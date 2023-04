Mener DNB bør fjerne «misvisende» reklame

«Det finnes noen lovpålagte regler for å kunne få boliglån. Men ingen regel uten unntak!»

Slik lyder DNBs kampanje for den såkalte «Ung-milliarden».

Ifølge banken skal DNB låne ut én milliard kroner i halvåret i år til unge som ikke har nok egenkapital eller mulighet til hjelp fra foreldre.

– Det første jeg tenkte da jeg så reklamen, var at den var rettet mot meg, sier Alice-Rose Kolstad til TV 2.

REKLAMEN: DNB-reklamen, som finnes både på nett og video, forteller at de nå prioriterer unge til å få boliglån. Selv om de ikke har nok egenkapital. Foto: Ditlev Eidsmo

Knust boligdrøm

25-åringen så reklamen i februar. Da trodde hun at hun endelig hadde en sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet, selv uten nok egenkapital.

– Jeg har alltid tenkt at jeg måtte leie for alltid, men så fikk jeg gnisten igjen og måtte se hva jeg kunne gjøre, sier Kolstad.

Men da hun tok kontakt med banken, fikk hun avslag.

Kolstad forteller at både kravene til egenkapital og inntekt var de samme som de alltid hadde vært.

– DNB-rådgiveren fortalte at jeg måtte ha en lønn på minst 50.000 kroner i måneden. I tillegg kan man ikke ha studielån. Alternativet var å ha egenkapital på 900.000 kroner for et boliglån på 4 millioner kroner, sier Kolstad.

«Ung-milliarden» gjorde det ikke lettere for henne å komme inn på boligmarkedet.

22 KVADRATMETER: Kolstad leier en leilighet i Skillebekk i Oslo, der hun betaler 12.000 kroner i leie hver måned for en leilighet på 22 kvadratmeter. Foto: Ditlev Eidsmo

Derfor skrev Kolstad en kronikk i Aftenposten der hun ba DNB om fjerne reklamen.

– Jeg synes den er misvisende, og jeg føler meg lurt. Fordi sånn jeg leser reklamen, står det at man ikke trenger egenkapital eller kausjonist.

– Det var ingen hjelp å få. Mitt inntrykk er at de som har penger kan få lån. Sånn har det alltid vært, sier Kolstad.

Liten virkning

TV 2 har spurt DNB om hvor mye ung-milliarden faktisk påvirker førstegangskjøperes sjanse for å få boliglån.

DNB opplyser at de allerede brukte rundt 25 milliarder kroner på førstegangskjøpere i 2022 – altså langt mer enn én milliard i halvåret.

– Det som er det aller viktigste budskapet er at de må snakke med banken, for det ligger flere muligheter enn unge kjenner til, sier Aina Lemoen Lunde, merkevare- og markedsdirektør i DNB.

Muligheten DNB referer til, er ingen nyhet. Alle banker har muligheten til å kunne gi lån til kunder som ikke innfrir alle kravene til boliglån, gjennom de såkalte fleksibilitetskvotene.

Fleksibilitetskvotene: Utenfor Oslo kan ti prosent av verdien av lånene banken innvilger hvert kvartal være lån som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften (fleksibilitetskvote). I Oslo kan åtte prosent av utlånsvolumet være lån som ikke oppfyller alle krav. For boliglån gjelder disse bestemmelsene: Kravet til egenkapital er 15 prosent av boligens verdi. Boliglånet skal ikke overstige 85 prosent av boligens verdi (maksimal belåningsgrad). Samlet gjeld skal ikke overstige 5 ganger årsinntekt. Låntaker skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng på samlet gjeld. For lån med en belåningsgrad over 60 prosent skal bankene kreve avdragsbetaling. Kilder: NTB og Store norske leksikon

DNB presiserer at av de omtrent 25 milliardene som ble brukt på førstegangskjøpere i fjor, ble fleksibilitetskvotene brukt i rundt 25 prosent av tilfellene.

Det vil si at DNB allerede brukte godt over seks milliarder kroner på førstegangskjøpere som ikke innfridde alle kravene til boliglån i 2022.

Andelen av disse som manglet egenkapital utgjør rundt 2 milliarder kroner, ifølge DNB.

– Det vil si at fjorårets maksbeløp blir årets minimumsbeløp som vi forplikter oss til for å hjelpe unge som mangler egenkapital, sier Lemoen Lunde.

Vil ikke fjerne reklamen

DNB kommenterer ikke enkeltsaker og vil derfor ikke opplyse hva som er årsaken til at Kolstad ikke fikk boliglån. Banken vil heller ikke fjerne eller endre reklamen.

– Hvorfor reklamerer dere for noe dere alltid har gjort?

– Hvor mye av fleksibilitetskvotene som har gått til unge som mangler egenkapital har svinget mye fra år til år. Nå har vi forpliktet oss til et minimum. Vi har alltid jobbet mye for å prioritere unge og det skal vi fortsette med, sier Lemoen Lunde.

– Forstår dere at det kan være misvisende at dere reklamerer for noe som egentlig ikke er noe nytt?

– Det er jo vårt løfte om å forplikte seg til å prioritere unge innenfor fleksibilitetskvoten, og det ønsker vi å være veldig tydelig på. Ikke minst å fortelle om at dette er noe som finnes, sier Lemoen Lunde.

TYDELIG BUDSKAP: Aina Lemoen Lunde, merkevare- og markedsdirektør i DNB, mener DNB har et tydelig budskap i kampanjen; at de nå skal prioritere unge. Foto: Ditlev Eidsmo

– Men forstår dere at det kan oppfattes feil?

– Budskap kan helt sikkert forstås på flere måter. Vi ønsker å ha et tydelig budskap, og tilbakemeldingene vi har fått viser at de fleste har skjønt det på den måten vi ønsket, sier hun.

Kritisk til markedsføringen

Forbrukerrådet er kritiske til måten DNB markedsfører kampanjen «Ung-milliarden» på.

– De prøver å lage en forestilling om at unge endelig kan få boliglån; det er ikke sånn en bank skal gi ut lån. Dessuten gir DNB ut store beløp til denne målgruppen uansett, sier Jorge Jensen, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

KRITISK: Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet, mener DNB reklamerer for noe som ikke er nytt eller ekstraordinært. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Jensen forteller at det er veldig lite ved «Ung-Milliarden» som er ekstraordinært. I tillegg trekker han frem at kampanjen ikke har noen aldersgrense.

– De lånte ut 20-30 milliarder til førstegangskjøpere i fjor, så den ene ekstra milliarden er ikke noe ekstraordinært, sier Jensen.

Vil skape debatt

Alice-Rose Kolstad har fått en fast jobb med inntekt på rundt 500.000 kroner i året før skatt.

I tillegg betaler hun rundt 13.000 kroner i bo- og leiekostnader. Hun mener derfor at hun er rustet til å bære et boliglån.

– Det kommer selvfølgelig an på hvor stort lånet er, men jeg har klart å betjene leie- og bokostnader i flere år nå, sier Kolstad.

DEBATT: Kolstad håper saken om Ung-milliarden skaper debatt om hvordan boligmarkedet er for unge. Foto: Ditlev Eidsmo

Kolstad er skuffet over at DNB ikke fjerner reklamen, men hun er ikke sint på banken. Hun håper dette skaper en debatt om boligmarkedet for unge.

– Hva skal vi gjøre når det bare er folk som kan få hjelp fra foreldre som får kjøpt seg bolig? Da vil jeg gå så langt som å si at det vil jo bli et klassesamfunn av det. Er det noe vi har lyst på?