier Sørli.

DROP-IN: Dr. Dropin er en privat helseaktør. Foto: Nico Sollie / TV 2

Nyhus i Legemiddelverket svarer at Dr. Dropins sak er under behandling, og at de ikke har fått et vedtak ennå. Da vil de også få opplysningene om klagemulighetene.

Legemiddelverket har varslet Dr. Dropin om at de mener markedsføringen de har faller inn under definisjonen av reklame som står beskrevet i reklameforskriften.

– Reklamedefinisjonen er veldig vid, og enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet faller inn under definisjonen. Det ligger også en økonomisk interesse bak, når selskaper legger ut informasjon om behandlingsformer de tilbyr, sier Nyhus.

Ulovlig reklame øker i omfang

Hun mener det er vanskelig for folk flest å holde oversikt over hva som er riktig helsebehandling – og at det nettopp derfor finnes et forbud mot reklame for reseptpliktige legemidler.

Nettlegetjenester som ifølge Legemiddelverket ulovlig reklamerer for legemidler, har økt i omfang i Norge og i utlandet, ifølge seniorrådgiveren.

– Vi har fått inn flere konkrete klager på isotretinoin, og vi ser en økning av klager hos flere aktører. Vi tar klagene alvorlig, og følger det opp, sier Nyhus.

BEHANDLING: Legemiddelverket har mottatt flere klager på isotretinoin-reklame. Foto: Nico Sollie / TV 2

Volvat føyer seg

Dr. Dropin er altså ikke alene om ha informasjon om isotretinoin-behandling på sine nettsider.

Volvat er en av de andre aktørene som har blitt klaget inn og vil kontaktes av Legemiddelverket, opplyser Nyhus.

På sine nettsider har det private helseforetaket hatt lignende informasjon om isotretinoin-behandling som Dr. Dropin hadde.

Etter at TV 2 tok kontakt med Volvat, er ordet «isotretinoin» borte fra teksten på deres sider.

– Vi er i gang med en revisjon av våre nettsider, og disse sidene er under omskriving. Volvat forholder seg til de lover og retningslinjer som gjelder, skriver kommunikasjon- og markedsdirektør Mille Celine Henriksen i Volvat i en e-post til TV 2.

GREP: Volvat skal omskrive nettsidene sine, ifølge kommunikasjon- og markedsdirektør Mille Celine Henriksen i Volvat. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kan bli dyrt

Konsekvensen av et vedtak om ulovlig reklamering, er å stanse reklamen. Hvis en aktør nekter å følge et vedtak, vil de kunne få dagsbøter fra dagen vedtaket trer i kraft eller overtredelsesgebyr.

– Hva skjer hvis en aktør – etter å ha slettet informasjonen – på nytt legger det ut?

– Ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2 G. Per juni utgjør dette 222.954 kroner for privatpersoner, og opptil 15 G – 1.672.155 kroner kroner – for virksomheter, sier Nyhus.

Sørli i Dr. Dropin sier det er mange som mener mye om isotretinoin-behandling på sosiale medier og i diverse forum.

– Vi tenker det er positivt at våre spesialister på området og erfarne hudleger deler opplysende og faktabasert informasjon. Det har vi tenkt til å fortsette med, men vi vil helst slippe å betale 5000 kroner i dagsbøter for å gjøre det, sier han.